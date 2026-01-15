Transferticker
Steven Zuber wechselt zu Athen +++ Vertragsverlängerung für FCSG-Trainer Maassen
Steven Zuber wechselt zu Athen
Nach seinem überraschenden Abgang beim FC Zürich wechselt Steven Zuber nach Informationen des «Blick» nun zu Atromitos Athen. Damit kehrt der Schweizer in die griechische Super League zurück. (hkl)
Vorzeitige Vertragsverlängerung für Trainer Maassen
Die Leitung des FC St. Gallen verlängert die Zusammenarbeit mit Trainer Enrico Maassen vorzeitig. Der neue Vertrag mit dem Deutschen hat nun bis zum Sommer 2028 Gültigkeit.
Leonidas Stergiou wechselt leihweise zu Heidenheim
Der sechsfache Schweizer Nationalspieler Leonidas Stergiou wechselt innerhalb der Bundesliga vom VfB Stuttgart zu Heidenheim. Der 23-jährige Verteidiger wird für ein halbes Jahr ausgeliehen, wie die beiden Klubs mitteilen.
Stergiou bestritt in den letzten zweieinhalb Jahren für Stuttgart 38 Partien. Auch wegen Verletzungen kam der frühere St. Galler seit dem letzten Mai aber nur noch zu zwei Kurzeinsätzen. Beim Schlusslicht Heideheim verstärkt Stergiou die statistisch schwächste Abwehr der Liga (38 Gegentore). Sein Vertrag mit Stuttgart hat noch bis Sommer 2028 Gültigkeit. (riz/sda)
Stergiou bestritt in den letzten zweieinhalb Jahren für Stuttgart 38 Partien. Auch wegen Verletzungen kam der frühere St. Galler seit dem letzten Mai aber nur noch zu zwei Kurzeinsätzen. Beim Schlusslicht Heideheim verstärkt Stergiou die statistisch schwächste Abwehr der Liga (38 Gegentore). Sein Vertrag mit Stuttgart hat noch bis Sommer 2028 Gültigkeit. (riz/sda)
Tosic vom FCZ nach Zypern
Nemanja Tosic hat den FC Zürich definitiv verlassen. Der serbische Aussenverteidiger unterschrieb bei Anorthosis Famagusta, wie der zypriotische Klub mitteilte.
Tosic spielt beim FCZ schon länger keine Rolle mehr. Im letzten Jahr wurde er zunächst an Deportivo La Coruña und später an den FK Cukaricki ausgeliehen. In Famagusta spielt unter anderem der Schweizer Tobias Schättin, der im Sommer von Winterthur nach Zypern gewechselt hat und wie Tosic Linksverteidiger ist. (riz/sda)
Gallagher kehrt nach London zurück
Conor Gallagher kehrt in die Premier League und nach London zurück. Der 25-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bei Tottenham Hotspur und spielt damit nach anderthalb Jahren in Spanien bei Atlético Madrid wieder in England.
Klopp wäre Job als Real-Madrid-Trainer wohl nicht abgeneigt
Real Madrid hat sich am Montag von Xabi Alonso getrennt und Alvaro Arbeloa als Trainer installiert. Sollten die Königlichen im Sommer aber nach einem neuen Coach suchen, wäre Jürgen Klopp ein heisser Kandidat, wie Sky berichtet. Der 58-jährige Deutsche wäre dem Job gegenüber demnach nicht abgeneigt.
Klopp sprach mit ServusTV bereits über die Entlassung Alonsos und bezeichnete diese als «Zeichen, dass dort nicht alles zu 100 Prozent richtig ist». Mit ihm habe dies aber nichts zu tun, so der Global Head of Soccer von Red Bull, und so habe es «in mir auch nichts ausgelöst». Für Xabi Alonso tue es ihm leid, sagte Klopp, denn: «Das war sein Verein und ich glaube, Real Madrid bedeutet für die meisten Trainer so Endstufe. Wenn man mal da ist, dann möchte man da bleiben.» (nih)
Kablan zum FCZ
Der FC Zürich meldet nach mehreren Abgängen eine Neuverpflichtung. Aussenverteidiger Chris Kablan hat bis 2027 unterschrieben.
