Djokovic-Gegner gibt auf + Gauff und Sabalenka in Eile + Dimitrow und Zverev souverän

Djokovic gegen Djere diesmal problemlos

Novak Djokovic hielt sich auch in der 2. Runde schadlos. Der Vorjahressieger und vierfache US-Open-Champion führte in einer Neuauflage der letztjährigen Drittrundenpartie gegen Laslo Djere 6:4, 6:4, 2:0, als sein Landsmann wegen Rückenbeschwerden aufgeben musste. Vor zwölf Monaten hatte Djokovic deutlich mehr Mühe bekundet. Damals setzte er sich nach 0:2-Satzrückstand durch.

Zverev souverän

Anders als im Startspiel leistete sich der Deutsche Alexander Zverev in der zweiten Runde keinen Satzverlust. Der Weltranglisten-Vierte bezwang den französischen Aussenseiter Alexandre Muller in knapp zweieinhalb Stunden 6:4, 7:6 (7:5), 6:1. Nächster Gegner von Zverev ist der Argentinier Tomas Martin Etcheverry (ATP 33), der seinen Landsmann Francisco Cerundolo in fünf Sätzen niederrang.

Titelverteidigerin Gauff in Eile

Die Vorjahressiegerin Coco Gauff (WTA 3) gewinnt auch ihr zweites Spiel am US Open deutlich. Nach 1:21 Stunden nutzte sie ihren zweiten Matchball zum 6:4, 6:2-Sieg gegen die Deutsche Tatjana Maria (WTA 99). Damit stand Gauff dieses Mal gar noch 14 Minuten länger auf dem Platz als in der 1. Runde gegen die Französin Warwara Gratschowa.

Sabalenka stark

Auch Gauffs Finalgegnerin aus dem letzten Jahr präsentiert sich in hervorragender Form. Gerade einmal 61 Minuten braucht Aryna Sabalenka (WTA 2) für ihren Sieg über die Italienerin Lucia Bronzetti (WTA 76). Am Ende setzte sich die 26-jährige Belarussin 6:3, 6:1 durch und steht somit in der 3. Runde, wo sie auf die ebenfalls unter neutraler Flagge antretende Jekaterina Alexandrowa trifft.

Dimitrow dominiert

Nur im letzten Satz tat sich Grigor Dimitrow (ATP 9) schwer, setzt sich gegen Rinky Hijikata (ATP 62) aber auch dort durch. Nach 2:13 Stunden verwertete der 33-jährige Bulgare seinen sechsten Matchball zum 6:1, 6:1, 7:6 (7:4) und steht damit ohne Satzverlust in Runde 3. Dort trifft er auf den Niederländer Tallon Griekspoor.

Ruud zu stark für Monfils

Fanliebling Gaël Monfils (ATP 45) muss am US Open in der 2. Runde die Segel streichen. Der 37-jährige Franzose startete gegen Casper Ruud (ATP 8) schwach – das Aufbäumen im dritten Satz kam dann zu spät. Zwar erzwang er einen vierten Durchgang und hielt auch dort gut dagegen, musste sich am Ende aber im Tiebreak geschlagen geben. Nach knapp drei Stunden lautete das Ergebnis 6:4, 6:2, 2:6, 7:6 (7:3) zugunsten von Ruud, der nun auf den Chinesen Juncheng Shang (ATP 72) trifft.

