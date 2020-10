Sport

Sportnews: Jonas Siegenthaler verlängert bei den Washington Capitals



Jonas Siegenthaler verlängert bei den Capitals +++ Kloten schlägt den Leader

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Jonas Siegenthaler verlängert in Washington

Jonas Siegenthaler hat bei den Washington Capitals einen neuen Vertrag erhalten. Der Zürcher Verteidiger unterschrieb für ein Jahr bei einem Jahresgehalt von 800'000 US-Dollar. Das Arbeitspapier ist ein One-Way-Vertrag, was bedeutet, dass Siegenthaler auch in der AHL das volle Gehalt kriegen würde. Der 23-Jährige ist nach Auslauf des neuen Vertrags weiterhin Restricted Free Agent. (abu)

Jonas Siegenthaler, signed 1x$0.8 by WSH, has been arguably the league's best third pairing defenceman since entering the NHL. Limited usage and competition but eye-popping scoring chance prevention. #AllCaps pic.twitter.com/lauzDaBEr6 — JFresh (@JFreshHockey) October 22, 2020

Kloten schlägt den Leader

Kloten kam in der Swiss League gegen Thurgau nach dreimaligem Rückstand noch zum 4:3-Heimsieg nach Verlängerung. In der 48. Minute glich der Schwede Robin Figren zum 3:3 aus, bevor Simon Kindschi in der Verlängerung den Sieg sicherte. Kloten rückte in der Tabelle auf Platz 3 vor, Thurgau holte sich dank dem einen Punktgewinn immerhin die Tabellenführung zurück. (zap/sda)

Kloten - Thurgau 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) n.V.

2644 Zuschauer. - SR Borga/Nikolic (AUT), Pitton/Gurtner. -

Tore: 1. (0:18) Spannring (Fritsche) 0:1. 30. Forget (Faille, Figren/Powerplaytor) 1:1. 34. Lanz (Hinterkircher, Parati) 1:2. 44. (43:02) Altorfer 2:2. 45. (44:30) Wildhaber (Rehak/Powerplaytor) 2:3. 48. Figren (Faille) 3:3. 63. Kindschi (Nyffeler, Kellenberger) 4:3. -

Strafen: je 3mal 2 Minuten. (zap/sda)

Das Resultat der heutigen #SwissLeague Partie.

Der EHC Kloten gewinnt nach Verlängerung gegen den Tabellenführer HC Thurgau.

***

Le résultat du match d'aujourd'hui de la #SwissLeague.

L'EHC Kloten gagne après prolongation contre le leader HC Thurgau. pic.twitter.com/uWtE4MKyM1 — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) October 21, 2020

FC Sion muss in Quarantäne

In der Super League stehen die nächsten Spielverschiebungen an. Nach dem FC Basel muss mit dem FC Sion ein zweites Team wegen des Coronavirus in Quarantäne.

Der Walliser Kantonsarzt verordnete für die gesamte Mannschaft inklusive Trainerstab und medizinische Abteilung eine zehntägige Quarantäne. Am Dienstag waren im Klub Corona-Tests durchgeführt worden. Die Resultate veranlassten die Behörden nun zum Handeln. Details darüber, wie die Tests ausfielen, gab der FC Sion nicht bekannt. In der letzten Woche war zuerst ein Mitglied des Trainerstabs und dann ein Spieler positiv getestet worden.

Sion nimmt das Training erst am Samstag, 31. Oktober, wieder auf. Deshalb beantragte der Klub, dass die nächsten zwei Meisterschaftspartien – am Sonntag gegen Servette und am Sonntag in einer Woche in Luzern – verschoben werden. (zap/sda)

🔴 𝙇𝙀 𝙁𝘾 𝙎𝙄𝙊𝙉 𝙀𝙉 𝙌𝙐𝘼𝙍𝘼𝙉𝙏𝘼𝙄𝙉𝙀 ⚪️



L’ensemble de l’équipe ainsi que tout le staff technique et médical de la première équipe a été placé en quarantaine par le médecin cantonal.



Le communiqué 👉🏻 https://t.co/4gEcz9o6tG#FCSion #TousEnsemble pic.twitter.com/Pcybr9oaqJ — FC Sion (@FCSion) October 21, 2020

Julia Görges beendet überraschend Karriere

Die Deutsche Julia Görges hat überraschend ihre Profikarriere beendet. «Ich bin bereit, das Kapitel Tennis zu schliessen und ein Neues aufzumachen, worauf ich mich sehr freue», schrieb die 31-Jährige in den sozialen Medien.

Görges ist derzeit die Nummer 45 der Weltrangliste. Sie hat in ihrer Karriere sieben WTA-Titel gewonnen, den letzten im Januar 2019 in Auckland. Ihr bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier erreichte sie 2018 mit dem Halbfinal in Wimbledon. (sda/dpa)

Frankiny Fünfter am Giro

Kilian Frankiny hat am Giro d'Italia seine Stärken am Berg bewiesen. Der Oberwalliser klassierte sich in der schwierigen 17. Etappe im Südtirol als Fünfter. Nach seinem 4. Platz in der 9. Etappe, sein bislang wertvollstes Ergebnis der Karriere, fand Frankiny erneut in einer Fluchtgruppe Unterschlupf.

Im finalen Anstieg zum Wintersport-Ort Madonna di Campiglio erwies sich der Australier Ben O'Connor als stärkster der 19 Ausreisser. Der 24-Jährige, tags zuvor bereits Etappenzweiter, setzte sich letztlich 31 Sekunden vor dem Österreicher Hermann Pernsteiner durch und feierte den grössten Erfolg seiner Karriere. Die Favoriten um den Gesamtsieg erreichten das Ziel mit über fünf Minuten Rückstand. Joao Almeida kontrollierte das Geschehen im knapp 12 km langen Schlussaufstieg weitgehend und verteidigte die Maglia rosa ein weiteres Mal mit Erfolg. (ram/sda)

Bild: keystone

Küng fährt in die Top Ten

Stefan Küng erreichte bei seinem letzten Renneinsatz in dieser World-Tour-Saison noch einmal eine Spitzenplatzierung. Der Ostschweizer beendete das belgische Eintagesrennen in De Panne beim Solosieg des Einheimischen Yves Lampaert als Achter.

Küng zeigte sich nach überstandenen Magen- und Darmproblemen, die ihn am letzten Sonntag bei der Flandern-Rundfahrt stark beeinträchtigt hatten, wieder bei Kräften. Nach der Absage von Paris – Roubaix war «Drei Tage Brügge – De Panne», wie das Rennen offiziell heisst, das letzte Eintagesrennen dieser World-Tour-Saison. (ram/sda)

Bild: keystone

Bayern-Atlético kann stattfinden

Das Champions-League-Startspiel des FC Bayern München gegen Atlético Madrid kann heute Abend (Anpfiff 21.00 Uhr) steigen. Die Partie stand auf der Kippe, nachdem gestern Bayerns Serge Gnabry positiv auf Corona getestet wurde. «Das Spiel läuft wie geplant ab», bestätigte ein UEFA-Sprecher der Nachrichtenagentur DPA.

Gnabry befindet sich in Quarantäne. Die anderen Bayern-Spieler wurden heute nochmals getestet – laut Angaben der Nachrichtenagentur SID alle negativ. (ram)

Bild: keystone

Auch FCB-Lausanne verschoben

Die Super-League-Partie zwischen dem FC Basel und Lausanne-Sport vom Sonntag ist verschoben worden. Weil sich mehr als sechs Spieler des FC Basel in Quarantäne befinden, wird der Match neu auf Mittwoch, 25. November (18.30 Uhr) angesetzt.

Bereits am letzten Sonntag hatte die Meisterschaftspartie des FC Basel beim FC Zürich wegen eines Corona-Falls kurzfristig abgesagt werden müssen. Der kantonsärztliche Dienst des Kantons Basel-Stadt verordnete die Isolation für den positiv getesteten Spieler und eine zehntägige Quarantäne für den Grossteil der Mannschaft bis einschliesslich nächsten Sonntag. Der Klassiker FCZ-FCB soll nun am Mittwoch, 4. November (18.00 Uhr) stattfinden. (ram/sda)

Djokovic verzichtet auf Paris-Bercy

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier Anfang November in Paris-Bercy abgesagt. Der Serbe begründete dies gegenüber der Belgrader Tageszeitung «Sportski Zurnal» damit, dass er da als Titelverteidiger keine Punkte gewinnen könne. Aber er werde nächste Woche in Wien und ab dem 15. November an den ATP Finals in London spielen.

Rafael Nadal wird hingegen drei Wochen nach seinem French-Open-Triumph nach Paris zurückkehren. Er hat beim Hallenturnier in Bercy erst einmal, vor 13 Jahren, den Final erreicht und gegen David Nalbandian verloren. (abu/sda/apa)

Bild: keystone

Nach Knie-OP: Federer kann derzeit zwei Stunden trainieren

Roger Federer fühlt sich auf dem Weg zu seinem Comeback auf Kurs. Aktuell sehe es danach aus, dass es mit dem Australian Open im kommenden Januar in Melbourne klappen sollte, erklärte der 20-fache Grand-Slam-Champion gegenüber der «Schweizer Illustrierten». Allerdings könne er derzeit noch nicht normal trainieren. «Mehr als zwei Stunden mit dem Racket liegen im Moment nicht drin», verriet der 39-jährige Basler. «Aber ich arbeite schon eine Weile absolut schmerzfrei an Kondition und Kraft. Weitere Operationen wird es nicht geben.»

Federer hat in diesem Jahr mit dem Australian Open nur ein Turnier bestritten, wo er körperlich angeschlagen im Halbfinal Novak Djokovic unterlag. Danach unterzog er sich zwei Operationen am Knie. «Ich setze mich nicht unter Druck und lasse mir Zeit», erklärte er nun. «Ich werde erst ins Turniergeschehen eingreifen, wenn ich zu hundert Prozent fit bin.» (abu/sda)

Bild: AP

