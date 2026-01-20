Barça-Trainer Hansi Flick hatte am Dienstagabend an der Pressekonferenz zum Champions-League-Spiel bei Slavia Prag gesagt: «Heute Morgen hat Marc uns mitgeteilt, dass er nach Girona wechseln wird.» Später folgte die offizielle Bestätigung durch die Klubs.
Mit dem Wechsel vom spanischen Meister zum Tabellenzehnten hofft der 33-Jährige auf mehr Spielpraxis, um bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft auflaufen zu können. (nih/sda)
Marc-André ter Stegen 🇩🇪
Alter: 33 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 7 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 1 Spiel, 0 Gegentore, 1 Spiel zu null