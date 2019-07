Sport

Beeler/Krattiger feiern ersten World-Tour-Sieg ++ Schweizer Fechter im WM-Viertelfinal

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Beeler/Krattiger siegen erstmals auf der World Tour

Die Schweizer Beachvolleyballer Nico Beeler und Marco Krattiger haben in Edmonton erstmals den Final einer World-Tour-Turnier erreicht – und diesen sogleich gewonnen.

Der 26-jährige Joner Nico Beeler und der 25-jährige Amriswiler Marco Krattiger setzten sich im Final gegen die topgesetzten Kanadier Grant O'Gorman und Ben Saxton in drei Sätzen mit 21:15, 23:25 und 15:8 durch. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Lowry siegt überraschend am British Open

Der 32-jährige irische Golfprofi Shane Lowry ist der überraschende Sieger des 148. British Open im nordirischen Portrush. Lowry war mit einem Vorsprung von vier Schlägen in die Schlussrunde gestartet. Er baute bis zuletzt die Reserve auf den zweitplatzierten Engländer Tommy Fleetwood auf sechs Schläge aus.

Lowry ist am ältesten Turnier der Welt der erste Sieger aus Irland seit Padraig Harrington, der 2007 und 2008 gewann. Der Amerikaner Brooks Koepka, der einzige in der Spitzengruppe verbliebene Topfavorit, fiel am letzten Wettkampftag mit vier Schlagverlusten (Bogeys) auf den ersten vier Löchern aus der Entscheidung. (pre/sda)

The moment that sealed it for Shane Lowry, a dream turned into reality for the Irishman 🇮🇪 #TheOpen pic.twitter.com/QbsgNbGtW6 — The Open (@TheOpen) July 21, 2019

Fraser-Pryce siegt in London überlegen

Am zweiten Tag des Diamond-League-Meetings in London sorgen die Frauen für die Glanzlichter. Die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce lief mit 10,78 bis auf fünf Hundertstel an ihre Saisonbestzeit heran und feierte bei leichtem Rückenwind einen überlegen Sieg. Zweite wurde die britische Lokalmatadorin Dina Asher-Smith (10,92) vor Marie-Josée Ta Lou aus der Elfenbeinküste (10,98). Die Niederländerin Dafne Schippers wurde im Final nach einem Fehlstart disqualifiziert.

Für die einzige Jahresweltbestleistung im Rahmen der Diamond League sorgte Hellen Obiri über 5000 m. Die deutsche Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo setzte ihre Siegesserie fort. Die 25-Jährige gewann mit 7,02 m und knackte zum dritten Mal in dieser Saison die Sieben-Meter-Marke. Für einen Asienrekord sorgte der Chinese Xie Zhenye über 200 m. Der 25-Jährige blieb in 19,88 erstmals unter 20 Sekunden und verbesserte seine persönliche Bestzeit um 28 Hundertstel. (pre/sda)

Schweizer Degenfechter im Viertelfinal

Mit 45:34-Siegen gegen Vietnam sowie Venezuela schafften die Schweizer Degenfechter an den Weltmeisterschaften in Budapest den Vorstoss in die Viertelfinals des Degen-Teamwettbewerbs vom Montag. Dort treffen die Titelverteidiger mit Max Heinzer, Benjamin Steffen, Michele Niggeler und Lucas Malcotti auf Israel. Bei einem Halbfinal-Vorstoss des Weltranglisten-Zweiten Schweiz gegen das als Nummer 10 gesetzte Israel würde der Sieger des Duells zwischen Südkorea und Olympiasieger Frankreich warten.

«Israel setzte sich überraschend gegen Japan durch, das für mich zu den Favoriten auf den WM-Titel zählte», sagte der Schweizer Teamleader Heinzer zur Ausgangslage. Der Viertelfinal-Vorstoss der Schweiz war enorm wichtig, da die WM in der einjährigen Olympia-Qualifikation doppelt in die Wertung kommt. Die Top 4 der Team-Weltrangliste plus die nachfolgenden Kontinental-Besten qualifizieren sich für Olympia 2020 in Tokio und verfügen dort dann gleichzeitig über drei Einzel-Startplätze. (pre/sda)

Bild: EPA

Ferro triumphiert in Lausanne

Fiona Ferro (WTA 98) gewinnt die erste Auflage des WTA-Tennisturniers in Lausanne. Die 22-jährige Französin gewann den Final gegen die als Nummer 3 gesetzte und sieben Jahre ältere Landsfrau Alizé Cornet (WTA 48), Siegerin vor einem Jahr der letzten Austragung in Gstaad, in 101 Minuten mit 6:1, 2:6, 6:1. Ferro gewann erstmals ein WTA-Turnier, nachdem sie vor drei Monaten in Lugano erstmals einen Halbfinal erreicht hatte. In der Weltrangliste wird Ferro dank des Turniersiegs in den Bereich um Platz 60 vorstossen. (pre/sda)

