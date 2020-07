Sport

Sportnews: Kameruns WM-Held Stephen Tataw stirbt mit 57 Jahren



Kameruns WM-Held Tataw tot +++ Belgien stockt Liga wegen Corona auf

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Kameruns WM-Held Tataw tot

Stephen Tataw, Kameruns Captain beim imponierenden WM-Viertelfinalvorstoss der Afrikaner 1990 in Italien, starb im Alter von 57 Jahren. Laut Kameruns Verband verstarb Tataw in Yaoundé an den Folgen einer längeren Krankheit.

Kamerun hatte im WM-Eröffnungsspiel sensationell Titelverteidiger Argentinien um Diego Maradona 1:0 geschlagen. Es stiess als Gruppensieger in die Achtelfinals vor, wo es Kolumbien eliminierte. Erst im Viertelfinal scheiterten die «Unbezähmbaren Löwen» mit 2:3 nach Verlängerung an England. (ram/sda/afp)

bild: imago images

Belgien stockt Liga wegen Corona auf

Die erste belgische Liga wird in den kommenden beiden Saisons aufgestockt. Statt 16 Mannschaften werden 18 Teams antreten. Die Verantwortlichen reagierten damit auf eine erfolgreiche Klage des Absteigers Waasland-Beveren, der vor Gericht die Wiederaufnahme erzwungen hat.

Das Handelsgericht Dendermonde hatte dem Klub Recht gegeben und eine Busse von 2,5 Millionen Euro pro Spiel verhängt, wenn Waasland-Beveren nicht wieder aufgenommen würde. Das Team hatte beim Abbruch der Saison wegen der Coronavirus-Pandemie den 16. und letzten Platz belegt. (ram/sda)

US Open soll wie geplant stattfinden

Das US Open in New York soll trotz der Coronavirus-Pandemie stattfinden. Die Verantwortlichen des amerikanischen Tennisverbandes (USTA) gaben einen Monat vor dem Start des Turniers am 31. August grünes Licht für die Durchführung. Das Grand-Slam-Turnier wird ohne Zuschauer und in einer Blase mit sehr eingeschränkter Bewegungsfreiheit stattfinden. Zuvor findet ab dem 22. August auch der kombinierte Event (Masters-1000 bei den Männern, Premier bei den Frauen) von Cincinnati, der nach New York disloziert wurde, statt. «Wir sind zuversichtlich, dass Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten garantiert werden können», schreibt die USTA in einer Medienmitteilung.

Wegen der nach wie vor hohen Covid-19-Zahlen in den USA haben allerdings viele Spieler grosse Vorbehalte gegenüber einer Reise nach New York. So deutet zum Beispiel bei den Schweizern Stan Wawrinka und Belinda Bencic einiges darauf hin, dass sie am US Open nicht teilnehmen werden, die Weltnummer 1 der Frauen, Ashleigh Barty, hat dies bereits bekannt gegeben. (ram/sda)

Bild: EPA

Stroll fährt überraschend Bestzeit

Max Verstappen (Red Bull) und Lance Stroll (Racing Point, Bild) fuhren am ersten Trainingstag für den Grand Prix von Grossbritannien die besten Rundenzeiten. Vor dem ersten der zwei Formel-1-Rennen innert acht Tagen in Silverstone war eine erdrückende Dominanz der Fahrer von Mercedes erwartet worden. Daraus wurde nichts. Weltmeister Lewis Hamilton belegte die Plätze 2 und 5, Valtteri Bottas die Ränge 6 und 3.

Die ungewohnte Reihenfolge in den zwei Klassementen dürfte mit den äusseren Bedingungen zusammenhängen. Am Freitag wurden Lufttemperaturen zwischen 30 und 35 Grad gemessen, der Asphalt auf der Rennstrecke war bis 49 Grad heiss, was den Reifen in extremer Weise zusetzte. Die Temperaturen waren damit um einiges höher im Vergleich zu den Verhältnissen, die für das Qualifying und den GP vorausgesagt werden. Der Nutzen der in den Trainings gesammelten Daten könnte deshalb nicht allzu gross sein. (ram/sda)

Bild: keystone

Erneuter Corona-Fall beim FC Zürich

Beim FC Zürich ist erneut bei einem Spieler ein positiver Covid-19-Test festgestellt worden. Der Klub teilt mir, dass leichte Symptome aufgetreten seien, weshalb er von der Mannschaft getrennt wurde. Seit einigen Tagen befinde sich der Spieler in häuslicher Isolation. Er fühle sich gut.

