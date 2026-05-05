Konrad Laimer hat sich bei Bayern München vom Mittelfeldspieler zum Aussenverteidiger umschulen lassen und ist mittlerweile eine unverzichtbare Stammkraft beim deutschen Rekordmeister. Kaum einer seiner Mitspieler ackert so unnachgiebig wie der 28-jährige Österreicher, dessen Vertrag noch bis 2027 läuft. Doch gemäss Sky könnte es bald zur Trennung kommen. Dies liegt daran, dass Laimer und der Verein bei den Vorstellungen des künftigen Gehalts weit auseinanderliegen.
Laimer soll 15 Millionen Euro jährlich fordern, was den Münchnern zu viel ist. Auch Sportvorstand Max Eberl sagte kürzlich: «Bei den Vorstellungen kommen wir momentan nicht übereinander.» Schon bei Jamal Musiala, Dayot Upamecano und Alphonso Davies zogen sich die Verhandlungen, bis Bayern München die Gehaltsforderungen beinahe gänzlich erfüllte. Womöglich wolle man an Laimer nun ein Exempel statuieren, dass der Klub nicht immer nachgibt. Noch bleibt Zeit für eine Einigung. Ansonsten könnte Laimer im Sommer verkauft werden, um noch eine Ablösesumme einzustreichen. (nih)
Konrad Laimer 🇦🇹
Alter: 28 Jahre
Position: Rechtsverteidiger
Marktwert: 32 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 3 Tore, 12 Assists
Laimer soll 15 Millionen Euro jährlich fordern, was den Münchnern zu viel ist. Auch Sportvorstand Max Eberl sagte kürzlich: «Bei den Vorstellungen kommen wir momentan nicht übereinander.» Schon bei Jamal Musiala, Dayot Upamecano und Alphonso Davies zogen sich die Verhandlungen, bis Bayern München die Gehaltsforderungen beinahe gänzlich erfüllte. Womöglich wolle man an Laimer nun ein Exempel statuieren, dass der Klub nicht immer nachgibt. Noch bleibt Zeit für eine Einigung. Ansonsten könnte Laimer im Sommer verkauft werden, um noch eine Ablösesumme einzustreichen. (nih)
Konrad Laimer 🇦🇹
Alter: 28 Jahre
Position: Rechtsverteidiger
Marktwert: 32 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 3 Tore, 12 Assists