Sportnews: Lewis Hamilton gewinnt in Spielberg vor Bottas und Verstappen



Überlegener Hamilton gewinnt in Spielberg +++ Saison für Griezmann wohl vorzeitig vorbei

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Überlegener Hamilton gewinnt in Spielberg

Lewis Hamilton gewann im Mercedes überlegen den Grand Prix der Steiermark. Der Weltmeister siegte in Spielberg vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas, der vor einer Woche gleichenorts den Saisonauftakt dominiert hatte. Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull.

Hamilton blieb im zweiten Saisonrennen ungefährdet. Aus der Pole-Position gestartet, setzte er sich früh ab und hielt danach seine Verfolger sicher auf Distanz. Für Hamilton war es der zweite Sieg auf dem Red-Bull-Ring, nachdem er vor vier Jahren schon den Grand Prix von Österreich gewonnen hatte. Insgesamt wurde der Brite zum 85. Mal als Erster abgewinkt.

Schnell zu Ende war das Rennen für die Fahrer von Ferrari. Sebastian Vettel und Charles Leclerc schieden nach einer internen Kollision in der Startrunde aus. Keine Punkte gab es für das Team Alfa Romeo. Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi belegten die Plätze 11 und 12. (dab/sda)

Bild: keystone

Griezmann erlitt Muskelverletzung

Der FC Barcelona muss in den beiden verbleibenden zwei Meisterschaftsspielen wohl auf Antoine Griezmann verzichten. Der 29-jährige Stürmer erlitt beim 1:0-Sieg bei Real Valladolid eine Verletzung des Quadrizeps am rechten Oberschenkel.

Barcelonas Trainer Quique Setién erklärte nach dem Spiel, Griezmann habe um seine Auswechslung gebeten. Der in Barcelona zuletzt glücklose Weltmeister mit Frankreich lief in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf.

Durch den Erfolg ist Titelverteidiger Barcelona wieder bis auf einen Punkt an Leader Real Madrid herangerückt. Der Rekordmeister kann am Montagabend mit einem Sieg in Granada aber wieder auf vier Punkte davonziehen. (dab/sda/dpa)

Bild: EPA

NHL-Klubs dürfen nicht mehr über Coronavirus informieren

Die NHL hat verlautbart, dass es den Klubs ab der Fortsetzung der laufenden Saison am 1. August nicht mehr erlaubt ist, über Coronavirus-Tests oder Verletzungen zu informieren.

Als Hauptgrund für diese Neuregelung wurde die Wahrung der Privatsphäre angegeben, auch die Spielergewerkschaft NHLPA soll in den Entscheid involviert gewesen sein. «Wir haben aber als Liga auch eine Verpflichtung zu einer gewissen Transparenz im Bezug auf das Coronavirus», sagte der stellvertretende Liga-Chef Bill Daly dazu.

Man werde zumindest vorerst weiter die Testzahlen veröffentlichen, die Vereine selbst dürfen dies aber nicht mehr. «Die Medien und die Öffentlichkeit werden darüber Bescheid wissen, in welcher Situation wir uns befinden, aber wir wollen nicht über jeden einzelnen Klub oder jeden einzelnen Spieler informieren», präzisierte Daly. (dab/sda/apa/reu)

Bild: keystone

Justiz in Paraguay lehnt Antrag auf Freilassung von Ronaldinho ab

Der brasilianische Ex-Fussballstar Ronaldinho scheitert mit einem Rekurs gegen den von der paraguayischen Justiz angeordneten Hausarrest. Ein Gericht in der Hauptstadt Asuncion lehnte einen Antrag auf Freilassung des früheren Weltfussballers und seines Bruders ab, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen erfuhr.

Ronaldinho und sein Bruder und Manager Roberto stehen seit mehr als drei Monaten in einem Luxushotel in Asuncion unter Hausarrest. Die beiden zählen im Zuge von Korruptionsermittlungen in Brasilien zu einem Kreis von 16 Verdächtigen.

Der Ex-Fussballer und sein Bruder waren am 6. März bei der Einreise nach Paraguay mit gefälschten Pässen festgenommen worden. Nach einem Monat in Untersuchungshaft wurden sie gegen eine Kaution von 1,6 Millionen Dollar entlassen und in dem Hotel unter Hausarrest gestellt. Bei einer Verurteilung könnte ihnen eine mehrjährige Haftstrafe drohen. (dab/sda/apa/afp)

Bild: AP

Juventus holt glückliches Remis gegen Atalanta

Dank zwei Handspenaltys kam Juventus Turin im Heimspiel gegen Atalanta Bergamo zu einem glückhaften 2:2 und machte so einen kleinen, aber wichtigen Schritt in Richtung neunten Meistertitel in Folge. Cristiano Ronaldo glich für Juventus zweimal aus; das 2:2 fiel in der 90. Minute. Damit riss die Siegesserie von Atalanta, das in Turin deutlich überlegen war, nach neun Siegen.

