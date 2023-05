Die Edmonton Oilers müssen in den NHL-Playoffs einen bitteren Rückschlag verkraften. Die Kanadier verloren das erste Heimspiel in der Viertelfinalserie gegen die Vegas Golden Knights unerwartet deutlich mit 1:5 und liegen nach Siegen 1:2 im Rückstand. Edmontons Stürmer Leon Draisaitl blieb dabei im neunten Playoff-Spiel dieser Saison zum ersten Mal ohne Torbeteiligung. In den acht Partien zuvor hatte der Deutsche überragende 13 Treffer erzielt und vier weitere vorbereitet. Damit führt Draisaitl die Skorerwertung in der wichtigsten Saisonphase an. (abu/sda)

Bild: keystone