Bottas fährt Bestzeit in Spa

Valtteri Bottas schenkte sich zum Geburtstag eine Bestzeit. Der am Freitag 31-jährig gewordene Finne war im Mercedes im ersten Training für den Grand Prix von Belgien mit knappem Abstand der Schnellste. Bottas führt die Rangliste mit 69 beziehungsweise 81 Tausendsteln Vorsprung vor Teamkollege Lewis Hamilton und Max Verstappen im Red Bull an. Auch das Duo von Racing Point vermochte gut mitzuhalten. Sergio Perez büsste als Vierter 13 Hundertstel auf Bottas ein, Lance Stroll als Fünfter knapp vier Zehntel.

Kimi Räikkönen zeigte im Alfa Romeo fürs Erste etwas Aufwärtstendenz. Der Finne, der den Grand Prix von Belgien als Fahrer von McLaren und Ferrari je zweimal gewonnen hatte, belegte Platz 13. Sein Teamkollege Antonio Giovinazzi stand nach den anderthalb Stunden wegen eines Getriebeproblems ohne Rundenzeit da. (pre/sda)

Tour-Ausschluss nur noch bei zwei positiv getesteten Fahrern

Nach Intervention der Teams hat der Veranstalter der Tour de France seine strikten Corona-Regeln ein wenig gelockert. Nur noch bei zwei positiven Corona-Tests von Fahrern einer Mannschaft in einem Zeitraum von sieben Tagen wird der gesamte Rennstall ausgeschlossen. Damit zählt nicht mehr das direkte Umfeld wie Physiotherapeuten, Busfahrer oder Team-Offizielle dazu. Auch soll bei einem positiven Test eine Gegenprobe genommen werden. Das berichtet die französische Sportzeitung «L'Equipe».

Die bisherige Regelung hatte für grossen Unmut im Fahrerlager gesorgt. So hätte eine Mannschaft ausgeschlossen werden können, ohne dass ein Fahrer positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Auch die Absicherung durch eine Gegenprobe dürfte mit Erleichterung zur Kenntnis genommen werden. Zuletzt hatte der deutsche Rennstall Bora-Hansgrohe einen positiven Test bei einem Fahrer verzeichnet. Zwei Tage später fiel das Testergebnis allerdings negativ aus.

Die PCR-Tests, bei denen eine Rachenprobe auf Virenerbgut getestet wird, gelten bei korrekter Anwendung in der Regel als zuverlässig. Es ist aber nicht gänzlich ausgeschlossen, dass ein Nichtinfizierter ein positives Ergebnis vorweist. Laut Herstellern ist die Spezifität inzwischen sehr hoch, teils ist von bis zu 99,8 Prozent die Rede. (pre/sda)

Bild: keystone

Wawrinka gibt Forfait

Stan Wawrinka wird beim ATP-Challenger-Turnier in Prag nicht einen zweiten Titel holen. Der im ersten Turnier am Samstag siegreiche Waadtländer zog sich nach seinem Erfolg im Achtelfinal gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp zurück.

Der Romand erklärte in Prag, dass er «seit einigen Tagen unter Oberschenkelschmerzen leidet». Er verlasse die tschechische Hauptstadt schweren Herzens, aber mit sieben Siegen aus sieben Spielen im Gepäck. Sein nächstes Turnier wird das Masters 1000 in Rom sein, das am 14. September beginnt. (pre/sda)

Bild: keystone

Servette kehrt erfolgreich auf die Europacup-Bühne zurück

Servette ist nach achtjähriger Absenz mit Erfolg auf die europäische Bühne zurückgekehrt. Die Genfer siegten in der 1. Runde der Europa-League-Qualifikation gegen den slowakischen Vertreter Ruzomberok 3:0.

In die Geschichtsbücher wird der klare Sieg gegen den Sechsten der abgebrochenen slowakischen Liga im aufgrund der UEFA-Regularien praktisch leeren Stade de Genève nicht eingehen. Letztlich ging der Erfolg in dieser Höhe in Ordnung, war Servette doch nach anfänglichen Mühen - Matej Kochan vergab in der 8. Minute die grosse Chance zur Führung für die Gäste - doch das klar bessere Team.

