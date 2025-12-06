Wolkenfelder, kaum Regen
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Lionel Messi und Inter Miami gewinnen MLS-Titel – Müller verliert Final

Inter Miami forward Lionel Messi (10) runs with the ball as Vancouver Whitecaps forward Thomas Müller (13) defends during the first half of the MLS Cup final soccer match Saturday, Dec. 6, 2025, in Fo ...
Lionel Messi im Duell mit Thomas Müller.Bild: keystone

Messis Zauberfuss bringt Miami den Meistertitel – im Final unterliegt Müllers Vancouver

Die Vancouver Whitecaps um Thomas Müller gestalten den Playoff-Final der Major League Soccer (MLS) überlegen, verlieren aber gegen Inter Miami um Lionel Messi mit 1:3. Messis Pässe entscheiden.
06.12.2025, 22:5006.12.2025, 23:50

Lionel Messi fügt seinem beeindruckenden Palmares einen weiteren Titel hinzu: Der 38-jährige Argentinier gewinnt mit Inter Miami den Meistertitel der MLS. Im Final bezwang das Team aus Florida, bei welchem Messi seit 2023 unter Vertrag steht, die Vancouver Whitecaps mit Bayern-Legende Thomas Müller 3:1.

Messi blieb dabei zwar ohne eigenes Tor, doch bereitete er die beiden Treffer zum 2:1 und 3:1 von Rodrigo de Paul und Tadeo Allende – zwei weiteren Argentiniern – vor. Beim Tor in der 71. Minute von de Paul, mit dem er 2022 den Weltmeistertitel gewann, eroberte Messi den Ball selbst und spielte ihn dann zwischen zwei Verteidigern hindurch auf den Torschützen.

Noch schöner war aber, wie der achtfache Weltfussballer den Ball in der 96. Minute per Brust annahm und direkt in den Lauf Allendes weiterleitete. Dieser schob den Ball dann an Vancouvers Goalie zum entscheidenden Tor vorbei.

Neben Messi dürfen sich in Luis Suarez, Sergio Busquets und Jordi Alba drei weitere Ex-Barça-Stars neu MLS-Meister nennen. Wobei dieser Titel neben ihren weiteren Erfolgen wie dem gemeinsamen Triumph in der Champions League 2015 erblassen dürfte. Für Inter Miami ist es der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Schon vor dem Final war Messi die prägende Figur seines Teams. In fünf Spielen erzielte er sechs Tore und bereitete fünf weitere vor. Mit den zwei Assists und zwei zusätzlichen Toren, bei denen er den vorletzten Pass spielte, was in der MLS zum Teil ebenfalls als Vorlage gewertet wird, kam er also auf 15 Skorerpunkte in sechs Spielen. Damit brach er den Playoff-Rekord der nordamerikanischen Liga locker. Schon in der Regular Season führte er beide Statistiken mit 29 Treffern und 19 Vorlagen an.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/Major League Soccer

Der Playoff-Final machte auch deutlich, dass Fussball in den USA im Jahr vor der Heim-WM immer noch äusserst personen-bezogen daher kommt. Jeder Ballbesitz von Messi sorgte für Jubel, obwohl Messi lange nicht glänzte. Gar euphorisch beklatscht wurden Passstafetten mit seinen ehemaligen Barça-Kollegen Busquets und Alba, die mit dem Final ihre Karrieren beendeten. (nih/sda)

Der komplette Spielplan der WM 2026 – gute Anspielzeiten für die Schweiz
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Vom Hobbit zum Hipster: Lionel Messi im Wandel der Zeit
1 / 29
Vom Hobbit zum Hipster: Lionel Messi im Wandel der Zeit
Lionel Messi betritt im Sommer 2005 erstmals die grosse Fussballbühne. Bei der U20-WM schiesst er Argentinien mit sechs Toren und Schulbuben-Frisur zum Titel.
quelle: x00175 / © reuters photographer / reuter
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Infantinos Auftritt an der WM-Auslosung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Die Schweiz weiss, wo sie spielt – aber wann sie spielt, erfährt sie erst heute Abend
Die Gruppen der Fussball-WM 2026 sind seit gestern Abend bekannt. Heute Abend teilt die Fifa nun mit, wie der genaue Spielplan aussehen wird. Die Schweiz weiss schon mehr als andere.
104 Spiele werden im nächsten Sommer nötig sein, um den Fussball-Weltmeister zu ermitteln. Erstmals wird in den USA, Kanada und Mexiko die Rekordzahl von 48 Mannschaften teilnehmen.
Zur Story