Lausanne-Sport verpflichtet spanischen Nachwuchsstürmer
Lausanne-Sport verpflichtet den spanischen Nachwuchsspieler Omar Janneh. Der 19-jährige Stürmer kommt von Atlético Madrid und unterschreibt einen Vertrag bis im Sommer 2030, wie der Klub am Samstag mitteilt. Wie der Verein schreibt handelt es sich um «einen der vielversprechendsten Neuzugänge in der jüngeren Geschichte des Klubs».
Janneh spielte seit 2022 für Atlético, wo er in der zweiten Mannschaft auflief. Zuvor war er die Fussballakademien von Espanyol Barcelona und Granada CF durchlaufen. Auch für die spanischen Nachwuchsnationalmannschaften stand er bereits im Einsatz. (riz/sda)
Zaric wird Trainer in Altach
Ognjen Zaric, der im Dezember 2024 beim FC Winterthur freigestellt wurde, hat einen neuen Klub gefunden. Der 36-Jährige wird Trainer beim SCR Altach.
So geht es bei Basel mit der Stürmersuche weiter
Der FC Basel wollte Stürmer Michael Gregoritsch von Bröndby ausleihen. Der 31-jährige Österreicher entschied sich aber für eine Rückkehr zu Bundesligist Augsburg. «Es ging um finanzielle Dinge, die wir nicht erfüllen konnten», erklärt FCB-Sportchef Daniel Stucki bei Blue, «Augsburg hatte das grössere Portemonnaie als wir.» Damit geht die Stürmersuche des Meisters weiter. Gregoritsch war zwar der Wunschstürmer, doch: «Natürlich haben wir auch andere Kandidaten, an denen wir intensiv dran sind.»
ManCity schnappt sich Antoine Semenyo
Manchester City und Bournemouth sind sich über einen Transfer von Flügelspieler Antoine Semenyo einig. Die Skyblues statten den 26-jährigen Nationalspieler Ghanas mit einem Vertrag bis 2031 aus und bezahlen dafür gemäss übereinstimmenden Medienberichten knapp 72 Millionen Euro, durch Bonuszahlungen könnten noch 1,7 Millionen Euro hinzukommen. Ausserdem dürfte Bournemouth sich im Falle eines zukünftigen Transfers über zehn Prozent des Gewinns freuen.
Semenyo erzielte in dieser Premier-League-Saison zehn Tore und damit die drittmeisten nach seinem zukünftigen Mitspieler Erling Haaland und Brentfords Igor Thiago. Schon in der Vorsaison brillierte der gebürtige Londoner mit insgesamt 13 Toren, sein Marktwert explodierte in den letzten anderthalb Jahren von zehn Millionen auf 65 Millionen Euro. (nih)
Semenyo erzielte in dieser Premier-League-Saison zehn Tore und damit die drittmeisten nach seinem zukünftigen Mitspieler Erling Haaland und Brentfords Igor Thiago. Schon in der Vorsaison brillierte der gebürtige Londoner mit insgesamt 13 Toren, sein Marktwert explodierte in den letzten anderthalb Jahren von zehn Millionen auf 65 Millionen Euro. (nih)
Auch Rodic verlässt den FCZ
Nach einem halben Jahr beim FC Zürich zieht Milan Rodic weiter. Der serbische Verteidiger habe den Wunsch geäussert, in die Heimat zurückkehren zu können, schreibt der Super-League-Klub. Diesem Wunsch habe der FCZ entsprochen und den Vertrag mit Rodic aufgelöst. (ram)
Crnogorcevic wechselt nach Frankreich
Nach Ramona Bachmann kehrt auch Ana-Maria Crnogorcevic nach einem Gastspiel in den USA nach Europa zurück. Die Schweizer Rekord-Nationalspielerin und -torschützin wechselt nach Frankreich zum RC Strasbourg.
Die 35-jährige Berner Oberländerin unterschrieb beim ambitionierten Klub, der erst seit 2024 in Frankreichs höchster Liga spielt und aktuell den 7. Tabellenplatz belegt, einen bis 2027 gültigen Vertrag. Mit Eseosa Aigbogun steht seit letztem Sommer bereits eine andere Schweizerin bei den Elsässerinnen im Kader.
