Barty-Party in Melbourne geht weiter +++ Zverev überraschend out +++ Nadal bleibt souverän

Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty stürmte mit 6:4, 6:3 gegen Amanda Anisimova (WTA 60) in die Viertelfinals. Die Weltnummer 1 aus Australien darf weiter auf den ersten Totalerfolg an ihrem Heimturnier hoffen. Ihre ersten zwei Grand-Slam-Titel holte Barty am French Open 2019 und letzten Sommer in Wimbledon.



Amanda Anisimova, die in den ersten Runden Naomi Osaka und Belinda Bencic eliminiert hat, forderte auch Barty viel ab. Im zweiten Satz führte Anisimova 2:0 und 3:2. In den wichtigen Momenten behielt Ashleigh Barty aber konstant die Oberhand. In der nächsten Runde trifft Barty erneut auf eine Amerikanerin, auf Jessica Pegula (WTA 21).

Bild: keystone