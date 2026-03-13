sonnig13°
Ski: Niels Hintermann erklärt sein Karriereende

Switzerland&#039;s Niels Hintermann checks his time at the finish area of an alpine ski, men&#039;s World Cup downhill, in Wengen, Switzerland, Saturday, Jan. 17, 2026. (AP Photo/Giovanni Zenoni) Swit ...
Niels Hintermann verabschiedet sich aus dem Skizirkus.Bild: keystone

Niels Hintermann tritt zurück: «Will mein Leben nicht mehr so riskieren»

13.03.2026, 12:5713.03.2026, 12:57

Niels Hintermann erklärt seinen Rücktritt vom Profisport. Der 30-jährige Skifahrer verzichtete in der Abfahrt vom heutigen Freitag in Courchevel wie schon am vergangenen Wochenende in Garmisch auf den Start und erklärte danach beim SRF: «Ich bin fertig mit dem Skifahren. Ich bin nicht mehr bereit, mein Leben so zu riskieren, wie ich müsste.»

Hintermann hatte die Saison 2024/25 aufgrund seiner Krebserkrankung komplett verpasst und ist erst im vergangenen Dezember in den Ski-Weltcup zurückgekehrt. «Ich habe ein zweites Leben geschenkt bekommen», sagt der Zürcher nun, «mit diesem will ich nicht mehr so leichtfertig umgehen.»

Video: SRF

Der Entscheid hätte schon seit Wochen in seinem Kopf herumgeschwirrt, definitiv getroffen habe er diesen aber erst am Morgen. «Ich bin nicht mehr bereit, um aus dem Start herauszugehen und Vollgas zu geben. Und dann wird es gefährlich», so Hintermann, der unter seinen eigenen Bedingungen aufhören wollte.

Odermatt gewinnt in Courchevel zwei Kugeln auf einen Schlag, Kriechmayr das Rennen

Damit wird sein letztes Rennen die Abfahrt in Crans-Montana sein, in der er 16. wurde. Das Highlight seiner Abschiedssaison war der sechste Platz in der Abfahrt von Kitzbühel. Bei den Olympischen Spielen kam er nicht zum Einsatz, nachdem er im Trainingsduell Stefan Rogentin unterlegen hatte.

Switzerland&#039;s Niels Hintermann at the finish area during the men&#039;s second official alpine skiing downhill training at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre in Bormio, Italy ...
Bei Olympia stand Niels Hintermann nur in den Trainings am Start.Bild: keystone

«Ich hatte eine Panikattacke nach der anderen, wenn ich an den Start gegangen bin», berichtet der dreifache Weltcupsieger über das Wochenende in Garmisch. Er habe am ganzen Körper gezittert und Szenarien vor den Augen gehabt, «die man definitiv nicht im Kopf haben will». Hintermann habe dies zu bekämpfen versucht, unter anderem durch Hypnose, doch sobald er an den Start gegangen sei, «sagt mein Körper nein – und mein Kopf auch.» Deshalb habe er sich nun für den Rücktritt entschieden. «Es ist gut so für mich und ich kann glücklich zurückschauen», so Hintermann.

Hintermann gewann zwei Abfahrten in Kvitfjell (2022 und 2024) sowie die Super-Kombination 2017 in Wengen. Vier weitere Male fuhr er in einer Abfahrt auf den dritten Platz.

Viele hätten nicht von seinen Rücktrittsgedanken gewusst. Auch Marco Odermatt zeigte sich überrascht. Im SRF-Interview sagte der Nidwaldner, der sich erneut die Abfahrtskugel und den Triumph im Gesamtweltcup sicherte: «Das mag mich ein bisschen. Wir haben einige Jahre gemeinsam im Weltcup verbracht. Grosses Kompliment an ihn, speziell für sein Comeback, man kann das nicht genug hoch einstufen.» (nih)

