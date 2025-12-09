undgehen per sofort getrennte Wege. Wie der Klub mitteilt, wird der Vertrag mit der Schweizer Nationalstürmerin in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.Bachmann war Anfang April 2024 zum amerikanischen Klub gestossen, nachdem sie zuvor während vier Jahren für Paris Saint-Germain gespielt hatte. In den rund anderthalb Jahren, in denen sie immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, bestritt Bachmann 14 Partien für Houston; dabei gelangen ihr zwei Tore.Der Fokus von Bachmann liegt nun, wie sie in einem Statement auf Instagram schreibt, voll und ganz auf der Reha. Kurz vor der Heim-EM hatte sich die 153-fache Schweizer Nationalspielerin in einem Training während der Vorbereitung das Kreuzband gerissen. «Das ist nicht das Ende und ich bin motivierter als je zuvor, auf das Fussballfeld zurückzukehren», schreibt Bachmann weiter und macht damit klar: Ihre Karriere beendet die 34-Jährige noch nicht. (nih/sda)