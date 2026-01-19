Vladi kennt den FC Aarau gut. Vom Januar 2022 bis Sommer 2023 bestritt er für den Klub 36 Partien und empfahl sich mit 19 Toren für einen Wechsel in die Super League zum FC Lugano. Von den Tessinern war er das letzte halbe Jahr an den FC St. Gallen ausgeliehen, bei welchem er nicht über eine Nebenrolle hinauskam.
An den FC Lugano ist Vladi noch bis Sommer 2027 vertraglich gebunden. (nih/sda)
Shkelqim Vladi 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 3 Tore