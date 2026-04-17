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Ferrari, Lotus, McLaren: Das sind die schönsten F1-Autos der Geschichte

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Bist du einverstanden? Das sind die schönsten F1-Autos der Geschichte

17.04.2026, 16:0817.04.2026, 16:08

Ein roter Ferrari? Ein McLaren? Oder ein Auto, das keine Trophäen gewann, aber dafür mit seinem Look Herzen eroberte?

Die britische BBC liess User abstimmen, welches das schönste Formel-1-Auto der Geschichte ist. Von den 13 Rennwagen in der Vorauswahl schafften es zwei Lotus zum Doppelsieg: 17 Prozent gaben ihre Stimme dem Auto, in welchem Mario Andretti 1978 den WM-Titel einfuhr. Rang 2 ging an den Lotus des Jahres 1967.

Die Top Ten der schönsten Formel-1-Autos seit Bestehen der Rennserie 1950:

Renault R25 (2005)

72454 01 Official presentation of the new F1 Renault R25 at Grimaldi Forum in Monaco, on Tuesday, February 1, 2005. Photo by Jean-Pierre Amet/ABACA. PUBLICATIONxNOTxINxFRAxESPxUKxUSAxBELxPOL Copyright ...
Bild: www.imago-images.de

Ferrari 156 (1961)

Ritchie GintherUSA Ferrari 156, finished 5th..Dutch GP, Zandvoort, 22 May 1961 Copyright: xSuttonxMotorsportsx
Bild: www.imago-images.de

Jordan 191 (1991)

Michael Schumacher GER Jordan 191, qualified a fantastic 7th for his first F1 race...Belgian Grand Prix, Spa, 25 August 1991 Copyright: xSuttonxMotorsportsx
Bild: www.imago-images.de

Maserati 250F (1954 – 1960)

1958 Wolfgang Seidel (German Maserati 250F International Trophy Silverstone 17th GG PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY
Bild: imago sportfotodienst

Ferrari 641 (1990)

Race winner Alain ProstFRA, Ferrari 641..British GP, Silverstone, England, 15 July 1990 Copyright: xSuttonxMotorsportsx
Bild: www.imago-images.de

Eagle Mk1 (1966 – 1969)

Bob Bondurant USA Eagle T1G, disqualified for having a push start...USA Grand Prix, Watkins Glen, USA, 2 October 1966 Copyright: xSuttonxMotorsportsx
Bild: www.imago-images.de

Williams FW14B (1992)

Imola, 27 April 2019: Historic 1992 F1 Williams FW14B ex Riccardo Patrese - Nigel Mansell driven by Riccardo Patrese during Minardi Historic Day 2019 at Imola Circuit in Italy.
Bild: www.imago-images.de

McLaren MP4/4 (1988)

Bildnummer: 04268294 Datum: 01.01.1988 Copyright: imago/Hoch Zwei Ayrton Senna (Brasilien / McLaren Honda) in seinem Boliden; Mc Laren, Vdia, quer, Sponsor, Werbepartner, Werbung, Wirtschaft Werbeban ...

Lotus 49 (1967)

Jim Clark GBR Lotus Cosworth 49. He would win the race but would be killed in an F2 race at Hockenheim before the next round of the championship...Formula One World Championship, WM, Weltmeisterschaft ...
Bild: www.imago-images.de

Lotus 79 (1978)

Ronnie Peterson SWE Lotus 79 finished the race in second position..Spanish Grand Prix, Rd 7, Jarama, Spain, 4 June 1978..BEST IMAGE. Copyright: xSuttonxMotorsportsx
Bild: www.imago-images.de

Die Schwarmintelligenz ist manchmal eine richtig gute Sache – vor allem, wenn sie das Urteil des hausinternen Experten bestätigt. Oliver Baroni rankte vor zwei Jahren die besten Formel-1-Rennfarben aller Zeiten. Auch bei ihm landete der schwarz-goldene Lotus auf Rang 1. Der Lotus im British Racing Green und der McLaren von 1988 kamen ebenfalls aufs Podest, bei Baroni in umgekehrter Reihenfolge (McLaren vor Lotus).

Die besten Formel-1-Rennfarben ALLER ZEITEN

Deine Meinung

Bist du einverstanden mit den britischen Formel-1-Fans und unserem Oliver Baroni? Welches Auto ist für dich das schönste in der Geschichte der Königsklasse des Motorsports?

Ungeplante Rennpause
Wegen des Iran-Kriegs ist der Kalender der Saison 2026 um zwei Rennen reduziert worden. Die beiden Grands Prix in Bahrain und Saudi-Arabien wurden ersatzlos gestrichen. Das vierte Rennen der Saison nehmen WM-Leader Kimi Antonelli (Bild) und Co. am 3. Mai in Miami (USA) in Angriff.
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Bild: keystone

(ram)

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