Eine Leistungssteigerung nach der Pause sorgte für die Differenz zugunsten des Super-League-Vertreters. Miroslav Stevanovic brachte den Gastgeber nach einem Konter in der 54. Minute in Führung, nachdem Kastriot Imeri kurz zuvor das 1:0 noch um Zentimeter verpasst hatte. Eine Viertelstunde vor Schluss sorgte die Genfer Neuverpflichtung Arial Mendy mit einem Weitschuss für die Vorentscheidung. Der 25-jährige Senegalese hatte in diesem Sommer aus Lens nach Genf gewechselt. (sda)

Bild: keystone

Vaduz bereits out

Für den Super-League-Aufsteiger Vaduz hat die neue Saison mit einer Enttäuschung begonnen. Die Liechtensteiner unterlagen in der 1. Runde der Europa-League-Qualifikation Hibernians Paola 0:2. Jurgen Degabriele schoss beide Treffer für den Tabellendritten der letzten Saison in Malta. (sda/bal)

Vaduz - Hibernians Paola 0:2 (0:1)

Keine Zuschauer. - SR Teixeira (POR).

Tore: 34. Degabriele 0:1. 57. Degabriele 0:2.

Vaduz: Büchel; Gasser, Yannick Schmid, Simani; Dorn (75. Di Giusto), Lüchinger (67. Milinceanu), Wieser, Santin (67. Hug); Cicek; Coulibaly, Sutter.

Hibernians Paola: Calleja Cremona; Izquier Artiles, Zachary Grech, Leonardo Almeida, Agius; Attard (70. Uzeh), Jake Grech, Kristensen; Teixeira (63. Winchester), Shodiya (75. Desira), Degabriele.

Bemerkungen: Vaduz ohne Gajic (rekonvaleszent). 64. Rote Karte Kristensen (Tätlichkeit). 87. Postenschuss Winchester. Verwarnungen: 41. Jake Grech (Foul). 42. Kristensen (Reklamieren). 51. Shodiya (Foul). 56. Wieser (Foul). 85. Calleja Cremona (Unsportlichkeit). 90. Coulibaly (Foul).

Hibernians jgħaddu għar-round li jmiss tal-Europa League b'rebħa fuq Vaduz - https://t.co/YENJjT7PT2 pic.twitter.com/bHAVOt3ZQg — Television Malta (@TelevisionMalta) August 27, 2020

Naomi Osaka bewegt Veranstalter zum Unterbruch

An den WTA- und ATP-Turnieren in New York wird erst am Freitag wieder gespielt. Die Veranstalter sprechen eine Pause aus, nachdem Naomi Osaka ihren Halbfinal gegen Elise Mertens boykottiert hat.

«Noch bevor ich eine Athletin bin, bin ich eine schwarze Frau. Und als eine schwarze Frau habe ich das Gefühl, dass es wichtigere Themen gibt, die sofortige Aufmerksamkeit brauchen, anstatt mich Tennis spielen zu sehen», schrieb die 22-Jährige, die in Florida lebt, in einer über die sozialen Medien verbreiteten Stellungnahme. «Ich erwarte nicht, dass etwas Drastisches mit mir passiert, wenn ich nicht spiele. Aber wenn ich ein Gespräch starten kann in einem mehrheitlich weissen Sport, betrachte ich das als Schritt in die richtige Richtung.»

Osaka ist damit Teil einer Protestwelle gegen Rassismus und Polizeigewalt. «Der Tennissport bezieht im Kollektiv Stellung gegen Rassenungleichheit und soziale Ungerechtigkeit, die in den USA erneut in den Vordergrund gerückt sind», schrieben die Organisatoren des wegen der Corona-Einschränkungen von Cincinnati nach New York verlegten Turniers. (sda)

Bild: keystone

Bob und Mike Bryan hören auf

Das erfolgreichste Tennisdoppel tritt ab. Bob und Mike Bryan, die 42-jährigen amerikanischen Zwillinge, verkündeten in der «New York Times» ihr Karriereende. «Wir haben beide das Gefühl, dass dies der richtige Zeitpunkt ist», sagte Mike Bryan, der um zwei Minuten ältere der beiden.

