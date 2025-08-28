bedeckt16°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

US Open: Leandro Riedi schafft unfassbares Comeback, Golubic scheitert

Ausgewählte Spiele der Männer

Alle Resultate in der Übersicht.

Ausgewählte Spiele der Frauen

Alle Resultate in der Übersicht.
epa12331313 Leandro Riedi of Switzerland in action against Francisco Cerundolo of Argentina during the second round of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Cen ...
Leandro Riedi schafft am US Open eine sensationelle Bild: keystone

Riedi schafft unfassbares Comeback – Haddad Maia zu stark für Golubic

28.08.2025, 22:5328.08.2025, 23:14
Mehr «Sport»
Inhaltsverzeichnis
Riedi feiert seinen grössten SiegHaddad Maia zu stark für Golubic

Riedi feiert seinen grössten Sieg

Nach Jérôme Kym schafft mit Leandro Riedi auch der andere Schweizer Qualifikant am US Open den Einzug in die 3. Runde. Der Zürcher ringt den als Nummer 19 gesetzten Francisco Cerundolo aus Argentinien in fünf Sätzen nieder.

Der Matchball im Video.Video: SRF

Zwei Monate nach seinem Grand-Slam-Debüt in Wimbledon macht Riedi in New York mächtig von sich reden. Nach seiner Siegpremiere auf Major-Stufe am Dienstag gegen den Spanier Pedro Martinez (ATP 66) gelang es dem 23-jährigen Zürcher, nur die Nummer 435 der Welt, gegen einen weiteren Sandplatz-Spezialisten mit einem hart erkämpften 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2-Erfolg nachzulegen.

Riedi holt sich den dritten Satz.Video: SRF

Dabei deutete im ersten Duell mit den Weltranglisten-19. Cerundolo zu Beginn wenig auf einen weiteren Exploit des Schweizers hin. Zwar begegnete Riedi dem Argentinier mehrheitlich auf Augenhöhe, konnte seine Chancen, die sich ihm boten, jedoch nicht nutzen. Gleich reihenweise vergab er Breakmöglichkeiten, während sein Gegner die wenigen Gelegenheiten effizient nutzte und so mit 2:0 Sätzen vorlegen konnte.

Auch zu Beginn des dritten Durchgangs nahm Cerundolo dem Schweizer Qualifikanten sogleich wieder den Aufschlag ab, doch dann schlug Riedi zurück. Mit dem ersten Break zum 2:2 tankte er Moral und setzte gegen den Südamerikaner, der sich in der 1. Runde über fünf Sätze durchbeissen musste, letztlich zur grossen Aufholjagd an. Nach etwas mehr als dreieinhalb Stunden vervollständigte Riedi mit seinem zweiten Matchball die grosse Wende.

Riedi gewinnt den vierten Satz.Video: SRF

In der 3. Runde trifft der Juniorenfinalist des French Open 2020, der schon mal die Nummer 117 der Welt war und in der Vergangenheit immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen wurde, am Samstag auf den Polen Kamil Majchrzak. Der Weltranglisten-76. schaltete ebenfalls nach einem 0:2-Satzrückstand (und fünf abgewehrten Matchbällen) sensationell den als Nummer 9 gesetzten Russen Karen Chatschanow aus, in dem er nach über viereinhalb Stunden das entscheidende Match-Tiebreak des fünften Satzes 10:5 gewann. (abu/sda)

Haddad Maia zu stark für Golubic

Mit Viktorija Golubic scheidet am US Open auch die letzte von vier Schweizerinnen aus. Die Zürcherin verliert in der 2. Runde gegen die als Nummer 18 gesetzte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia 1:6, 4:6.

Golubic hatte am Grand-Slam-Turnier in New York im achten Anlauf erstmals überhaupt eine Partie gewonnen. Gegen die letztjährige Viertelfinalistin Haddad Maia stand die 32-Jährige jedoch klar auf verlorenem Posten.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: SRF

Das lag nicht primär an Golubic, die auf dem viertgrössten Platz auf der Anlage in Flushing Meadows keinen schlechten Auftritt zeigte, sondern an ihrer über weite Strecken stark aufspielenden Gegnerin. Die drei Jahre jüngere Linkshänderin verlangte Golubic viel ab, um zu punkten. Erst gegen Ende des zweiten Durchgangs zeigte die Südamerikanerin Schwächen, die sie zuletzt durch die Saison begleitet haben.

Vor dem US Open schied Haddad Maia bei den Turnieren in Montreal, Cincinnati und Monterrey jeweils bei erster Gelegenheit aus. Anfang Jahr reihte sie über drei Monate verteilt neun Niederlagen aneinander.

Doch Golubics Aufbäumen kam zu spät. Die Schweizerin musste bis zum letzten Aufschlagspiel ihrer Gegnerin warten, um sich ihre ersten beiden Breakbälle zu erspielen. Wenig später verwertete Haddad Maia nach gut eineinhalb Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball. (abu/sda)

Mehr Sport:
Giger und Wicki im Vorteil – so steht es in den Direktduellen der Spitzenschwinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der US Open 2025
1 / 16
Die besten Bilder der US Open 2025

Emma Navarro schickt dem Ball ein Küsschen hinterher.
quelle: keystone / seth wenig
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bald kannst du (vielleicht) Tennis mit diesem Roboter spielen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
3
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
4
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
5
Ich bin zwei Wochen auf Samsungs 2000-Franken-Handy umgestiegen und das kam raus
Meistkommentiert
1
Woltemade vor Überraschungswechsel zu Newcastle +++ Schmidt leihweise von Leeds zu Bremen
2
Picdump 154 – die Memes sind zurück aus der Sommerpause
3
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
4
Hakenkreuze und Rassismus auf WhatsApp – die Lausanner Polizei hat gleich mehrere Probleme
5
«Habt ihr gesehen, was über ihn geschrieben wurde?» – Marvins Freunde erzählen
Meistgeteilt
1
USA wollen Dauer von Studenten- und Journalisten-Visa begrenzen
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Guterres fordert Verzicht auf Einnahme von Gaza +++ Zwei neue Hilfszentren im Gazastreifen
4
Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson-Sport-Chef gibt dir Nachhilfe
5
Tödliche Polizeieinsätze im Kanton Waadt – Bericht wirft neues Licht auf Tod von «Nzoy»
Real trifft auf ManCity und Liverpool – das sind die Champions-League-Kracher 2025/26
Am frühen Donnerstagabend ging in Monaco die Auslosung der Champions-League-Ligaphase über die Bühne. Das sind die spannendsten Begegnungen.
Nachdem der FC Basel gestern in den Champions-League-Playoffs am FC Kopenhagen gescheitert ist, geht die Königsklasse in der Saison 2025/26 ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Trotzdem hat die heutige Auslosung in Monaco diverse spannenden Partien hervorgebracht. Wir verschaffen dir den Überblick.
Zur Story