US Open: Zverev setzt Siegesserie fort +++ Sakkari erstmals im Halbfinal



Die Viertelfinals vom Mittwoch:

Zverev setzt Siegesserie fort und steht im Halbfinal +++ Sakkari erstmals im Halbfinal



Die Schlagzeilen vom zweiten Viertelfinaltag des US Open in New York:

Alexander Zverev bleibt gegen Lloyd Harris ohne Satzverlust

Alexander Zverev (ATP 4) baut am US Open seine Erfolgsserie gegen den Südafrikaner Lloyd Harris auf 16 Siege aus. Der Hamburger gewinnt den Viertelfinal in gut zwei Stunden 7:6 (8:6), 6:3, 6:4.

Zverev wehrte beim Stand von 5:6 im Tiebreak und Aufschlag Harris einen Satzball des ungesetzten Südafrikaners ab und vermochte sich danach klar zu steigern. Am Ende erreichte der 24-jährige Olympiasieger seinen vierten Halbfinal an einem Grand-Slam-Turnier ohne Probleme.

Im Halbfinal trifft Vorjahresfinalist Zverev auf den Sieger des Duells zwischen Novak Djokovic und Matteo Berrettini. Zverev hatte auf dem Weg zur Goldmedaille in Tokio die Weltnummer 1 aus Serbien im Halbfinal besiegt.

Sakkari komplettiert die Frauen-Halbfinals

Maria Sakkari (WTA 18) komplettiert am US Open in New York die Halbfinals bei den Frauen. Die 26-jährige Griechin gewinnt das Duell gegen Karolina Pliskova (WTA 4) aus Tschechien 6:4, 6:4. Im Halbfinal trifft Sakkari, die bereits am French Open in Paris die Runde der letzten vier erreicht hat, auf die britische Qualifikantin Emma Raducanu, die Bezwingerin von Belinda Bencic.