Bob und Mike Bryan gewannen in ihrer Karriere alle wichtigen Titel: die vier Grand-Slam-Turniere, alle neun Masters-1000-Turniere, die ATP Finals, 2012 in London Olympiagold und 2007 den Davis Cup. Ab 2003 standen die beiden während 438 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Die 119 gemeinsamen Turniersiege bedeuten im Doppel ebenso Rekord wie die 16 Grand-Slam- und 39 Masters-1000-Titel. (dab/sda/ans)

Bild: keystone

Del Potro erneut am Knie operiert

Juan Martin Del Potro hat sich einer weiteren Operation am lädierten rechten Knie unterzogen. Grund seien anhaltende Schmerzen, teilte der 31-jährige Argentinier mit. Sein Vertrauensarzt in Bern habe ihm zu einem dritten Eingriff am Problemknie geraten.

Del Potro gewann 2009 mit 20 Jahren das US Open. Seither machen ihm immer wieder gesundheitliche Probleme zu schaffen, meist im Handgelenk oder im Knie. Insgesamt liess sich der ehemalige Weltranglisten-Dritte siebenmal operieren. Den letzten Ernstkampf bestritt er im Juni 2019. (dab/sda/afp)

Bild: AP/AP

FIFA denkt über Änderung der Abseitsregel nach

Die FIFA denkt nach Informationen des «Kicker» über eine Änderung der Abseitsregel nach, die zu mehr Toren führen könnte. Demnach soll zukünftig ein Körperteil ausreichen, um das Abseits aufzuheben, solange es sich noch auf Höhe des vorletzten Gegenspielers befindet. Bislang ist die Regel quasi umgekehrt: Sobald ein Körperteil, mit dem ein Tor erzielt werden darf, näher an der Torauslinie ist, als der vorletzte Gegenspieler, steht ein Fussballer abseits.

Der Vorstoss soll vom ehemaligen Arsenal-Trainer Arsène Wenger kommen. FIFA-Präsident Gianni Infantino soll aufgeschlossen sein. Wenger ist seit dem vergangenen Herbst FIFA-Direktor für globale Fussballförderung. Wie der «Kicker» schreibt, gibt es eine Auswertung, die zeigt, dass etwa 50 Prozent der wegen Abseits aberkannten Treffer seit dem Einsatz der Video-Assistenten und der kalibrierten Linie unter Anwendung der Wenger-Idee gezählt hätten. Den Angaben zufolge soll es in Deutschland eine Testserie geben. (zap/sda/dpa)

Bild: AP/AP

Djokovic bleibt 2020 ungeschlagen

Novak Djokovic marschiert in New York mit einem 6:3, 6:1 gegen Jan-Lennard Struff (ATP 34) in die Halbfinals.

Djokovic benötigte gegen den 30-jährigen Deutschen, der erstmals im Viertelfinal eines Masters-1000-Turniers stand, nur minim länger als eine Stunde.

Der serbische Weltranglisten-Erste ist damit in diesem Jahr weiter ungeschlagen. Es war dies der 21. Sieg in Serie. Sein Gegner im Halbfinal ist der als Nummer 8 gesetzte Roberto Bautista Agut. Der Spanier eliminierte den russischen Titelverteidiger Daniil Medwedew 1:6, 6:4, 6:3. (zap/sda)

Nishikori nicht am US Open

Kei Nishikori verzichtet auf eine Teilnahme am US Open. Der 30-jährige Japaner verkündete sein Forfait zehn Tage nachdem er sich an seinem Wohnsitz in Florida wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne begeben hatte. Der Test sei inzwischen negativ, Spiele über fünf Gewinnsätze nach dieser langen Trainingspause aber wenig sinnvoll, erklärte der US-Open-Finalist von 2014.

Das Grand-Slam-Turnier in New York beginnt am kommenden Montag. Die prominentesten Abwesenden bei den Männern sind Roger Federer und Rafael Nadal. (zap/sda)

Bild: keystone

Arizona Coyotes für Draft-Verstösse gebüsst

Die NHL hat den Arizona Coyotes die Draft-Rechte eingeschränkt. Grund sind unerlaubte physische Tests an Spielern im Vorfeld der nächsten Ziehung. Wie die Liga mitteilte, wurde den Coyotes der Zweitrunden-Pick von 2020 sowie der Erstrunden-Pick von 2021 entzogen.

