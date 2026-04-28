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Transfer-News: Real Madrid will José Mourinho als Trainer zurückholen

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Real Madrid will Mourinho zurück +++ Bayern verhandelt mit nächstem England-Star

28.04.2026, 16:1528.04.2026, 16:15
Sportredaktion
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Spektakuläres Gerücht: Real Madrid soll José Mourinho zurückwollen
José Mourinho ist einer der geflügeltsten Namen im Fussballgeschäft. Seine Zeit als grosser Trainer bei einem Topklub scheint aber schon länger vorbei. Dennoch wird der 63-jährige Portugiese nun mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Die Königlichen trainierte Mourinho bereits zwischen 2010 und 2013, bis auf eine Meisterschaft blieben die grossen Erfolge aber aus.

Dass nun von einer Rückkehr die Rede ist, liegt an Florentino Perez. Gemäss The Athletic ist Mourinho nämlich der Favorit des Präsidenten von Real Madrid für den Trainerjob. Alvaro Arbeloa, der im Januar von Xabi Alonso übernommen hat, dürfte den Job im Sommer nämlich schon wieder los sein. Mourinho ist derzeit Trainer von Benfica Lissabon. (nih)
Hoffenheim verlängert mit Hajdari
Der Bundesligist TSG Hoffenheim setzt in der Abwehr auf Kontinuität und hat den Vertrag mit Albian Hajdari «langfristig» verlängert. Der für Kosovo spielende 22-jährige Basler war auf diese Saison hin vom FC Lugano nach Deutschland gewechselt. Seither stand er in 24 von möglichen 29 Meisterschaftsspielen in der Startelf. Hoffenheim kämpft im Endspurt der Bundesliga um die Champions-League-Plätze. (nih/sda)

Albian Hajdari 🇽🇰
Alter: 22 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 1 Tor, 1 Assist
Bayern verhandelt mit nächstem England-Star
In den letzten Jahren hat Bayern München mit Transfers aus der Premier League sehr gute Erfahrungen gemacht. Sowohl Harry Kane als auch Michael Olise und Luis Diaz sind voll eingeschlagen. Deshalb soll nun der nächste Star aus England kommen: Anthony Gordon von Newcastle. Der 25-jährige Flügelspieler glänzte vor allem in der Champions League mit seiner Torgefahr und ist auch sonst einer der wenigen Lichtblicke in einer enttäuschenden Saison der Magpies.

Wie die Bild berichtet, werde zwischen Bayern und der Spielerseite bereits konkret verhandelt. Noch sei die geforderte Ablösesumme aber zu hoch: Newcastle verlange angeblich über 85 Millionen Euro, Gordon wäre bei den Bayern aber nicht gesetzt, sondern eher eine zusätzliche Option für mehrere Offensivpositionen. Der Bundesligist hofft darauf, dass Newcastle aufgrund des Financial Fair Plays beim Verpassen der Champions League auf Transfereinnahmen angewiesen ist und so der Preis gedrückt werden könnte. (nih)

Anthony Gordon 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 25 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 60 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 17 Tore, 5 Assists
Ex-BVB-Coach übernimmt Bilbao
Zwei Jahre nach seinem Abschied bei Borussia Dortmund übernimmt Edin Terzic einen neuen Job. Der 43-jährige Deutsch-Kroate folgt gemäss übereinstimmenden Medienberichten bei Athletic Bilbao auf Ernesto Valverde, dessen Vertrag einvernehmlich nicht verlängert wird. Terzic arbeitete als Cheftrainer bisher nur bei Borussia Dortmund. In der Saison 2020/21 führte er den BVB zum Titel im DFB-Pokal. Nach einer einjährigen Pause kehrte er an die Seitenlinie zurück. In seiner zweiten Amtszeit verpasste der Dortmunder den Meistertitel denkbar knapp und führte den Klub in den Final der Champions League. Im Anschluss bat er um die sofortige Auflösung seines Vertrags. (nih)
Weibel bleibt St.Gallen treu
Der FC St.Gallen meldet die nächste Vertragsverlängerung mit einem Eigengewächs. Der 19-jährige Mittelfeldspieler Nino Weibel hat bis 2030 unterschrieben. Er kommt seit Dezember zu Einsätzen in der Super League und stand am Wochenende beim gewonnenen Cup-Halbfinal in Yverdon erstmals in der Startelf. Dank seiner Leistungen wurde Weibel im Frühling erstmals für die U19-Nati aufgeboten.

«Er ist ausdauernd, griffig in den Zweikämpfen, spielintelligent und mannschaftsdienlich», lobte ihn FCSG-Sportchef Roger Stilz. «Wir freuen uns, ihn in seiner weiteren Entwicklung begleiten und fördern zu können.» (ram)

Nino Weibel 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 300'000 Euro
Bilanz 2025/26: 12 Spiele, kein Tor
Konietzke verlängert in St.Gallen
Der FC St.Gallen verlängert mit einem weiteren Eigengewächs. Corsin Konietzke hat vorzeitig bis 2030 unterschrieben. Der Bündner gehört seit rund zwei Jahren zum Super-League-Team.

