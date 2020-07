Sport

Sport-News

Sportnews: Erste NBA-Testspiele in der Bubble in Orlando



Sport-News

Erste NBA-Spiele in der Bubble +++ West Brom zurück in der Premier League

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Maskenpflicht für NFL-Fans

Bei sämtlichen NFL-Spielen mit Zuschauern in der kommenden Saison müssen alle Fans eine Schutzmaske tragen. Dies teilte der Sprecher der NFL, Brian McCarthy, am Mittwoch mit. Wie viele Zuschauer angesichts der Corona-Beschränkungen überhaupt in die NFL-Arenen dürfen, hängt vom Standort des Teams ab. Die New York Jets, New York Giants und Philadelphia Eagles etwa wollen alle ihre Heimspiele vor leeren Rängen austragen. Andere – beispielsweise die Green Bay Packers, Los Angeles Rams oder Pittsburgh Steelers – wollen die Zahl der Fans begrenzen.

Die NFL will ihre Saison am 10. September mit dem Spiel des Titelverteidigers Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans eröffnen. In den USA sind die Infektionszahlen weiter hoch. Daher sind die Zweifel an einem regulären Start weiter gross. (ram/sda/dpa)

Die 14 geilsten NFL-Stadien

NBA-Testspiele in der Bubble

In der Atmosphäre einer Turnhalle fanden in Orlando die ersten Testspiele vor der NBA-Rückkehr statt. Im ersten Duell zweier NBA-Teams nach vier Monaten Corona-Pause gewann Titelkandidat Los Angeles Clippers gegen Orlando Magic 99:90. Die Washington Wizards verloren gegen die Denver Nuggets 82:89. Später spielten noch die New Orleans Pelicans gegen die Brooklyn Nets und die Sacramento Kings gegen die Miami Heat.

Dabei waren erstmals die drei Spielfelder zu sehen, auf denen die NBA ab dem 30. Juli ihre Saison fortsetzen und beenden möchte. Auf dem Parkett war neben den für das Spiel notwendigen Linien und einem grossen NBA-Logo in der Mitte nur noch in schwarzen Grossbuchstaben der Slogan «Black Lives Matter» (Schwarze Leben zählen) zu sehen. Die üblichen Farben und Sponsorenlogos fehlten ebenso wie Symbole der Mannschaften. Einzig ein paar Werbe-Banden waren aufgestellt und in Betrieb. (ram/sda/dpa)

Inter patzt schon wieder

Ohne selber zu spielen, ist Juventus Turin noch näher an seinen neunten Meistertitel in der Serie A herangekommen. Das zweitplatzierte Inter Mailand spielte daheim gegen Fiorentina 0:0.

Juventus trägt sein Spiel der 35. Runde in Udine am Donnerstag auf. Mit einem Sieg stünden die Turiner drei Runden vor Schluss schon als Meister fest. Sie könnten vom neun Punkte zurückliegenden Atalanta Bergamo, das Inter vom 2. Platz verdrängt hat, noch eingeholt werden, die bei Punktgleichheit für die Rangierung massgebende direkten Begegnungen dieser Saison sprechen aber für Juventus und gegen Atalanta.

Parma - Napoli 2:1 (1:0)

Tore: 45. Caprari (Foulpenalty) 1:0. 54. Insigne (Handspenalty) 1:1. 87. Kulusevski (Foulpenalty) 2:1.

Sampdoria Genua - Genoa 1:2 (1:1)

Tore: 22. Criscito (Foulpenalty) 0:1. 32. Gabbiadini 1:1. 72. Lerager 1:2.

Bemerkungen: Genoa ohne Behrami (Ersatz).

SPAL Ferrara - Roma 1:6 (1:2)

Tore: 10. Kalinic 0:1. 24. Cerri 1:1. 38. Perez 1:2. 47. Kolarov 1:3. 52. Peres 1:4. 75. Peres 1:5. 90. Zaniolo 1:6.

Bemerkungen: 88. Rote Karte gegen Di Biagio (SPAL Ferrara/nicht im Spiel). (pre/sda)

Bild: keystone

West Brom kehrt in die Premier League zurück

West Bromwich Albion kehrt nach zwei Jahren wieder in die Premier League zurück. Der Mannschaft des ehemaligen kroatischen Nationaltrainers Slaven Bilic reichte ein 2:2 zum Abschluss der Championship gegen die Queens Park Rangers, weil Konkurrent Brentford gegen Barnsley 1:2 verlor. Bereits am vergangenen Freitag hatte Leeds United nach 16-jähriger Abstinenz die Rückkehr in die Millionen-Liga gefeiert.

Den dritten und letzten Aufsteiger machen ab Sonntag in den Playoffs Brentford, Fulham, Cardiff und Swansea unter sich aus. Der Final findet am 4. August im Londoner Wembley-Stadion statt. (pre/sda)

THE BAGGIES ARE BACK IN THE @premierleague!!! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/poHF0yt8il — West Bromwich Albion (@WBA) July 22, 2020

Keine SFL-Awards im Januar

Wegen der aktuellen Situation entschied die Swiss Football League, die Award-Gala im Januar 2021 nicht durchzuführen. Um die Leistungen der Besten des Kalenderjahres 2020 dennoch zu würdigen, prüft die Liga mit den Sponsoren und Partnern die Idee, die Auszeichnungen in einem anderen Rahmen zu übergeben.

Der Hauptgrund für die Absage der Swiss Football League Award Night ist die angespannte finanzielle Situation im Schweizer Fussball im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Mit Blick auf 2022 wird überprüft, den Ehrungsabend der Liga mit jenem des Fussballverbandes zusammenzulegen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Serena Williams investiert in Frauenfussball

Eine Investorengruppe («Angel City») um Tennisstar Serena Williams und Hollywood-Schauspielerin Natalie Portman will in Los Angeles ein Frauenfussball-Team finanzieren. Das Team soll ab 2022 in der US-Frauen-Liga (NWSL) mitspielen. Derzeit gibt es keine Equipe aus Kalifornien in der obersten Liga.

Neben Serena Williams wollen auch andere Prominente investieren, unter anderem die Schauspielerinnen Eva Longoria, Jennifer Garner und Jessica Chastain. Auch der Ehemann von Serena Williams, der Mitbegründer der Online-Plattform Reddit, Alexis Ohanian, und die gemeinsame zweijährige Tochter Olympia gehören zu den Eigentümern. (abu/sda)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter