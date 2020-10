Sport

Sportnews: Schweizer U21 steht vor der EM-Qualifikation



Schweizer U21 steht vor der EM-Qualifikation +++ Völler in Ruhmeshalle des DFB

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Schweizer feiern in Georgien weiteren Sieg

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft steht kurz vor der Qualifikation für die EM-Endrunde 2021. Das Team von Mauro Lustrinelli feiert beim 3:0 in Georgien den siebten Sieg im siebten Spiel.

Die älteste Schweizer Nachwuchsauswahl legte in Gori einen über weite Strecken souveränen Auftritt hin. Dan Ndoye brachte die Gäste in der 27. Minute mit einem schönen Schuss aus der Drehung in Führung, Andi Zeqiri mit einem verwandelten Handspenalty (69.) und GC-Flügel Petar Pusic (81.) erhöhten nach dem Seitenwechsel auf 3:0.

Am Dienstag trifft die Schweiz in Biel auf den Tabellenletzten Liechtenstein. Bei einem weiteren Sieg wäre die erste Qualifikation für eine Endrunde seit 2011 womöglich bereits unter Dach und Fach. Neben den neun Gruppensiegern qualifizieren sich auch die besten fünf Gruppenzweiten direkt für die EM in Slowenien und Ungarn. (sda/bal)

Bild: keystone

Fünf Neue in Hall of Fame des DFB

Die Ruhmeshalle des deutschen Fussballs wird um fünf ehemaligen Spieler erweitert. Neu zum Kreis der Auserwählten gehören die Weltmeister Rudi Völler (Bild), Andreas Möller und Berti Vogts sowie die Vize-Weltmeister Michael Ballack und Klaus Fischer.

«Als kleiner Junge habe ich miterlebt, wie Deutschland 1954 Weltmeister wurde», schilderte Vogts, «und dass ich jetzt mit einigen dieser Helden von Bern in der Hall of Fame in einer Reihe stehe, erfüllt mich mit Stolz.» Völler bezeichnete es als «tolle Geschichte, in einem Fussballland wie Deutschland zu den Topspielern aller Zeiten» zu gehören. Möller zeigte sich «sehr überrascht» und sprach von einer «Riesenehre». (ram)

Bild: keystone

Lüthi mal nicht abgeschlagen

Töffrennfahrer Tom Lüthi durchlebt bislang eine enttäuschende Saison. Am ersten Trainingstag auf dem Circuit von Le Mans, auf dem er vier seiner 17 GP-Siege feierte, reihte sich Lüthi immerhin als Achter im vorderen Mittelfeld ein. Sein Rückstand auf die Bestzeit des Briten Jake Dixon betrug allerdings fast sechs Zehntel.

WM-Leader Luca Marini stürzte am Freitag in beiden Trainings. Nach dem Highsider am Nachmittag wurde der Italiener mit Verdacht auf Knöchelbruch ins Spital gebracht. (ram/sda)

Démare zum Dritten

Zum dritten Mal am diesjährigen Giro d'Italia heisst der Etappensieger Arnaud Démare. Der 26-jährige Franzose von Groupama-FDJ liess den Gegnern im siebenten Teilstück über 143 vorwiegend flache Kilometer von Matera nach Brindisi im Sprint keine Chance und verwies den Slowaken Peter Sagan sowie den Australier Michael Matthews auf die weiteren Plätze. Es war Démares 13. Saisonsieg.

Das Gesamtklassement führt weiter der Portugiese Joao Almeida mit einem Vorsprung von 43 Sekunden auf Pello Bilbao an. Fünf Sekunden hinter dem Spanier folgt der Niederländer Wilco Kelderman. (ram/sda)

SCRJ holt NHL-Routinier Sobotka

Die Rapperswil-Jona Lakers reagieren auf den verletzungsbedingten Ausfall von Steve Moses. Vorübergehend hat der National-League-Klub für einen Monat Vladimir Sobotka verpflichtet. Der 33-jährige Tscheche bringt die Erfahrung von 599 NHL-Spielen und 156 KHL-Partien mit. Seine Karriere begann er einst bei Slavia Prag an der Seite des SCRJ-Stars Roman Cervenka. (ram)

Bild: FR170476 AP

Schweizer Final an den French Open

Dominic Stricker und Leandro Riedi schreiben am French Open Schweizer Tennis-Geschichte. Die beiden 18-Jährigen spielen am Samstag gegeneinander um den Titel bei den Junioren. Es ist der erste rein schweizerische Final an einem Grand-Slam-Turnier.

Nach Strickers Dreisatzsieg gegen den Argentinier Juan Bautista Torres zog Leandro Riedi mit einem 6:3, 6:1 gegen den Niederländer Guy Den Ouden nach. Stricker und Riedi sind die ersten Schweizer French-Open-Finalisten seit Stan Wawrinka vor 17 Jahren. Wawrinka war 2003 auch der letzte Schweizer Grand-Slam-Sieger bei den Junioren. (ram/sda)

Rückenprobleme: Shiffrin verzichtet auf Start in Sölden

Mikaela Shiffrin wird den Auftakt zum Weltcup-Winter 2020/21 verpassen. Die 25-jährige Amerikanerin verrenkte sich in der vergangenen Woche beim Ski-Training den Rücken und muss am Samstag in einer Woche auf den Start zum Riesenslalom auf dem Rettenbach-Gletscher ob Sölden verzichten.

Dass sie den Saisonbeginn verpasse, sei «wirklich frustrierend», so Shiffrin. «Glücklicherweise wird diese Verletzung heilen und ich werde bald wieder am Start sein.» Das nächste Rennen nach Sölden im Weltcup-Kalender ist der Parallel-Nachtslalom am 13. November in Lech/Zürs. In der Woche danach stehen im finnischen Levi zwei Frauen-Slaloms auf dem Programm. (abu/sda)

Bild: AP/FR37383 AP

Keine Trainings für den Grand Prix der Eifel

Das Wetter spielte am Nürburgring auch am Nachmittag nicht mit. Nach dem ersten musste auch das zweite Training für den Grand Prix der Eifel abgesagt werden. Trotz Regen und tiefen Temperaturen hätte der Trainingsbetrieb sowohl am Morgen als auch am Nachmittag aufgenommen werden können. Grund für die Absagen war der dichte Nebel, der sich hartnäckig hielt.

Der Nebel verunmöglichte das Abheben des Rettungshelikopters. Der Luftweg zur Bergung möglicher Verletzter nach einem Unfall muss gemäss Reglement aber gewährleistet sein. (ram/sda)

Bild: keystone

Paris-Roubaix abgesagt

Der Rad-Klassiker Paris-Roubaix vom Sonntag, 25. Oktober 2020, ist abgesagt. Die Organisatoren sahen sich wegen der Coronavirus-Krise zu diesem Entscheid gezwungen.

Das seit 1896 ausgetragene Eintagesrennen war bereits vom Frühling in den Herbst verschoben worden. Die Absage erfolgt am Tag nach der Bekanntgabe, dass in der Region um Lille und somit auch in Roubaix ab Samstag die höchste Corona-Alarmstufe gilt. Berühmt für seine Passagen über Pflastersteine ist Paris-Roubaix eines der fünf sogenannten Monumente im Radsport. (abu/sda)

Official Communication: see you on the 11th April 2021



Communiqué officiel : rendez-vous le 11 avril 2021 !#ParisRoubaix pic.twitter.com/g1ao7F9ZG3 — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) October 9, 2020

Argentinien startet erfolgreich in die WM-Qualifikation

Argentiniens Nationalmannschaft startete mit einem Sieg in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Im Heimspiel gegen Ecuador schoss Lionel Messi den Treffer zum 1:0-Sieg.

Der Star der Argentinier traf bereits in der 13. Minute vom Elfmeterpunkt. Zuvor hatte der Ecuadorianer Pervis Estupinan den Argentinier Lucas Ocampos richtiggehend umgesäbelt. Messi verwandelte sicher halbhoch, obwohl der Keeper die richtige Ecke ahnte. In den weiteren Partien in der Nacht zum Freitag siegte Uruguay gegen Chile 2:1. Paraguay und Peru trennten sich 2:2. (abu/sda)

