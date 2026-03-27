freundlich-2°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

National League: Nico Dünner findet, es gibt zu viele Schwalben

Nico Duenner (SCRJ), Mitte, reagiert mit Gian-Marco Wetter (SCRJ), rechts, waehrend dem Meisterschaftsspiel der National League zwischen den SC Rapperswil Jona Lakers und dem SC Bern, am Freitag, den ...
Nico Dünner (links) beschwerte sich nach der Niederlage gegen Fribourg über zu viele Schwalben.Bild: keystone

Rappi-Captain Dünner findet deutliche Worte: «Bitte keine Schwalben im Eishockey»

Die Rapperswil-Jona Lakers kassieren in der Playoffserie gegen Fribourg-Gottéron nach einer deutlichen Heimniederlage den Ausgleich. Rappi-Captain Nico Dünner motzt nach der Partie über zu viele Schwalben.
27.03.2026, 08:0527.03.2026, 08:05

Fribourg-Gottéron ist definitiv in den Playoffs angekommen. Nach zwei Niederlagen zu Beginn der Serie gegen die Rapperswil-Jona Lakers konnten die Saanenstädter am Donnerstag die Serie ausgleichen. Gleich mit 6:2 setzte sich Fribourg in Rappi durch.

Bis zum letzten Drittel konnten die Lakers den Rückstand mit 1:3 im Rahmen halten und konnten sich noch Chancen ausrechnen. Acht Minuten später war die Messe aber definitiv gelesen. Yannick Rathgeb stellte mit seinem zweiten persönlichen Treffer auf 6:1.

Zug schiebt die Ferien auf und schlägt Davos erstmals +++ Gottéron gleicht in Rappi aus

Der Frust war bei den Lakers nach der Partie natürlich gross. Captain Nico Dünner findet zwar, dass die Mannschaft sehr gut kämpfte, fügt aber dann im Interview mit «MySports» schnell hinzu: «Ab und zu fallen wir aus dem System und lassen ihnen zu viel Raum. Die Konter, welche sie haben, nützen sie eiskalt aus.»

Dünner, welcher die ersten beiden Partien der Serie verletzungsbedingt verpasste, appellierte aber auch an die Fairness der Spieler. «Man sollte eine klare Linie haben, wenn es um Checks gegen den Kopf oder den Nacken geht, aber ich bitte alle Spieler, dass man im Eishockey keine Schwalben macht», stellte Dünner klar und erklärte weiter: «Wir werden alle mal hart getroffen, aber man muss sich nicht bei jeder Berührung fallen lassen, das regt mich schon ein bisschen auf.»

Die Zusammenfassung der Partie.Video: YouTube/SC Rapperswil-Jona Lakers

Um welche Situationen es sich handelte, wollte der Offensivspieler aber nicht sagen: «Ich möchte dies nicht auf eine Szene herunterbrechen, aber wenn man getroffen wird, steht man wieder auf. Die Schiedsrichter versuchen, eine gute Linie zu finden, aber wir Spieler müssen uns auch an der eigenen Nase nehmen.»

Am Samstag wird die Serie mit der fünften Partie fortgeführt. Nach dem Rebreak liegt der Heimvorteil wieder bei Fribourg. Das Team, welches sich den Sieg sichert, hat am Montag die erste Chance, sich für den Halbfinal zu qualifizieren. (riz)

Eismeister Zaugg
Der ZSC, Marco Bayer und die Eitelkeits-Falle
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Playoff-Topskorer seit der Saison 2002/03
1 / 25
Alle Playoff-Topskorer seit der Saison 2002/03

Saison 2024/25: Sven Andrighetto, ZSC Lions, 16 Spiele, 22 Punkte (9 Tore, 13 Assists)
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So krass freuten sich die Dänen über den Eishockey-WM-Halbfinaleinzug
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meillard fährt im letzten Saisonrennen auf das Podest – McGrath gewinnt die Slalom-Kugel
Loïc Meillard schliesst die Saison mit einem 2. Platz im Slalom in Hafjell ab. Norwegen sichert sich durch Timon Haugan den Tagessieg und durch Atle Lie McGrath die kleine Kristallkugel.
Meillard wurde seinem Ruf als Spezialist für Frühlingsrennen einmal mehr gerecht. Nach dem 2. Platz am Vortag im Riesenslalom liess er im Stangenwald von Hafjell einen weiteren 2. Platz folgen. Im Vorjahr hatte es in der norwegischen Skistation in der Nähe von Lillehammer kein Vorbeikommen am Westschweizer gegeben, der sowohl den Riesenslalom als auch den Slalom gewinnen konnte.
Zur Story