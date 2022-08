Manuel Akanji steht bei Borussia Dortmund schon länger auf der Abschussliste. Am Wochenende stand er gegen Bayer Leverkusen nicht einmal mehr im Kader des BVB. Nun könnte es Akanji in Richtung Italien ziehen. Wie die «Gazetta dello Sport» berichtet, ist Inter Mailand am Nati-Spieler interessiert. Inter sucht nach einem neuen Innenverteidiger und Akanji sei dabei die erste Wahl. In Dortmund läuft der Vertrag des 41-fachen Nationalspielers im Sommer 2023 aus. Nach den Verpflichtungen von Nico Schlotterbeck und Niklas Süle spielt Akanji in den Plänen von Edin Terzic keine Rolle mehr. Der BVB fordere aktuell eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro, dies ist Inter allerdings noch zu hoch. (mom)



Manuel Akanji 🇨🇭

Alter: 27

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2021/22: 36 Spiele, 1 Tor

Bild: Imago