Vier Tage nach der Niederlage gegen Milan vermied Juventus somit in extremis einen Fehltritt, der die Meisterschaft womöglich nochmals spannend gemacht hätte. So aber bleibt Atalanta neun Punkte zurück, und den Vorsprung auf den ersten Verfolger Lazio Rom konnte Juventus sogar auf acht Zähler ausbauen.

Denn Lazio verlor beim 1:2 gegen Sassuolo zum dritten mal in Folge und im sechsten Spiel seit dem Wiederbeginn zum vierten Mal. Das Siegestor für Sassuolo fiel in der Nachspiel. (dab/sda)

Juventus Turin - Atalanta Bergamo 2:2 (0:1)

Tore: 16. Zapata 0:1. 55. Cristiano Ronaldo (Handspenalty) 1:1. 81. Malinowski 1:2. 90. Cristiano Ronaldo (Handspenalty) 2:2.

Bemerkung: Atalanta Bergamo mit Freuler (bis 75.). (sda)

Bild: keystone

Bärtschi verzichtet auf die NHL-Playoffs

Der Schweizer Stürmer Sven Bärtschi verzichtet gemäss mehreren Quellen für die NHL-Playoffs auf eine Rückkehr ins Kader der Vancouver Canucks. Die Spieler haben wegen der Coronavirus-Krise die Möglichkeit, ohne Lohneinbusse von den NHL-Playoffs fern zu blieben.

Bärtschi spielte diese Saison mehrheitlich beim Farmteam Utica Comets in der AHL - 43 Einsätze, NHL deren 6. Die Aussicht, lediglich beim Training und auf der Tribüne dabei zu sein sowie wochenlang abgeschirmt in der Sicherheitszone für Teams zu hausen, schien dem Langenthaler nicht zu behagen. (dab/sda)

Bild: AP

Barcelona macht mit Auswärtssieg Druck auf Real

Der FC Barcelona hält die Hoffnung auf die Titelverteidigung am Leben. Dank dem 1:0-Auswärtssieg gegen Valladolid rückte der Meister in der 36. Runde der spanischen Meisterschaft bis auf einen Punkt an Leader Real Madrid heran. Dieser bestreitet sein Auswärtsspiel gegen Granada erst am Montag.

Gegen Valladolid erzielte Arturo Vidal das entscheidende Tor zum dritten Sieg in Folge schon in der 15. Minute. Das Zuspiel kam von Superstar Lionel Messi. Trotz dem Pass zum Siegtreffer befindet sich Messi weiterhin in einer Art Schaffenskrise. Der Argentinier hat in den letzten sieben Partien nur einmal getroffen - gegen Atlético Madrid mittels Foulpenalty. Mit seinen 22 Saisontoren hat Messi aber noch immer beste Aussichten Topskorer der Liga zu werden. Reals Karim Benzema folgt mit 18 Treffern. (dab/sda)

Valladolid - FC Barcelona 0:1 (0:1)

Tor: 15. Vidal 0:1. (sda)

Sheffield gewinnt gegen Chelsea deutlich

Der FC Chelsea immer mehr um die Champions-League-Teilnahme zittern. Die Londoner verloren auswärts gegen den erstaunlichen Aufsteiger Sheffield United 0:3 und könnten am Sonntag von Leicester City und Manchester United überholt werden und auf den 5. Platz zurückfallen.

Damit wäre Chelsea erstmals seit 26. Runden und dem 19. Oktober 2019 nicht mehr in den Top 4 klassiert. (dab/sda)

Sheffield United - Chelsea 3:0 (2:0)

Tore: 18. McGoldrick 1:0. 33. McBurnie 2:0. 77. McGoldrick 3:0. (sda)

Nürnberg rettete sich in extremis

Der 1. FC Nürnberg hat den erstmaligen Fall in die Drittklassigkeit seit 24 Jahren in extremis abgewendet. Das Team mit dem Schweizer Stürmer Michael Frey setzte sich in der Relegation gegen den Drittligisten Ingolstadt nach einem Treffer in der 96. Minute dank der Auswärtstorregel durch.

Das Hinspiel hatte Nürnberg zuhause 2:0 gewonnen. In Ingolstadt kassierten die Franken nach der Pause innerhalb von 13 Minuten drei Gegentore. Erst als die Nachspielzeit bereits abgelaufen war, traf der wie Frey in der Schlussphase eingewechselte Fabian Schleusener zum entscheidenden 1:3.

Für Ingolstadt ist das Verpassen des Aufstiegs auf diese Art und Weise besonders bitter. In der letzten Saison waren die Bayern in der Relegation aufgrund der Auswärtstorregel in der Verlängerung des Rückspiels gegen Wiesbaden abgestiegen. (dab/sda)