Für die polyvalent einsetzbare Crnogorcevic ist es nach ihrem Einstieg als Profi beim FC Thun die siebente Station im Ausland. Zuvor stand sie bei je zwei Klubs in Deutschland, Spanien und den USA unter Vertrag. Ihre erfolgreichste Zeit erlebte sie zwischen 2019 und 2023 beim FC Barcelona, mit dem sie neun Titel gewann, darunter zweimal die Champions League. Zuletzt spielte sie seit Sommer 2024 für Seattle Reign. (abu/sda)
FC Basel verleiht Gauto nach Argentinien
Der FC Basel leiht Juan Gauto für ein Jahr mit Kaufoption an den argentinischen Klub Atlético Platense aus. Seit seinem Wechsel zum FCB im Sommer 2023 absolvierte der 21-jährige argentinische Offensivspieler 23 Partien in der Super League.
Die vergangene Saison bestritt Gauto leihweise beim spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruña. Seit seiner Rückkehr nach Basel kam er im letzten Halbjahr lediglich zu vier Einsätzen in der Promotion League. (abu/sda)
Mariano Gomez verlässt den FCZ
Der FC Zürich verliert nach Steven Zuber in der Winterpause einen weiteren Stammspieler. Der argentinische Innenverteidiger Mariano Gomez wechselt per sofort zum ungarischen Traditionsklub Ferencvaros Budapest, wie die Zürcher bekannt gaben.
Der 26-jährige Gomez kam im Sommer 2024 von der zweiten Mannschaft von Atlético Madrid zum FCZ und bestritt in der Super League 52 Partien. (riz/sda)
Verteidiger Kleine-Bekel zum FCSG
Der FC St.Gallen verstärkt sein Kader mit Blick auf die Meisterschafts-Rückrunde mit dem 1,92 m grossen Abwehrspieler Colin Kleine-Bekel. Der 22-jährige Deutsche wechselt vom Zweitbundesligisten Bochum leihweise in die Ostschweiz. «Von seiner Mentalität her und aufgrund seines Charakters passt er gut in unsere Mannschaft», freut sich FCSG-Sportchef Roger Stilz. (ram/sda)
Gregoritsch zurück zu Augsburg
Cédric Zesiger und Fabian Rieder haben beim FC Augsburg einen österreichischen Internationalen als neuen Teamkollegen. Michael Gregoritsch kehrt leihweise bis zum Saisonende zum Bundesligisten zurück.
Der 31-jährige Stürmer wechselt von Bröndby zurück nach Deutschland. Zuvor hatte er dem FC Basel einen Korb gegeben. Der Tabellen-15. Augsburg hat nach Ablauf des Leihgeschäfts die Option zur (neuerlichen) definitiven Anstellung von Gregoritsch. (ram/sda)
Der 31-jährige Stürmer wechselt von Bröndby zurück nach Deutschland. Zuvor hatte er dem FC Basel einen Korb gegeben. Der Tabellen-15. Augsburg hat nach Ablauf des Leihgeschäfts die Option zur (neuerlichen) definitiven Anstellung von Gregoritsch. (ram/sda)
Neuer Stürmer für Fischer in Mainz
Der Bundesliga-Abstiegskandidat Mainz 05 verstärkt seine Offensive. Vom VfB Stuttgart kommt Stürmer Silas. Dort spielte er seit längerer Zeit keine Rolle mehr. Nun hofft Mainz mit dem Schweizer Trainer Urs Fischer, dass der Angreifer rasch wieder in Fahrt kommt. (ram)
GC verpflichtet bosnisches Abwehrtalent
Die Grasshoppers haben in der Winterpause einen weiteren Transfer getätigt und den 20-jährigen bosnischen Innenverteidiger Luka Mikulic verpflichtet. Der 1,92 m grosse Linksfuss, der zuletzt in seiner Heimat für Posusje spielte, erhielt bei den Zürchern einen bis im Sommer 2030 gültigen Vertrag, wie der Super-League-Klub mitteilte. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. (hkl/sda)
FCZ hat neuen Topkandidat für Sportchef-Posten
Seit dem Aus von Milos Malenovic sucht der FC Zürich einen neuen Sportchef. Für die aktuelle Transferperiode erhielt Spielerberater Dino Lamberti zwar ein Mandat für die Transferentscheide, eine langfristige Lösung soll er aber nicht sein. Wie der Blick nun berichtet, habe es auch noch keine Gespräche mit Kandidaten wie Ex-Lugano-Sportchef Carlos Da Silva, Winterthurs Oliver Kaiser oder dem Legenden-Duo Admir Mehmedi und Blerim Dzemaili gegeben. Stattdessen heisse es nun aus dem Umfeld des Klubs, dass Ex-Yverdon-Trainer Alessandro Mangiarratti hoch im Kurs stehe und bereits im alten Jahr Gespräche geführt worden seien.
Der 47-jährige Trainer ist seit der Entlassung bei Yverdon im Dezember 2024 ohne Anstellung. Erfahrungen als Sportchef hat er noch keine, 2018/19 war er aber siebeneinhalb Monate als technischer Direktor beim FC Chiasso tätig. Ausserdem kennt er den Schweizer Fussball und erfülle auch weitere Anforderungen, die der FCZ an seinen nächsten Sportchef hat: gute Kommunikation und Stärken in der Ausbildung von jungen Spielern. Fraglich sei jedoch, ob Mangiarratti tatsächlich ins Management wechseln würde. Er gelte nämlich auch als Kandidat für den Posten als U21-Nati-Trainer. (nih)
Der 47-jährige Trainer ist seit der Entlassung bei Yverdon im Dezember 2024 ohne Anstellung. Erfahrungen als Sportchef hat er noch keine, 2018/19 war er aber siebeneinhalb Monate als technischer Direktor beim FC Chiasso tätig. Ausserdem kennt er den Schweizer Fussball und erfülle auch weitere Anforderungen, die der FCZ an seinen nächsten Sportchef hat: gute Kommunikation und Stärken in der Ausbildung von jungen Spielern. Fraglich sei jedoch, ob Mangiarratti tatsächlich ins Management wechseln würde. Er gelte nämlich auch als Kandidat für den Posten als U21-Nati-Trainer. (nih)
Marco Burch wechselt zu Servette
Marco Burch kehrt nach zweieinhalb Jahren in Polen zurück in die Super League. Der 25-jährige Verteidiger unterschrieb mit den Genfern einen Vertrag bis 2028, wie sein neuer Klub mitteilte.
Laura Vetterlein neue Trainerin der GC Frauen
Laura Vetterlein ist neue Trainerin der GC Frauen. Sie folgt gemäss einer Mitteilung des Zürcher Klubs auf João Paiva, der am vergangenen Freitag per sofort entlassen worden war.
Wicky kehrt als Trainer in die USA zurück
Raphaël Wicky kehrt als Trainer in die Major League Soccer (MLS) zurück. Der 48-jährige Walliser unterschrieb bei Sporting Kansas City einen Vertrag über zweieinhalb Jahre mit der Option auf eine weitere Saison.
Wilfried Nancy bei Celtic bereits entlassen
Der am 4. Dezember 2025 verpflichtete Wilfried Nancy ist bereits nicht mehr Trainer von Celtic Glasgow. Der 48-jährige Franzose stand bloss während acht Partien an der Seitenlinie und verlor davon sechs.
Korb vom VfB: Premier-League-Klub will Leweling
40 Millionen Euro bietet Premier-League-Kellerklub Bournemouth dem Vernehmen nach für Jamie Leweling. Der VfB Stuttgart will seinen Angreifer aber nicht abgeben. Die Schwaben hätten das Angebot bereits abgelehnt. (ram)
Quelle: Sky
GC verleiht Tomas Veron Lupi
Die Grasshoppers verleihen ihren Flügelspieler Tomas Veron Lupi nach Südamerika. Der 25-jährige Argentinier wird bis zum Jahresende für den uruguayischen Meister Club Nacional auflaufen, wie die Zürcher mitteilen.
Veron Lupi wechselte 2024 vom Racing Club Montevideo zu GC und traf seither in 33 Spielen lediglich dreimal. Beim Rekordmeister hat er noch einen Vertrag bis Sommer 2028. (riz/sda)
Gregoritsch sagt dem FCB ab
Michael Gregoritsch wechselt doch nicht zum FC Basel. Gemäss «Sky Sport» hat der 31-Jährige Österreicher dem FCB abgesagt. Der österreichische Nationalspieler steht seit Sommer bei Bröndby in Dänemark unter Vertrag. Dort ist der 31-Jährige, der für u. a. Freiburg, Schalke und Hamburg insgesamt 270 Bundesliga-Spiele absolviert hat, nach Einsatzminuten aber nur Stürmer Nummer 4. Der Schweizer Meister wäre an einer Leihe mit Kaufoption interessiert gewesen. FCB-Sportchef Daniel Stucki kündigte bereits an, dass sich die Basler im Winter im Sturm verstärken werden.