«Corsin bringt alle Voraussetzungen mit, um sich auf hohem Niveau durchzusetzen und auch zu etablieren», sagt FCSG-Sportchef Roger Stilz. Zwei Verletzungen innerhalb kurzer Zeit hätten ihn in seiner Entwicklung gebremst. Seit einigen Monaten sei er wieder voll belastbar «und bereit, anzugreifen.» (ram)

Corsin Konietzke 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 12 Spiele, 2 Tore
Witzig bleibt St.Gallen treu
Offensivspieler Christian Witzig hat seinen Vertrag beim FC St.Gallen vorzeitig verlängert. Das Eigengewächs, das auch schon unter Murat Yakin für die Schweizer Nationalmannschaft spielte, unterschrieb bis 2029.

«Christian steht sinnbildlich für unser Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz», sagte Sportchef Roger Stilz. «Er hat nicht nur sämtliche Nachwuchsstufen beim FCSG durchlaufen, sondern sich mit seinen konstanten Leistungen einen hohen Stellenwert im Klub erarbeitet.» Witzig sei ein Vorbild für den Nachwuchs und gleichzeitig ein wichtiger Pfeiler der Super-League-Mannschaft. (ram)

Christian Witzig 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 4 Tore
Arfaoui zieht es nach Freiburg
Nationalspielerin Amira Arfaoui verlässt Werder Bremen nach zwei Jahren und wechselt innerhalb der Bundesliga nach Freiburg. Dies vermelden die Klubs am Freitag.

Im Breisgau trifft die 26-jährige Mittelfeldspielerin, die bisher zu drei Länderspieleinsätzen für die Schweiz kam, auf zahlreiche Landsfrauen. Mit Alena Bienz, Leela Egli, Svenja Fölmli und Julia Stierli stehen beim aktuellen Tabellensiebten der Bundesliga bereits vier Schweizerinnen unter Vertrag. (ram/sda)
Wenn Ende kommt, muss Anfang gehen
Normalerweise würden wir kaum über einen Trainerwechsel in der 2. Bundesliga berichten. Aber bei diesem machen wir eine Ausnahme: Denn bei Fortuna Düsseldorf folgt Alexander Ende auf Markus Anfang. Letzterer wurde erst im Oktober eingestellt, nach vier Niederlagen in Folge entschied sich das akut abstiegsgefährdete Düsseldorf aber dazu, sich wieder von dem 51-Jährigen zu trennen. Dafür übernimmt nun der 46-jährige Ende den Tabellen-14., der nur einen Punkt von den Abstiegsrängen entfernt ist. Ende dürfte im Abstiegskampf auch auf Cedric Itten hoffen – der Schweizer ist mit zwölf Toren bester Torschütze des Teams. (nih)

Schlotterbeck verlängert beim BVB – aber mit Ausstiegsklausel
Jetzt hat Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund doch einen neuen Vertrag bis 2031 unterschrieben. Nachdem er eine Einigung vor anderthalb Wochen noch dementiert hat, gab der BVB nun die Verlängerung des Vertrags mit seinem Abwehrchef bekannt. Der 26-jährige Deutsche erklärte bei der Verkündung: «Ich habe mir bewusst Zeit genommen, weil es für mich eine wichtige Entscheidung ist.» Er freue sich riesig, weiterhin in Dortmund zu bleiben, und sein Ziel sei klar: «Gemeinsam mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen.»

Wie unter anderem der Kicker berichtet, hat die Sache aber einen Haken. So befinde sich im Vertrag Schlotterbecks auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro, die nur für wenige Klubs gelten soll. Dadurch bleibt ein Abgang im Sommer eine Möglichkeit – doch würde Dortmund deutlich mehr Geld kassieren als mit dem im Sommer 2027 auslaufenden vorherigen Vertrag. (nih)

Nico Schlotterbeck 🇩🇪
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen
GC verlängert mit Captain Abrashi
Auf dem Platz ist Amir Abrashi bei den Grasshoppers kaum noch ein Faktor. Dennoch verlängert der Rekordmeister mit seinem 36-jährigen Captain um ein weiteres Jahr. Abrashi verkörpere «Einsatz, Identifikation und Integrität», teilt GC in der Mitteilung zur Vertragsverlängerung mit, «er setzt auch in der Kabine wichtige Impulse». Der Mittelfeldspieler ist eine grosse Identifikationsfigur für die Fans und freut sich auf ein weiteres Jahr bei den Zürchern: «GC ist mein Zuhause. Hier habe ich meine Karriere aufgebaut und diesem Verein verdanke ich sehr viel. Umso mehr bedeutet es mir, weiterhin ein Teil davon zu sein.»

Auf Abrashi als Leader wird GC auch in den letzten Spielen der Saison hoffen. Die Grasshoppers stehen sechs Runden vor Schluss auf dem elften Platz der Super League, der Vorsprung auf Schlusslicht Winterthur beträgt nur fünf Zähler. Für GC wird es darum gehen, den Barrage-Platz zu festigen und im Duell gegen den Zweiten der Challenge League dann den Abstieg zu verhindern. (nih)

Amir Abrashi 🇦🇱
Alter: 36 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2025/26: 7 Spiele

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