Weil der Spieler in den vergangenen Partien nicht zum Einsatz gelangte und nachweislich keinen engen Kontakt mit Mitspielern oder Mitgliedern des Trainerstabs hatte, beschied die Zürcher Kantonsärztin dem Klub, dass keine weiteren Massnahmen nötig seien. Der FC Zürich spielt heute Abend beim FC Luzern. Das gesamte Team musste vor wenigen Wochen in Quaränte, weil mehrere Corona-Tests positiv ausgefallen waren. (ram)

Rangnick löst Vertrag mit Red Bull auf

Die Zeit von Ralf Rangnick in der Fussballschule von Red Bull ist vorbei. Auf Wunsch des ehemaligen Trainers und Sportdirektors des Bundesligisten Leipzig wird der Vertrag mit dem Getränkekonzern aufgelöst. Dies obwohl Rangnick in seiner im Vorjahr geschaffenen Position als «Head of Development Soccer» noch einen Vertrag bis 2021 hatte.

Die Auflösung ist das Ende eines schleichenden Abschieds. Drei Aufstiege, eine Vize-Meisterschaft, die Cupfinal-Teilnahme 2019 und zwei Qualifikationen für die Champions League erlebte Rangnick als Angestellter des Red-Bull-Imperiums. Der 62-Jährige verrichtete als Fussball-Stratege massgebliche Aufbauarbeit bei den Ostdeutschen. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

Ex-Weltmeister Höwedes tritt zurück

Der langjährige deutsche Internationale Benedikt Höwedes beendet seine Karriere. In einem Gespräch mit dem «Spiegel» nannte der 32-jährige Verteidiger familiäre Gründe für seinen Rücktritt. In den Ferien habe er kürzlich gemerkt, «wie krass es mich erfüllt hat, meinen Sohn hautnah zu erleben. Da wurde Fussball plötzlich so unwichtig für mich.» Auch die Angebote mehrerer Klubs konnten ihn nicht von seinem Entscheid abbringen.

Der langjährige Captain des FC Schalke 04, für den er von 2001 und bis zu seiner Ausbootung 2018 auflief, hatte bereits vor einigen Wochen seinen Vertrag bei Lokomotive Moskau vorzeitig aufgelöst. Höhepunkt seiner Karriere war der WM-Titel mit Deutschland 2014 in Brasilien, wo er in allen sieben Partien als Linksverteidiger zum Einsatz kam. Fünf Jahre zuvor hatte Höwedes mit der deutschen U21-Auswahl den EM-Titel geholt. (sda/dpa)

Bild: X80003

Clijsters, Osaka und Williams kriegen Wildcard

Die ehemaligen Grand-Slam-Siegerinnen Kim Clijsters, Venus Williams, Naomi Osaka und Sloane Stephens haben eine Wildcard für das WTA-Turnier von Cincinnati erhalten. Die Veranstaltung vom 22. bis 28. August soll als Generalprobe für das US Open (ab 31. August) dienen und auch im Flushing Meadows Corona Park in New York stattfinden.Ob das Turnier ausgetragen und ob Belinda Bencic auch spielen wird, bleibt aber unklar. (sda/dpa)

✅ Kim Clijsters

✅ Caty McNally

✅ Naomi Osaka

✅ Sloane Stephens

✅ Venus Williams



Four Major champions and a Cincinnati native secure wild cards into the 2020 #WesternandSouthernOpen.



📰: https://t.co/z7ElR3mlDh pic.twitter.com/vWKhYDIJ9r — Western & Southern Open (@CincyTennis) July 30, 2020

Hülkenberg ersetzt Perez bei Racing Point

Nico Hülkenberg kehrt unverhofft in die Formel 1 zurück. Der Deutsche ersetzt im Team Racing Point den positiv auf das Coronavirus getesteten Mexikaner Sergio Perez im Grand Prix von Grossbritannien.