Pisa hat Interesse an FCZ-Juwel Tsawa
Der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, dass Serie-A-Aufsteiger Pisa grosses Interesse an FCZ-Youngster Cheveyo Tsawa hat. Es sollen bereits erste Verhandlungen zwischen den beiden Mannschaften stattgefunden haben. die Ablösesumme für den 19-Jährigen wird wohl bei mehr als 5 Millionen Euro liegen.
Bei Pisa stehen mit Michel Aebischer und Daniel Dennon bereits zwei Schweizer unter Vertrag. Aktuell befindet sich der Verein aus der Toskana aber im Abstiegskampf und belegt nur den zweitletzten Platz in der höchsten italienischen Liga. Auch der belgische Verein Club Brügge hat Interesse an Tsawa. Ein Abgang des Mittelfeldspielers wäre ein weiterer herber Verlust für die Zürcher. Erst vor wenigen Tagen löste Schlüsselspieler Steven Zuber seinen Vertrag beim FCZ auf. (riz)
Lugano verpflichtet Innenverteidiger von Burnley
Hannes Delcroix wechselt von Burnley zu Lugano. Wie der Klub mitteilt, erhält der 26-jährige Innenverteidiger im Tessin einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag.
Delcroix wurde beim RSC Anderlecht ausgebildet und stand seit 2023 bei Burnley unter Vertrag. Für die Engländer kam er zu zwölf Einsätzen in der Premier League. Zuletzt spielte er jedoch nur noch für die Reserve. Delcroix ist belgisch-haitianischer Doppelbürger und debütierte im Oktober für die haitianische Nationalmannschaft, mit der er im Sommer die WM in Übersee bestreiten wird.
GC leiht YB-Spieler aus
Die Grasshoppers leihen Emmanuel Tsimba bis zum Ende der Saison aus, wie der Klub mitteilt. Der 19-jährige Stürmer wechselt von den Young Boys nach Zürich.
Tsimba kam in der Hinrunde meist nur zu Kurzeinsätzen. In der ersten Cuprunde stand er gegen den FC Courtételle aus der 1. Liga in der Startelf und erzielte dabei sein bislang einziges Saisontor. (riz/sda)
Lia Kamber in die Bundesliga
Lia Kamber verlässt den FC Basel und wechselt in die Bundesliga zu Union Berlin. In der deutschen Hauptstadt wird die 19-jährige Mittelfeldspielerin Teamkollegin von Torhüterin Nadine Böhi, mit der sie auch im Schweizer Nationalteam zusammenspielt. Kamber stiess erst vor einem Jahr von Luzern zum FCB. (nih/sda)
Dortmunds Gross zurück nach England
Der deutsche Nationalspieler Pascal Gross verlässt Borussia Dortmund und spielt künftig wieder für Brighton in der englischen Premier League.
Für die Borussia ist der Wechsel finanziell lukrativ. Der Bundesligist kassiert für den 34-jährigen Mittelfeldspieler eine Ablösesumme von schätzungsweise knapp drei Millionen Euro. Die Vereine machten offiziell keine Angaben dazu. Der Vertrag von Gross in Dortmund wäre im Sommer ausgelaufen. Für den vom schweizerisch-deutschen Doppelbürger Fabian Hürzeler trainierten Premier-League-Klub spielte Gross bereits von 2017 bis 2024, ehe er nach Dortmund wechselte.
Niclas Füllkrug zieht es nach Mailand
Der deutsche Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt von West Ham zur AC Milan in die italienische Serie A – vorerst leihweise. Der Wechsel wurde am Freitag von den beiden Klubs offiziell bestätigt. Niclas Füllkrug wird mit der klassischen Mittelstürmer-Rückennummer 9 auf Torjagd gehen, um seine ins Stocken geratene Karriere wieder in Schwung zu bringen. Zunächst auf Leihbasis für den Rest dieser Saison.
Wie der italienische Traditionsklub aus Mailand aber wenige Stunden vor dem ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres mitteilte, beinhaltet die Einigung mit West Ham United auch eine Kaufoption.
