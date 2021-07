Sport

Tour de France: Mark Cavendish zieht mit 34. Sieg mit Eddy Merckx gleich



Cavendish gewinnt seine 34. Tour-Etappe – und zieht mit Rekordhalter Merckx gleich

Mark Cavendish hat den Rekord der belgischen Radsportlegende Eddy Merckx an der Tour de France eingestellt. Der britische Sprinter gewann in Carcassonne den Sprint der 13. Etappe und sicherte sich damit seinen insgesamt 34. Etappensieg an der Frankreich-Rundfahrt, seinen vierten in diesem Jahr.

Mark Cavendish: «Ich habe alles gegeben, ich habe wirklich alles gegeben. Es war so schwierig heute mit der Hitze und dem Wind. Am Schluss war ich komplett am Limit.»

Tadej Pogacar verteidigte sein Leadertrikot erfolgreich. (pre/sda)

