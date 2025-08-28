bedeckt17°
ESAF 2025: Siegermuni Zibu ist gar nicht Zibu

Siegermuni Zibu im Gabentempel des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfestes 2025 Glarnerland+, am Freitag, 15. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Siegermuni Zibu musste ersetzt werden.Bild: keystone

Zibu ist eigentlich gar nicht Zibu, sondern Hägar: Wirbel um den Siegermuni vor dem ESAF

Der Sieger des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) in Mollis gewinnt den Siegermuni Zibu. Doch eigentlich heisst der grosse Lebendpreis Hägar. Das ist der Grund.
28.08.2025, 13:3628.08.2025, 13:36
Mehr «Sport»

Drama um Siegermuni Zibu: Das Tier, welches der Sieger des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) in Mollis erhalten soll, wurde ausgewechselt. Dies berichtet der Blick. Wie das Organisationskomitee der Zeitung bestätigt, hat Zibu eine «anatomische Eigenheit im rechten Vorderbein».

Zwar hat Zibu keine Schmerzen, trotzdem entschieden sich die Verantwortlichen für einen Tausch des Munis. «Er stellt es in einem leicht ungewöhnlichen Winkel ab. Für ihn bedeutet das keine Schmerzen oder Einschränkungen, doch für Laien wirkt dies unter Umständen ungewohnt. Um Missverständnissen vorzubeugen und eine einwandfreie Präsentation im Gabentempel zu gewährleisten, haben wir entschieden, Zibu zurück in seinen Heimstall zu bringen, wo er nach wie vor kompetent und liebevoll umsorgt wird und täglich Auslauf erhält. Das Tierwohl steht bei uns an oberster Stelle», erklärt das OK.

ESAF 2025 Glarnerland+ Siegermuni Zibu (links) und Reservestier Hägar mit Züchtern Albert Horner und Peter Horner.
Die beiden Munis sehen sich sehr ähnlich. Links ist Zibu, rechts sein Ersatz, welcher nun auch Zibu heisst. Bild: ESAF 2025 Glarnerland+/Maya Rhyner

Nun wurde ein Ersatzmuni organisiert, dieses heisst eigentlich Hägar, doch aufgrund eines Sponsoring-Vertrags musste er in Zibu umgetauft werden, bestätigte ESAF-Mediensprecherin Tina Wintle der Südostschweiz. Beide Munis stammen vom gleichen Hof und würden sich recht ähnlich sehen.

Damit kommt es am ESAF zum dritten Mal nacheinander zu einem Wechsel des Siegermunis. Gemäss dem OK musste auch vor drei Jahren in Pratteln und 2019 in Zug ein Ersatz organisiert werden. Für Zibu wurde vor dem ESAF ein Ländler komponiert, hoffentlich gefällt dieser auch dem neuen Zibu. (riz)

Die Gebrüder Steinauer komponierten für Zibu einen Ländler.Video: YouTube/Gebr. Steinauer
Kann man nach einer Niederlage noch König werden? Das verrät ein Blick zurück
Mehr zum ESAF:
Die 10 Schwinger mit den meisten Kränzen
1 / 13
Die 10 Schwinger mit den meisten Kränzen

Beim Schwingen gibt es für die besten Athleten eines Fests einen Kranz. Diese 10 Schwinger haben das meiste Eichenlaub gewonnen.
quelle: keystone / peter klaunzer
So geht Schwingen – ein Crash-Kurs zum Eidgenössischen
Video: watson
Giger startet am ESAF gegen Staudenmann – König Wicki gegen Nicht-Eidgenosse Moser
Zum Auftakt des Eidgenössischen Schwingfests in Mollis kommt es am Samstagmorgen zum Duell zwischen Schwingerkönig Joel Wicki und dem aufstrebenden Berner Michael Moser. Zudem greifen Samuel Giger und Fabian Staudenmann zusammen.
Die ersten Paarungen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) in Mollis sind bekannt. Stefan Strebel, der Technische Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbandes, stellte sie zusammen und präsentierte sie am späten Mittwochnachmittag.
Zur Story