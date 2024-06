Der FC Aarau erhält mit Raul Bobadilla prominente Verstärkung. Der 37-jährige Mittelstürmer wechselt innerhalb der Challenge League vom FC Schaffhausen zu den Aargauern.

Bild: keystone

Bobadilla, der zuvor in der Schweiz schon für Concordia Basel, die Grasshoppers, die Young Boys sowie Basel gespielt und in 84 Partien in der Super League 40 Tore erzielt hat, unterschrieb mit dem FCA einen Einjahresvertrag. Für den FC Schaffhausen gelangen dem in Argentinien geborenen Angreifer, der auch den paraguayischen Pass besitzt, in zweieinhalb Saisons 23 Tore.



Der Stürmer Shkelqim Demhasaj hingegen wird den FC Aarau verlassen. Der 28-jährige Schweiz-Kosovare, dessen Vertrag noch bis Sommer 2025 gelaufen wäre, schliesst sich dem Ligakonkurrenten Neuchâtel Xamax an. (hkl/sda)