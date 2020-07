Sport

Sportnews: Juventus Turin verliert gegen Udinese



Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Juventus muss das Feiern verschieben

Juventus Turin muss mindestens bis zum Sonntag warten, bis es den 36. Meistertitel der Klubgeschichte und den neunten am Stück feiern kann. In Udine verloren die Turiner 1:2.

Aus den verbleibenden drei Spielen daheim gegen Sampdoria Genua, in Cagliari und daheim gegen die AS Roma müssen sie höchstens noch drei Punkte holen – und dies auch nur für den Fall, dass Atalanta Bergamo seine letzten drei Partien allesamt gewinnt.

In Udine brachte der niederländische Innenverteidiger Matthijs De Ligt mit einem wuchtigen Vollristschuss aus 20 Metern kurz vor der Pause Juventus in Führung, aber Udinese glückte die Wende. Das Siegestor erzielte der Ivorer Seko Fofana in der 92. Minute.

Udinese - Juventus Turin 2:1 (0:1)

Tore: 42. De Ligt 0:1. 52. Nestorovski 1:1. 92. Fofana 2:1. (abu/sda)

Bild: keystone

Tyson-Comeback wird wahrscheinlicher

Das Show-Comeback des früheren Schwergewichtsweltmeisters Mike Tyson ist perfekt. Der 54-Jährige bestätigte auf Twitter, dass er am 12. September wieder in den Ring steigen wird. Sein Gegner ist nicht wie erwartet Evander Holyfield (57), sondern der ehemalige Mehrfach-Weltmeister Roy Jones Jr. (51).

Seit der Niederlage gegen Kevin McBride vor 15 Jahren ist der frühere Schwergewichts-Champion Tyson nicht mehr öffentlich in den Ring gestiegen. Seit einigen Wochen verbreitet er im Internet Videos, die ihn beim Training zeigen. (abu/sda/dpa)

Nürburgring als Formel-1-GP für 2020 im Gespräch

Der Nürburgring könnte noch dieses Jahr ein überraschendes Comeback in der Formel 1 feiern. Die Betreiber der Rennstrecke bestätigten generelle Gespräche über ein mögliches Deutschland-Rennen in diesem Jahr. Sieben Jahre nach dem bisher letzten Grand Prix auf der legendären Strecke ist einem Medienbericht zufolge der 11. Oktober als Renntag auserkoren.

Seit der Austragung 2013 hätten immer wieder Gespräche stattgefunden, sagte ein Pressesprecher des Nürburgrings: «Auch dieses Jahr haben wir miteinander gesprochen. Zu vermelden gibt es im Moment aber nichts». Wie das Online-Portal «motorsport-magazin.com» hingegen berichtete, scheint die Durchführung des Rennens auf dem Nürburgring nur noch eine Formsache zu sein.

Bei den Behörden von Rheinland-Pfalz selber ist die Formel-1-Option für den Nürburgring noch kein Thema. Eine Sprecherin des für Sport zuständigen Innenministeriums in Rheinland-Pfalz zeigte sich überrascht von den Überlegungen. (abu/sda/dpa)

Bild: AP

Ex-Weltmeister Manangoi vorläufig gesperrt

Wegen verpasster Dopingtests wurde der ehemalige 1500-m-Weltmeister Elijah Manangoi vorläufig suspendiert. Dies teilte die Athletics Integrity Unit (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands mit. Der 27-jährige Kenianer habe gegen die strengen Auflagen der täglichen Meldepflicht verstossen. Für eine Anhörung des Weltklasse-Läufers gebe es noch keinen Termin.