Um die Wettbewerbsgleichheit zu gewähren und die Spieler vor einer Testflut zu schützen, sind physische Tests an Draft-Kandidaten im Vorfeld verboten. Arizona gab zu, solche vorgenommen zu haben. (zap/sda)

NHL announces sanctions to Arizona Coyotes for violation of League’s Combine Testing Policy. https://t.co/OsG3Ev3FmA pic.twitter.com/7NZnxTXQdi — NHL Public Relations (@PR_NHL) August 26, 2020

EM-Titel für Italiener Nizzolo – Albasini auf Platz 11

Der EM-Titel im Strassenrennen bleibt in Italien. Giacomo Nizzolo setzt sich in Plouay im Sprint vor dem Franzosen Arnaud Démare und dem Deutschen Pascal Ackermann durch. Der 31-jährige Nizzolo siegte hauchdünn und baute die Serie italienischer EM-Titel auf der Strasse auf drei aus. Im Vorjahr hatte sich Elia Viviani behauptet, 2018 Matteo Trentin.

Von den acht Schweizern klassierte sich keiner in den ersten zehn, Michael Albasini überquerte die Ziellinie als Elfter, Roland Thalmann folgte auf Platz 22. Mitfavorit Mathieu van der Poel, der auf den letzten 40 der 177,5 Kilometer verschiedene Attacken setzte, musste sich mit Platz 4 begnügen. Der Niederländer wurde im Sprint im entscheidenden Moment eingeklemmt. (zap/sda)

Fabian Frei im EL-Team der Saison

Der Basler Fabian Frei hat es dank seinen guten Leistungen in der Europa League ins 23-köpfige Team der Saison geschafft. Der Mittelfeldspieler war in allen 11 Partien des FC Basel in der Startformation und glänzte mit 5 Treffern. (zap)

🎆 UEL Squad of the Season 2019/20 🎆



UEFA's Technical Observers have selected their 23-man squad from this season's UEFA Europa League... 🙌#UEL pic.twitter.com/4M4mgOH98x — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2020

Auch Küng und Reichenbach an der Tour der France

Mit Zeitfahr-Europameister Stefan Küng und Sébastien Reichenbach sind zwei weitere Schweizer für die am Samstag in Nizza beginnende Tour de France aufgeboten worden. Der Thurgauer und der Unterwalliser gehören dem achtköpfigen Team der französischen Equipe Groupama-FDJ mit Teamleader Thibaut Pinot an.

Vor Küng und Reichenbach waren bereits der Luzerner Michael Schär vom Team CCC und der Berner Marc Hirschi (Sunweb) für die 107. Austragung der Tour de France nominiert worden. (zap/sda)

Mujinga Kambundji bricht Saison ab

Mujinga Kambundji wird in diesem Jahr keine Rennen mehr bestreiten. Die WM-Dritte über 200 m von 2019 bricht die von der Coronavirus-Pandemie stark beeinträchtigte Saison wegen muskulären Problemen im hinteren Oberschenkel vorzeitig ab.

Die 28-jährige Bernerin wird damit im September weder an den Schweizer Meisterschaften in Basel noch am Meeting in Bellinzona an den Start gehen. «Es tut mir Leid für alle Organisatoren, die trotz der derzeitigen Einschränkungen nichts unversucht lassen, um uns Athleten Wettkampfmöglichkeiten zu bieten», liess sich Kambundji in einem Communiqué zitieren. «Aber die Gesundheit geht vor.» (abu/sda)

Bild: keystone

Löw bietet für Länderspiel gegen die Schweiz drei Neulinge auf

Der deutsche Bundestrainer Joachim Löw beruft für die beiden Nations-League-Spiele gegen Spanien und die Schweiz drei Neulinge in die Nationalmannschaft. Robin Gosens von Atalanta Bergamo, Gladbachs Florian Neuhaus und Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann stehen zum ersten Mal im DFB-Kader.

Mit Ausnahme von Niklas Süle fehlen alle Bayern-Spieler und auch Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg von RB Leipzig kriegen nach dem Champions-League-Finalturnier eine Pause verordnet. Mit dabei ist dafür Thilo Kehrer von Final-Verlierer Paris St-Germain. Wie Süle war Kehrer zuvor verletzt. (pre)

