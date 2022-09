Casper Ruud steht im US-Open-Halbfinal. Bild: keystone

Ruud macht mit Berrettini kurzen Prozess – Jabeur schreibt weiter Geschichte

Casper Ruud wahrt sich die Chance, am kommenden Montag als erster Norweger die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste zu werden. Der Sieger der ATP-Turniere in Genf und Gstaad zieht mit einem 6:1, 6:4, 7:6-Sieg als erster Spieler in die Halbfinals des US Open ein. Für Ruud ist es der zweite Grand-Slam-Halbfinal nach dem French Open, wo er im Final Rafael Nadal unterlag.

Im Halbfinal trifft der 23-jährige Skandinavier am Freitag auf Nick Kyrgios oder Karen Chatschanow. Er muss in den Final einziehen und darf dort nicht gegen Carlos Alcaraz verlieren, dann ist er die neue Nummer 1. Verpassen sowohl Ruud als auch Alcaraz den Final, kehrt der bereits ausgeschiedene Rafael Nadal an die Weltranglistenspitze zurück.

Jabeur schreibt weiter arabische Sportgeschichte

Ons Jabeur erreicht am US Open bei den Frauen als erste Spielerin in diesem Jahr – und erste Araberin überhaupt – die Halbfinals.

Die als Nummer 5 gesetzte Tunesierin setzte sich in zwei umkämpften Sätzen mit vielen Breaks 6:4, 7:6 (7:4) gegen die Australierin Ajla Tomljanovic (WTA 46) durch, die zwei runden zuvor die Karriere von Serena Williams beendet hatte. Nach ihrem Final in Wimbledon steht die 28-jährige Jabeur zum zweiten Mal in einem Grand-Slam-Halbfinal. Dort trifft sie am Donnerstag auf die Amerikanerin Coco Gauff oder die Französin Caroline Garcia. (abu/sda)