Der bisherige Ersatz von Stammkeeper Marvin Keller, Heinz Lindner, spielt kommende Saison für den FC Zürich. (riz/sda)
Joël Mall 🇨🇾
Alter: 35 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 175'000 Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 54 Gegentore, 7 Spiele zu null
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Alexander Ende wird neuer Fortuna-Trainer ✍🏻— Fortuna Düsseldorf (@f95) April 12, 2026
Markus Anfang wurde mit sofortiger Wirkung ebenso von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt wie sein
Assistent Florian Junge. Ilia Gruev bleibt der Fortuna als Co-Trainer erhalten.#f95 | 🔴⚪️ | 📸 IMAGO / STEINSIEK .CH pic.twitter.com/nCiGPwmbRJ