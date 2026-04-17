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Bist du einverstanden? Das sind die schönsten F1-Autos der Geschichte

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Ein roter Ferrari? Ein McLaren? Oder ein Auto, das keine Trophäen gewann, aber dafür mit seinem Look Herzen eroberte?

Die britische BBC liess User abstimmen, welches das schönste Formel-1-Auto der Geschichte ist. Von den 13 Rennwagen in der Vorauswahl schafften es zwei Lotus zum Doppelsieg: 17 Prozent gaben ihre Stimme dem Auto, in welchem Mario Andretti 1978 den WM-Titel einfuhr. Rang 2 ging an den Lotus des Jahres 1967.

Die Top Ten der schönsten Formel-1-Autos seit Bestehen der Rennserie 1950:

Renault R25 (2005)

Bild: www.imago-images.de

Ferrari 156 (1961)

Bild: www.imago-images.de

Jordan 191 (1991)

Bild: www.imago-images.de

Maserati 250F (1954 – 1960)

Bild: imago sportfotodienst

Ferrari 641 (1990)

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Eagle Mk1 (1966 – 1969)

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Williams FW14B (1992)

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McLaren MP4/4 (1988)

Lotus 49 (1967)

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Lotus 79 (1978)

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Die Schwarmintelligenz ist manchmal eine richtig gute Sache – vor allem, wenn sie das Urteil des hausinternen Experten bestätigt. Oliver Baroni rankte vor zwei Jahren die besten Formel-1-Rennfarben aller Zeiten. Auch bei ihm landete der schwarz-goldene Lotus auf Rang 1. Der Lotus im British Racing Green und der McLaren von 1988 kamen ebenfalls aufs Podest, bei Baroni in umgekehrter Reihenfolge (McLaren vor Lotus).

Deine Meinung

Bist du einverstanden mit den britischen Formel-1-Fans und unserem Oliver Baroni? Welches Auto ist für dich das schönste in der Geschichte der Königsklasse des Motorsports?

Ungeplante Rennpause Wegen des Iran-Kriegs ist der Kalender der Saison 2026 um zwei Rennen reduziert worden. Die beiden Grands Prix in Bahrain und Saudi-Arabien wurden ersatzlos gestrichen. Das vierte Rennen der Saison nehmen WM-Leader Kimi Antonelli (Bild) und Co. am 3. Mai in Miami (USA) in Angriff. Bild: keystone

(ram)