Chelsea feuert Maresca
Chelsea und Trainer Enzo Maresca gehen ab sofort getrennte Wege. Dies teilte der Tabellenfünfte der Premier League am Neujahrstag mit. «Da in vier Wettbewerben noch wichtige Ziele zu erreichen sind, darunter die Qualifikation für die Champions League, sind Enzo und der Verein der Meinung, dass eine Veränderung dem Team die besten Chancen bietet, die Saison wieder auf Kurs zu bringen», begründete der Klub den Entscheid auf seiner Website.
Gross zurück auf die Insel?
Der deutsche Nationalspieler Pascal Gross steht wohl vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zu seinem Ex-Club Brighton & Hove Albion. Laut Transferexperte Fabrizio Romano sei Gross mit dem Premier-League-Club von Ex-St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler einig. Die Ablösesumme könnte bis zu drei Millionen Euro betragen. (sda/dpa)
Quelle: Fabrizio Romano
Chelsea, PSG und Galatasaray an Rüdiger interessiert
Der Vertrag von Antonio Rüdiger bei Real Madrid läuft Ende Saison aus. Nun gibt es Gerüchte, dass sein ehemaliges Team Chelsea am Innenverteidiger Interesse hat. Dies meldet die spanische Zeitung «As». Bereits von 2017 bis 2022 lief der deutsche Nationalspieler für die «Blues» auf. Doch auch Galatasaray Istanbul und Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain seien an einer Verpflichtung interessiert. (riz)
Holt der FC Basel einen Ex-Bundesliga-Stürmer?
«Wir werden uns im Winter in der Offensive verstärken», kündigte Basels Sportchef Daniel Stucki an und hatte dabei insbesondere das Sturmzentrum im Blick: «Noch einmal vier Stürmertore werden in der Rückrunde sicher nicht reichen, um Meister zu werden.» Wie der belgische Transferexperte Sacha Tavolieri nun berichtet, könnte die Lösung ein ehemaliger Bundesliga-Profi sein.
So solle der FC Basel Kontakt zu Michael Gregoritsch aufgenommen haben. Der österreichische Nationalspieler steht seit Sommer bei Bröndby in Dänemark unter Vertrag. Dort ist der 31-Jährige, der für u. a. Freiburg, Schalke und Hamburg insgesamt 270 Bundesliga-Spiele absolviert hat, nach Einsatzminuten aber nur Stürmer Nummer 4. Der FCB arbeite an einer Leihe mit Kaufoption, wie es heisst. (nih)
So solle der FC Basel Kontakt zu Michael Gregoritsch aufgenommen haben. Der österreichische Nationalspieler steht seit Sommer bei Bröndby in Dänemark unter Vertrag. Dort ist der 31-Jährige, der für u. a. Freiburg, Schalke und Hamburg insgesamt 270 Bundesliga-Spiele absolviert hat, nach Einsatzminuten aber nur Stürmer Nummer 4. Der FCB arbeite an einer Leihe mit Kaufoption, wie es heisst. (nih)
David Sesa übernimmt in Schaffhausen
David Sesa übernimmt per 1. Januar den FC Schaffhausen. Mit dem 52-jährigen Zürcher soll es auf dem Trainerposten in Schaffhausen wieder ruhiger werden.
Nevio Di Giusto zurück beim FCZ
Nevio Di Giusto ist nach einer dreimonatigen Leihe beim FC Vaduz mit sofortiger Wirkung zum FC Zürich zurückgekehrt. Das gab der FCZ am Dienstagabend bekannt.
Der 20-jährige Mittelfeldspieler und jüngere Bruder von Luzerns Regisseur Matteo Di Giusto absolvierte in der Challenge League sieben Partien. Beim FCZ kam er bislang zu zehn Einsätzen in der ersten Mannschaft. (nih/sda)
Sturm Graz baggert an GC-Trainer Scheiblehner
Am Montag hat der österreichische Meister Sturm Graz seinen Trainer Jürgen Säumel entlassen. Als Nachfolgekandidat gilt einerseits Maximilian Senft vom SV Ried, aber angeblich stehe auch GC-Coach Gerald Scheiblehner im Fokus des Tabellen-Dritten der österreichischen Bundesliga. Dies berichtet Sky Sport Austria. Der 48-jährige Scheiblehner ist erst seit Sommer bei den Grasshoppers, sein Vertrag läuft bis 2027. Bei einem Wechsel wäre also in jedem Fall eine Ablösesumme fällig. (nih)
ManCity Favorit auf Verpflichtung von Semenyo
Antoine Semenyo spielt gerade die beste Saison seiner Karriere. Der 25-jährige Ghanaer war mit seinen Toren einer der Hauptgründe dafür, dass Bournemouth zwischenzeitlich bis auf Platz 3 der Premier League vorstiess. Obwohl die Cherries mittlerweile auf den 15. Rang abgefallen sind, ist Semenyo bei der Konkurrenz nach wie vor heiss begehrt. Mehrere englische Topklubs – darunter Liverpool, Manchester United und Chelsea – buhlten um den Rechtsaussen. Nachdem sich Chelseas Interesse abgekühlt habe, sei nun aber Manchester City in der Poleposition für eine Verpflichtung Semenyos, wie der Guardian berichtet. Der gebürtige Londoner verfüge in seinem Vertrag bis 2030 dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 74,5 Millionen Euro. (nih)
Reals Endrick leihweise zu Lyon
Das brasilianische Sturm-Juwel Endrick wechselt leihweise bis zum Saisonende von Real Madrid zu Olympique Lyon. Dies bestätigten die beiden Klubs am Dienstagabend.
