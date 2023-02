Jil Teichmann ist am WTA-500-Turnier in Abu Dhabi in den Achtelfinals ausgeschieden. Gegen die topgesetzte Daria Kasatkina blieb die Bielerin nach vielversprechendem Start schliesslich chancenlos und verlor 6:1, 0:6 und 2:6.



Die ersten fünf Games gingen allesamt an Teichmann, und nach nur einer halben Stunde hatte sich die aktuelle Nummer 28 der Welt den ersten Satz mit 6:1 gesichert. Der zweite Durchgang verlief aber diametral in die andere Richtung. Lediglich neun Punkte gingen in sechs Games an Teichmann, sodass Kasatkina, die nach dem Erstrunden-Aus am Australian Open in Melbourne eigentlich nicht in Bestform ist, mit 6:0 eindrücklich ausgleichen konnte. Von diesem Rückschlag sollte sich die Schweizerin nicht mehr erholen. Im dritten Satz gab sie insgesamt viermal ihren Service ab, und die Russin verwertete nach 104 Minuten ihren zweiten Matchball.



Für Teichmann geht damit eine unschöne Serie weiter. Nur einmal in den letzten 13 Turnieren, in Toronto, ist es ihr gelungen, in eine dritte Runde vorzustossen. Ansonsten bedeutete stets die erste oder zweite Runde Endstation. (nih/sda)

Bild: keystone