Bild: EPA

Ugolkova trotz Schweizer Rekord out

Wie vor zwei Jahren in Budapest bedeuteten über 200 m Lagen für Maria Ugolkova auch die WM-Halbfinals in Gwangju Endstation. Die 29-Jährige vom SC Uster Wallisellen zeigte allerdings in Südkorea als Neunte eine ganz starke Leistung und benötigte für die vier Bahnlängen in je einem Schwimmstil nur 2:10,72. Zum Einzug in den WM-Final der besten acht fehlten ihr letztlich nur 0,23 Sekunden.

Immerhin blieb Ugolkova um 0,13 Sekunden unter ihrem eigenen Schweizer Rekord vom August 2018 in Glasgow. Damals in Schottland hatte die gebürtige Russin in ihrer Paradedisziplin EM-Bronze gewonnen. Halbfinalschnellste in Gwangju war die ungarische Titelverteidigerin Katinka Hosszu in 2:07,17. (sda)

Bild: EPA

Peaty mit Weltrekord über 100 m Brust

Adam Peaty hat im Halbfinal über 100 m Brust für den ersten Weltrekord an den Schwimm-Weltmeisterschaften in Gwangju gesorgt. In 56,88 blieb der Brite um 0,22 Sekunden unter seiner eigenen Bestmarke, die er im letzten August in Glasgow bei seinem EM-Triumph aufgestellt hatte. (pre/sda)

Paul scheitert in Gstaad-Quali nach acht Matchbällen

Der 20-jährige Bündner Jakub Paul (ATP 570), der einzige Schweizer in der 2. Runde der Qualifikation des Gstaader Swiss Open, vergibt die grosse Chance auf seine ATP-Tour-Premiere. Der Churer wehrte sich in der entscheidenden Qualifikationsrunde gegen den in der Weltrangliste fast 400 Plätze besser klassierten Kolumbier Daniel Elahi Galan (ATP 173) nach misslungenem Start (1:6, 2:2) grandios.

Paul gewann mit vier Spielgewinnen in Serie den zweiten Satz, holte im dritten Durchgang einen Break-Rückstand (0:2) auf und ging 5:3 in Führung. Dann aber begann seine Hand zu zittern: Bei 5:4 und 6:5 vergab er je zwei Matchbälle. Und im Tiebreak kamen vier weitere vergebene Matchbälle (nach 6:3 und 7:6-Führungen) dazu.Der 23-jährige Galan nützte zum 9:7 im Tiebreak gleich seinen ersten Matchball. (pre/sda)

Pacquiao holt weiteren WM-Titel

Die philippinische Boxlegende Manny Pacquiao fügt seiner glanzvollen Karriere einen weiteren Titel hinzu. Der 40-Jährige bezwang am Samstag in Las Vegas den Amerikaner Keith Thurman nach Punkten (115:112, 115:112, 113:114) und nahm ihm damit den Super-WM-Titel des Verbandes WBA im Weltergewicht ab. «Es hat Spass gemacht. Ich denke, wir haben die Fans heute Abend glücklich gemacht, weil es ein guter Kampf war», sagte Pacquiao.

Pacquiao schlug seinen bis dahin ungeschlagenen, zehn Jahre jüngeren Gegner bereits in der ersten Runde zu Boden. Danach war der Kampf allerdings weitestgehend offen, so dass am Ende ein knappes 2:1-Urteil zugunsten von Pacquiao stand, der auch WBA-Weltmeister in dieser Klasse ist. Für Pacquiao war es der 62. Sieg in seinem 71. Profikampf, 39 davon durch K.o. (pre/sda)

Eidgenössisches für Alpiger in Gefahr

Der Aargauer Schwinger Nick Alpiger verletzt sich beim Bergkranzfest auf dem Weissenstein am Samstag am Oberschenkel. Der Sieger des Innerschweizer Verbandsfests und Anwärter auf den Königstitel in fünf Wochen am Eidgenössischen Schwingfest in Zug zog sich gemäss «Aargauer Zeitung» einen Knochenabriss im Oberschenkelknochen nahe des Hüftgelenks sowie einen Teilriss der Sehne zu.

Ein MRI soll am Montag Aufschluss geben, ob auch die Muskeln beschädigt sind. Die Teilnahme am Eidgenössischen ist für den 22-Jährigen so oder so in Gefahr. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Prestigesieg der Bayern gegen Real Madrid

Am 50. Jahrestag der ersten Mondlandung gewinnt Bayern München ein Testspiel in Houston, dem Sitz des Flugkontrollzentrums der US-Raumfahrtbehörde Nasa, gegen Real Madrid mit 3:1 (1:0). «Ich möchte beiden Mannschaften gratulieren zu einem tollen Spiel. Wir haben mutig nach vorne gespielt, den Gegner noch gepresst», resümierte Trainer Niko Kovac zufrieden.