Endrick, der im Sommer 2024 für etwas weniger als 50 Millionen Euro von Palmeiras zu Real Madrid gewechselt ist, soll in Frankreich Spielpraxis sammeln. Unter Trainer Xabi Alonso kam der 14-fache Nationalspieler in dieser Saison nur zu drei Einsätzen. (nih/sda/afp)
Endrick, der im Sommer 2024 für etwas weniger als 50 Millionen Euro von Palmeiras zu Real Madrid gewechselt ist, soll in Frankreich Spielpraxis sammeln. Unter Trainer Xabi Alonso kam der 14-fache Nationalspieler in dieser Saison nur zu drei Einsätzen. (nih/sda/afp)
Julia Simic wird Assistentin von Navarro
Julia Simic übernimmt den vakanten Posten der Co-Trainerin des Frauen-Nationalteams. Die Deutsche wird künftig Cheftrainer Rafel Navarro assistieren, wie der Schweizerische Fussballverband mitgeteilt hat.
GC verpflichtet Luzerns Ismajl Beka
Ismajl Beka, der in dieser Saison lediglich in der Promotion League zum Einsatz gekommen ist, wechselt in der Winterpause vom FC Luzern zu den Grasshoppers. Der 26-jährige Innenverteidiger unterschreibt bei GC für anderthalb Jahre, wie die Zürcher mitteilen. «Mit seinen 197 cm ist Ismajl ein physisch sehr präsenter Innenverteidiger mit Super-League-Erfahrung», erklärt Sportchef Alain Sutter die Verpflichtung und fügt an, dass Beka als Linksfüsser genau ins gesuchte Profil gepasst habe.
Beka war 2022 vom FC Wil nach Luzern gewechselt und wurde nach einem halben Jahr im Klub zum Stammspieler – bis ihn im Oktober 2023 ein Kreuzbandriss aus der Bahn warf. In der Folge hatte er zudem mit einem Mittelfussbruch zu kämpfen. Sein letzter Einsatz bei den Profis war im Mai 2025. (nih)
Luganos Verteidiger El Wafi nach Marokko
Der Verteidiger Ayman El Wafi verlässt den FC Lugano am Jahresende. Der 21-jährige Marokkaner schliesst sich Wydad Casablanca an, dem derzeitigen Leader in Marokkos höchster Liga.
El Wafi hatte im Sommer vor zwei Jahren aus der Nachwuchs-Abteilung von Hellas Verona ins Tessin gewechselt. Das regelmässig für die marokkanischen Junioren-Auswahlen aufgebotene Talent bestritt für Lugano 62 Spiele. (riz/sda)
Steffen bis 2028 bei Thun
Der FC Thun verlängerte den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit Stammtorhüter Niklas Steffen bis im Sommer 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr. Der 24-Jährige stiess vor eineinhalb Jahren von Rapperswil-Jona zum aktuellen Leader der Super League. (ram/sda)
Stergiou wird wohl an Heidenheim ausgeliehen
Es gibt Gerüchte rund um Leonidas Stergiou. Der Verteidiger vom VfB Stuttgart könnte für die Rückrunde an Heidenheim ausgeliehen werden. Dies berichtet der Transferexperte Dennis Bayer. Eine Entscheidung wird wohl nächste Woche fallen.