Hülkenberg hatte seit 2010 insgesamt 177 Grands Prix bestritten. Die letzten drei Saisons war er für das Team Renault im Einsatz gestanden, wurde auf die laufende Saison hin aber durch den Franzosen Esteban Ocon ersetzt. Während vier Jahren war Hülkenberg bei Force India angestellt, der Vorgänger-Equipe von Racing Point. Dabei war er in drei Saisons Teamkollege von Perez. 2013 war er für das Team Sauber gefahren.

Bei Perez, bei dem erst ein zweiter Test ein positives Ergebnis gebracht hat, fühlt sich körperlich gesund. Der Mexikaner befindet sich in Quarantäne. (pre/sda)

HCD-Verteidiger Du Bois fällt lange aus

Der HC Davos muss voraussichtlich mehrere Monate auf Félicien Du Bois verzichten. Der 36-jährige Verteidiger erlitt im Training eine Achillessehnenverletzung, die operativ behandelt werden musste. Zur genauen Ausfallzeit des mehrfachen WM-Teilnehmers machte der Bündner Klub keine Angaben. (pre/sda)

ℹ️ Félicien Du Bois hat in der ersten Trainingswoche nach den Sommerferien eine Achillessehnenverletzung erlitten, die heute operativ behandelt werden musste. Er wird voraussichtlich mehrere Monate pausieren müssen.

Wir wünschen gute und möglichst schnelle Besserung! 💪#HCD pic.twitter.com/CvVOkjYPlF — Hockey Club Davos (@HCDavos_off) July 31, 2020

Biel-Trainer Törmänen an Krebs erkrankt

Bei Antti Törmänen, dem Headcoach des EHC Biel ist eine Krebserkrankung diagnostiziert worden. Wie der Klub mitteilt, musste sich der 49-jährige Finne einer Operation unterziehen und hat nun noch eine sechsmonatige Therapie vor sich.

In dieser Zeit wird der Trainer Biel nicht zur Verfügung stehen. Der Klub arbeitet derzeit an einer Lösung für den Beginn der Saison 2020/21. (abu)

Bei EHCB-Headcoach Antti Törmänen ist vor kurzen eine Krebserkrankung diagnostiziert worden. Die EHCB-Familie wünscht Antti von ❤️💛 eine möglichst rasche Genesung.

➡️plus d'infos: https://t.co/cu68XEVCUq#ehcb #icicestbienne pic.twitter.com/RPKaNW4xXj — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) July 31, 2020

Rummenigge gibt Infantino Rückendeckung

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hält Gianni Infantino auch nach der Eröffnung des Strafverfahrens «eigentlich» für einen guten FIFA-Präsidenten.«Ich kenne ihn sehr lange», sagte Rummenigge im Interview mit «BR24 Sport». Infantino sei «eigentlich ein Freund des Fussballs und dem Fussball auch sehr positiv zugetan. Und ich hoffe, dass er die Dinge geregelt kriegt, weil eigentlich wäre er der richtige Mann, um die FIFA dann hoffentlich auch wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen.»

Die Schweizer Staatsanwaltschaft wirft Infantino wegen geheimer Treffen mit dem Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber Anstiftung zum Amtsmissbrauch, Anstiftung zur Verletzung des Amtsgeheimnisses und Anstiftung zur Begünstigung vor. Das Strafverfahren wurde am Donnerstag eröffnet, angeklagt wird auch der bei den Treffen ebenfalls anwesende Oberstaatsanwalt Rinaldo Arnold. Eine Anklage gegen Lauber soll folgen. Infantino und die FIFA weisen die Vorwürfe zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Sepp Blatter sieht dies anders. Er fordert gegen Infantino FIFA-interne Ermittlungen und Konsequenzen. «Der Fall ist klar. Jetzt muss auch die FIFA-Ethikkommission ein Verfahren gegen Gianni Infantino einleiten und ihn suspendieren», sagte Infantinos Vorgänger als FIFA-Präsident bereits am Donnerstag. (pre/sda)

Perez positiv auf Corona getestet

Der mexikanische Formel-1-Fahrer Sergio Perez ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach dem ersten Fall in der Königsklasse der Motorsports darf der 30-Jährige vom Team Racing Point am Sonntag nicht am Grand Prix von Grossbritannien teilnehmen. Perez sei körperlich gesund und bei guter Stimmung, teilte sein Rennstall mit. «Er wird sich weiterhin nach den Richtlinien der zuständigen Gesundheitsbehörden selbst isolieren, wobei die Sicherheit für das Team und den Sport oberste Priorität hat», hiess es in einer Mitteilung.