Manangoi gewann 2017 bei der WM in London Gold über 1500 m; zwei Jahre zuvor hatte er in Peking bereits Silber geholt. Er ist Commonwealth-Games-Sieger und Afrikameister mit einer 1500-m-Bestzeit von 3:28,80 Minuten. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

9 Festnahmen bei Feiern in Liverpool

Trotz der Corona-Pandemie haben in Liverpool tausende Fans den ersten Meistertitel des FC Liverpool seit 30 Jahren gefeiert. Die «Reds» hatten gestern Abend nach einem 5:3-Sieg gegen Chelsea im leeren Heimstadion den Meisterpokal erhalten. Draussen hatten sich rund 3000 Anhänger versammelt, um das Ereignis zu feiern.

Die Polizei meldete heute neun Festnahmen, unter anderem wegen Ruhestörung, Trunkenheit am Steuer und Körperverletzung. Die stellvertretende Polizeichefin der Stadt bedankte sich bei der BBC «bei der überwältigenden Mehrheit der Liverpool-Fans, die sich an die Bitte hielten und zuhause blieben, um dort zu feiern.» (ram)

Marquez darf nach Armbruch wieder fahren

Der MotoGP-Weltmeister Marc Marquez darf wenige Tage nach einem Oberarmbruch und einer Operation beim GP von Andalusien am Sonntag in Jerez starten. Am Donnerstagnachmittag bestand der Spanier den medizinischen Check an der Rennstrecke.

Marquez, der vergangenen Sonntag beim Saisonauftakt in Jerez schwer gestürzt war, traf am Donnerstag an demselben Ort ein. «Zurück an der Rennstrecke. Positives Gefühl», schrieb das Honda-Team auf Twitter zu einem Foto von Marquez. Dem 27-Jährigen war am Dienstag in Barcelona eine Titanplatte im rechten Arm eingesetzt worden, um den Knochen zu stabilisieren. (ram/sda)

Back at the track. Feeling positive. pic.twitter.com/LhH08OnnuG — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) July 23, 2020

Maskenpflicht für NFL-Fans

Bei sämtlichen NFL-Spielen mit Zuschauern in der kommenden Saison müssen alle Fans eine Schutzmaske tragen. Dies teilte der Sprecher der NFL, Brian McCarthy, am Mittwoch mit. Wie viele Zuschauer angesichts der Corona-Beschränkungen überhaupt in die NFL-Arenen dürfen, hängt vom Standort des Teams ab. Die New York Jets, New York Giants und Philadelphia Eagles etwa wollen alle ihre Heimspiele vor leeren Rängen austragen. Andere – beispielsweise die Green Bay Packers, Los Angeles Rams oder Pittsburgh Steelers – wollen die Zahl der Fans begrenzen.

Die NFL will ihre Saison am 10. September mit dem Spiel des Titelverteidigers Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans eröffnen. In den USA sind die Infektionszahlen weiter hoch. Daher sind die Zweifel an einem regulären Start weiter gross. (ram/sda/dpa)

Die 14 geilsten NFL-Stadien

NBA-Testspiele in der Bubble

In der Atmosphäre einer Turnhalle fanden in Orlando die ersten Testspiele vor der NBA-Rückkehr statt. Im ersten Duell zweier NBA-Teams nach vier Monaten Corona-Pause gewann Titelkandidat Los Angeles Clippers gegen Orlando Magic 99:90. Die Washington Wizards verloren gegen die Denver Nuggets 82:89. Später spielten noch die New Orleans Pelicans gegen die Brooklyn Nets und die Sacramento Kings gegen die Miami Heat.

Dabei waren erstmals die drei Spielfelder zu sehen, auf denen die NBA ab dem 30. Juli ihre Saison fortsetzen und beenden möchte. Auf dem Parkett war neben den für das Spiel notwendigen Linien und einem grossen NBA-Logo in der Mitte nur noch in schwarzen Grossbuchstaben der Slogan «Black Lives Matter» (Schwarze Leben zählen) zu sehen. Die üblichen Farben und Sponsorenlogos fehlten ebenso wie Symbole der Mannschaften. Einzig ein paar Werbe-Banden waren aufgestellt und in Betrieb. (ram/sda/dpa)

