José Mourinho ist einer der geflügeltsten Namen im Fussballgeschäft. Seine Zeit als grosser Trainer bei einem Topklub scheint aber schon länger vorbei. Dennoch wird der 63-jährige Portugiese nun mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Die Königlichen trainierte Mourinho bereits zwischen 2010 und 2013, bis auf eine Meisterschaft blieben die grossen Erfolge aber aus.
Dass nun von einer Rückkehr die Rede ist, liegt an Florentino Perez. Gemäss The Athletic ist Mourinho nämlich der Favorit des Präsidenten von Real Madrid für den Trainerjob. Alvaro Arbeloa, der im Januar von Xabi Alonso übernommen hat, dürfte den Job im Sommer nämlich schon wieder los sein. Mourinho ist derzeit Trainer von Benfica Lissabon. (nih)
Dass nun von einer Rückkehr die Rede ist, liegt an Florentino Perez. Gemäss The Athletic ist Mourinho nämlich der Favorit des Präsidenten von Real Madrid für den Trainerjob. Alvaro Arbeloa, der im Januar von Xabi Alonso übernommen hat, dürfte den Job im Sommer nämlich schon wieder los sein. Mourinho ist derzeit Trainer von Benfica Lissabon. (nih)