Corentin Tolisso (15. Minute) sowie die zur Pause eingewechselten Robert Lewandowski (67.) und Serge Gnabry (69.) erzielten vor 60'413 Zuschauern die Treffer für die Bayern. Für Real verkürzte Rodrygo noch mit einem direkt verwandelten Freistoss (84.). Zuvor hatte Torwart Sven Ulreich wegen einer strittigen Notbremse gegen Rodrygo ausserhalb des Strafraums die Rote Karte gesehen.

Captain Manuel Neuer sprach von «einem richtig tollen Spiel», bei dem ihm besonders positiv auffiel, «dass wir drei Tore gegen Real erzielt haben». Speziell vor der Pause, als Real-Coach Zinédine Zidane seine Topelf mit Toni Kroos und dem über 100 Millionen Euro teuren Neuzugang Eden Hazard aufbot, sahen die Zuschauer in der imposanten Arena des American-Football-Teams Houston Texans ein attraktives Testspiel. (ohe/sda)

Schweizer Skispringer zum Auftakt Neunte

Die Schweizer Skispringer Killian Peier, Andreas Schuler, Dominik Peter und Sandro Hauswirth verpassten beim Teamspringen des Sommer-GP in Wisla als Neunte den Final der Top 8. Nach den ersten vier Sprüngen konnte das Schweizer Quartett einzig das Team aus Finnland um 35 Punkte hinter sich lassen und verpasste damit die Teilnahme am Finaldurchgang. Bester Springer der Schweizer war Killian Peier.

Der WM-Dritte, der sich mit seinem Sprung auf 125 m als Fünfter einreihte, vermochte die Leistungen seiner Teamkollegen nicht zu kompensieren. Andreas Schuler (113 m) und Dominik Peter (114,5) klassierten sich jeweils im 8. Rang, Sandro Hauswirth (103,5) wurde Zehnter.Das dritte Jahr in Folge ging der Sieg an die Polen, die mit 1094,1 Punkten vor Slowenien (1035,7) und den Norwegern (1029,2) siegten. (pre/sda)

Bild: EPA

GC siegt vor leeren Rängen knapp

Rekordmeister GC ist erfolgreich in die «Mission Wiederaufstieg» gestartet. Zum Auftakt der neuen Challenge-League-Saison schlägt das Team von Trainer Uli Forte den Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy mit 2:1. Die Tore für die Hoppers erzielen Nassim Ben Khalifa in der 14. Minute per Penalty und Petar Pusic kurz nach der Pause. Der Anschlusstreffer durch Mbuyi Mutombo fällt erst kurz vor Schluss. Wegen des von Fans provozierten Spielabbruchs gegen Luzern in der letzten Saison wurde die Partie vor leeren Rängen ausgetragen.

Im Topspiel der 1. Runde trennten sich Winterthur und Aufstiegsaspirant Aarau mit 1:1. Mats Hammerich brachte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung, Roman Buess glich kurz nach der Pause aus. (pre)​

Grasshoppers - Stade Lausanne-Ouchy 2:1 (1:0)

SR Gianforte.

Tore: 14. Ben Khalifa (Handspenalty) 1:0. 55. Pusic 2:0. 89. Mutombo 2:1.

Bemerkung: Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit (Sanktion gegen GC nach den Vorfällen in der letzten Saison).



Giger siegt überlegen am Weissenstein

Der Spitzenschwinger Samuel Giger zeigt sich erstmals seit seiner Verletzungspause in bester Verfassung. Wie schon vor einem Jahr gewinnt Giger mit sechs Siegen den Weissenstein-Schwinget. Der 21-jährige Thurgauer war am vierten von sechs Bergkranzfesten der Saison der gesamten Konkurrenz klar überlegen. Im 1. Gang legte der 193 Zentimeter grosse Modellathlet den Schwingerkönig Kilian Wenger in kürzester Zeit platt auf den Rücken.

Gigers Erfolg stand schon vor dem Schlussgang fest. Nach fünf Gängen führte er mit 1,5 Punkten Vorsprung auf Wenger, sodass im 6. Gang ausgeschwungen wurde. Auf dem Weg zum 14. Kranzfestsieg der Karriere und dem ersten in dieser Saison liess sich Giger einzig vom massigen Aargauer Eidgenossen Patrick Räbmatter in Bedrängnis bringen. Im spektakulärsten Duell des Tages konnte Giger die Niederlage auf mirakulöse Art über die Brücke abwenden, um später doch noch zu gewinnen. (pre)

Bild: KEYSTONE

