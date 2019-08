Sport

Tennis: Belinda Bencic und Stan Wawrinka am US Open in der 2. Runde



Bencic schlägt Cornet in drei Sätzen +++ Wawrinka ringt Chardy nieder

Stan Wawrinka steht am US Open nach einem Sieg gegen Jérémy Chardy (ATP 74) in der 3. Runde. Der 34-jährige Waadtländer gewinnt in 2:44 Stunden 6:4, 6:3, 6:7 (3:7), 6:3. Belinda Bencic zieht zu später Stunde gegen Alizé Cornet nach.

Wawrinka, der US-Open-Champion von 2016, findet immer besser zu seiner Form. Gegen den Franzosen Chardy zeigte er sich vor allem bei eigenem Aufschlag sehr solide und musste in der gesamten Partie, die am Mittwoch wegen des Dauerregens verschoben worden war, keinen Breakball abwehren. Im ersten - zum 6:4- und zweiten - zum 4:2 - Satz schaffte er dann jeweils selber gleich ein Break, nachdem er die Chance des Franzosen vereitelt hatte. Einzig im Tiebreak des dritten und zu Beginn des vierten Satzes zeigte sich Wawrinka weniger effizient.

Das Tiebreak verlor er klar, und zu Beginn des vierten Durchgangs konnte er sieben Breakchancen zum 2:0 nicht nutzen. Wenig später machte er es aber zum 3:1 besser. Am Ende behielt er gegen Chardy auch im sechsten Duell die Oberhand.

«Das war ein grosser Kampf auf hohem Niveau», stellte Wawrinka zufrieden fest. «Ich habe sehr stark aufgeschlagen und fühle mich gut.» Wawrinka entwickelt sich damit am US Open wieder zum gefährlichen Aussenseiter, der zu einem Exploit fähig scheint. Er überwand zumindest einmal eine kleine Negativserie. Seit der Viertelfinal-Qualifikation am French Open hatte er bei vier Turnieren in Folge in der 2. Runde verloren. Nun ist wieder einiges zuzutrauen. In der 3. Runde, die ohne einen Tag Pause, aber bei endlich sommerlichen Temperaturen bereits am Freitag ansteht, ist er jedenfalls klarer Favorit.

Der als Nummer 23 gesetzte Wawrinka trifft am Freitag (ca. 21.00 Uhr Schweizer Zeit) auf den italienischen Lucky Loser Paolo Lorenzi (ATP 135). Dieser dürfte nicht mehr allzu frisch sein. Lorenzi, einer der härtesten Arbeiter im Tenniszirkus, rang den serbischen Teenager Miomir Kecmanovic (ATP 50) in fünf Sätzen und fast fünf Stunden nieder. Im Achtelfinal würde dann ein Duell mit dem Titelverteidiger Novak Djokovic winken, falls dessen linke Schulter dies zulässt.

Auch Bencic eine Runde weiter

Nach Stan Wawrinka qualifizierte sich auch Belinda Bencic für die dritte Runde. Die Ostschweizerin setzte sich gegen die Französin Alizé Cornet in drei Sätzen (6:4, 1:6, 6:2) durch.

Im ersten Durchgang drückte Bencic dem Spiel scheinbar nach belieben den Stempel auf, drängte ihre Gegnerin immer wieder aus dem Feld. Sie belohnte sich gegen Ende des Satzes mit dem Servicedurchbruch.

Bild: AP

Danach folgte allerdings ein kurzes Zwischentief. Plötzlich war es Cornet, die die Ballwechsel prägt und die Baisse der Schweizerin zu zwei Breaks nutzte. Im dritten Durchgang war Bencic dann aber die geduldigere und sicherere der beiden Spielerinnen. Sie gewann das Match am Ende verdient. In der dritten Runde wartet dann die Estin Anett Kontaveit. (abu/sda)

