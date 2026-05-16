Die Zeit von Robert Lewandowski beim FC Barcelona ist vorbei. Der Pole erhält beim spanischen Meister keinen neuen Vertrag. «Kam als Star, geht als Legende», schrieb Barcelona in den sozialen Medien.
Der polnische Nationalspieler spielte vier Jahre für Barcelona und gewann in der Zeit dreimal die spanische Meisterschaft. Noch unklar ist, was der 37-Jährige nun macht. Lewandowski erzielte in dieser Saison bislang 13 Tore. In der spanischen La Liga stehen noch zwei Spieltage an. (abu/sda/dpa)
Der polnische Nationalspieler spielte vier Jahre für Barcelona und gewann in der Zeit dreimal die spanische Meisterschaft. Noch unklar ist, was der 37-Jährige nun macht. Lewandowski erzielte in dieser Saison bislang 13 Tore. In der spanischen La Liga stehen noch zwei Spieltage an. (abu/sda/dpa)