Erst der zweite Test von Perez fiel positiv aus. Zuvor hatte es ein nicht eindeutiges Test-Ergebnis gegeben und der Pilot musste fernab der Strecke vorsorglich isoliert werden. Der WM-Sechste hatte aufgrund der Komplikationen kurzfristig auf die obligatorische Pressekonferenz an der Rennstrecke verzichten müssen und fehlte bei dem Termin neben seinem Teamkollegen Lance Stroll.

Nur bei einem negativen Ergebnis hätte Perez am Freitag wieder in sein Auto steigen und an Training, Qualifying und dem vierten WM-Rennen der Saison teilnehmen können. Das positive Ergebnis zwingt ihn nun zur Pause und zur Quarantäne. Die Austragung des Rennens ist aber nicht gefährdet. Racing Point muss nun reagieren und einen Ersatzfahrer in das freie Cockpit setzen. In Frage kommen Stoffel Vandoorne aus Belgien oder Esteban Gutierrez aus Mexiko. Beide verfügen über Formel-1-Erfahrung. (pre/sda)

Hamilton noch drei weitere Jahre in der Formel 1

Weltmeister Lewis Hamilton plant noch eine lange Karriere in der Formel 1. «Ich sehe mich noch mindestens drei Jahre weitermachen», sagte der 35-Jährige in Silverstone. Der Vertrag des Briten bei Mercedes endet zwar am Ende der Saison, eine erneute Unterschrift des Dauersiegers gilt aber nur als Formsache.

Aufgrund der Corona-Massnahmen bleiben die Tribünen in diesem Jahr leer, 2019 hatten noch mehr als 141'000 Fans Hamiltons Sieg in Silverstone gefeiert. Hamilton feierte bislang zwei Saisonsiege, Teamkollege Valtteri Bottas aus Finnland gewann den Auftakt in Österreich. (sda/dpa)

Bild: keystone

Saudi-Investor zieht Interesse an Newcastle-Kauf zurück

Ein Konsortium mit saudi-arabischer Beteiligung hat sein Interesse an der Übernahme des englischen Premier-League-Vereins Newcastle United nach Angaben von Sky Sports zurückgezogen. Das Angebot der Gruppe am Klub des Schweizer Internationalen Fabian Schär soll rund 331,91 Mio. Euro betragen haben. Laut Angaben der saudischen Gruppe sei die Situation rund um die nächste Saison und deren Rahmenbedingungen unklar gewesen.

Der anvisierte Verkauf war in der Kritik gestanden, da der Käufer genau derjenige sei, der die kommerziellen Rechte der Premier League drei Jahre lang gestohlen habe und dies weiterhin tue, hiess es im Frühjahr vom katarischen Sender BeIN Sports. Der Sender hatte dem in Saudi-Arabien ansässigen Piratenkanal BeoutQ vorgeworfen, illegal auch andere Sportevents zu übertragen. (pre/sda)

Bild: keystone

Super-League-Start am 12. September bestätigt

Die Swiss Football League (SFL) hat den Start der Super-League-Saison 2020/21 am 12. September bestätigt. Einen Tag zuvor wird die Saison in der Challenge League eröffnet. Die letzte Runde findet am 21. Mai beziehungsweise am 22. Mai 2021 (Challenge League) statt. Der Cupfinal soll am Pfingstmontag, 24. Mai, über die Bühne gehen.

Weil die Saison wegen des Corona-Unterbruchs vom Frühjahr und dem dadurch verspäteten Ende der Spielzeit 2019/20 erst Mitte September beginnt, können bis zur Winterpause nur 14 statt wie gewohnt 18 Runden gespielt werden. Die letzte Runde vor Weihnachten ist auf den 19./20. Dezember angesetzt, der erste Spieltag nach der Winterpause wurde auf das Wochenende vom 23./24. Januar 2021 terminiert. (pre/sda)

ℹ️📆 Der Startschuss für die Saison 2020/21 in der Raiffeisen Super League und in der https://t.co/XXrhmi8EDf Challenge League erfolgt coronabedingt erst am Freitag, 11. September 2020.

➡️ Mehr Informationen dazu auf https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/dnMMDENhMf — Swiss Football League (@News_SFL) July 30, 2020

