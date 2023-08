Traumtore, Leidenschaft und Bombenstimmung – das waren unsere WM-Highlights

Ralf Meile

In Erinnerung bleiben südafrikanische Leidenschaft und italienische Tränen. Im Direktduell gegen Südafrika reicht Italien zum Weiterkommen ein Unentschieden und die «Azzurre» können sogar 1:0 vorlegen. Doch die Südafrikanerinnen geben alles, was sie haben und noch etwas mehr, um die Partie zu wenden. Aber kaum liegen die «Banyana Banyana» vorn, gelingt Italien das 2:2, es ist damit wieder weiter. Südafrika am Ende? Nein, irgendwo finden die Spielerinnen noch Saft in den Beinen. Sie stürmen bis zum 3:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit. Das Spiel ist nicht nur spannend, sondern auch ein weiterer Beleg dafür, dass die «Kleinen» aufgeholt haben. Drei Stunden später kegelt Jamaika niemand anders als Brasilien raus – was für ein WM-Tag!