Stergiou wurde im Sommer 2023 von St.Gallen an den VfB ausgeliehen und blieb danach gleich in Stuttgart. In der laufenden Saison kam der 23-Jährige aber noch zu keinem Einsatz in der Bundesliga. Viermal lief Stergiou für die zweite Mannschaft in der dritten Liga auf. (riz)
Wird Lewandowski der nächste Star in der MLS?
Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft im nächsten Sommer aus. Schon jetzt plant der 37-jährige Stürmer deshalb seine Zukunft. Ein Verbleib bei den Katalanen ist ebenso möglich wie ein Wechsel nach Saudi-Arabien. Gemäss BBC erscheint derzeit aber ein Transfer in die USA am wahrscheinlichsten. So zeige Chicago Fire grosses Interesse und habe sich bereits mit dem Polen und seinem Berater getroffen. Der Ex-Klub von Xherdan Shaqiri hätte angeblich keine Probleme, das Gehalt Lewandowskis zu stemmen. (nih)
Geht Guardiola nach dieser Saison? ManCity wäre bereit
Gerüchte über Pep Guardiolas Ende bei Manchester City halten sich schon seit mehreren Saisons. 2024 hat der Katalane aber nochmal bis 2027 verlängert. Dennoch gehe der Klub immer stärker davon aus, dass Guardiola die Skyblues im nächsten Sommer verlassen wird. Gemäss The Athletic bereite sich ManCity bereits auf einen Abgang des 54-Jährigen vor und habe eine Liste möglicher Kandidaten. Sehr hoch auf dieser stehe Chelsea-Trainer Enzo Maresca, der in der Saison 2022/23 Co-Trainer Guardiolas war. Der 45-jährige Italiener hat bei Chelsea noch einen Vertrag bis 2029, doch ist sein Verhältnis zu den Klubbossen derzeit beschädigt. (nih)
Barça zeigt Interesse an BVB-Verteidiger
Auf der Suche nach einem Backup für Rechtsverteidiger Jules Koundé blickt der FC Barcelona nach Dortmund. Julian Ryerson hat gemäss Sky das Interesse der Katalanen geweckt. Der 28-jährige Norweger dürfte den BVB demnach bei einem guten Angebot verlassen und würde ins Profil eines kostengünstigen Spielers für die Aussenverteidigung passen, das Barcelona sucht. Ryerson wechselte im Januar 2023 nach Dortmund und hat noch einen Vertrag bis 2028. In dieser Saison stand er in fast allen Spielen auf dem Feld. (nih)
Zidane soll nach WM 2026 Frankreich übernehmen
Französische Fussballfans wünschen sich schon lange Zinédine Zidane als Trainer ihre Nationalmannschaft. Nun wird dieser Wunsch offenbar Wirklichkeit. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, soll der 53-Jährige nach der WM 2026 in Nordamerika Frankreichs Nationalteam übernehmen. Didier Deschamps wolle nach dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko seinen Posten freiwillig räumen. Demnach bestehen bereits eine mündliche Einigung zwischen Zidane und dem französischen Verband. (abu)
Müller auch kommende Saison in MLS
Thomas Müller spielt auch in der kommenden Saison für die Vancouver Whitecaps. Zwei Tage nach der Niederlage im Final um den MLS Cup gegen Inter Miami (1:3) gab die kanadische Mannschaft bekannt, dass sie die Option auf eine Weiterbeschäftigung des 36-jährigen Deutschen gezogen hat. (riz/sda/dpa)
Bo Henriksen bei Mainz entlassen
Der frühere FCZ-Trainer Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer des FSV Mainz 05. Dies teilte das Schlusslicht der Bundesliga am Mittwochnachmittag mit. So hätten sich die sportliche Führung um Sportchef Christian Heidel und der 50-jährige Däne «auf ein sofortiges Ende der Zusammenarbeit verständigt». Mainz hat nur eines der ersten zwölf Ligaspiele gewonnen.
Bundesligisten an FCSG-Stürmer Alessandro Vogt dranDer 20-jährige Alessandro Vogt ist mit acht Toren in 13 Spielen eine der grossen Entdeckungen dieser Super-League-Saison. Kein Wunder, dass auch Klubs aus dem Ausland auf den Stürmer des FC St.Gallen aufmerksam geworden sind. Darunter sollen sich gemäss Sky-Insider Florian Plettenberg zwei Bundesligisten befinden.
