Riesenlalom der Frauen, Kronplatz 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:00,61.

2. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,45.

3. Federica Brignone (ITA) +1,43.

4. Petra Vlhova (SVK) +1,65.

… 10. Marta Bassino (ITA) +2,60.

22. Michelle Gisin (SUI) +4,09.

26. Andrea Ellenberger (SUI) +7,85.​

Holte sich den 83. Weltcupsieg und ist damit nun alleinige Rekordsiegerin: Mikaela Shiffrin. Bild: keystone

Trotz starker Fahrt: Gut-Behrami in Kronplatz von Rekordsiegerin Shiffrin übertrumpft

Lara Gut-Behrami muss sich im ersten von zwei Riesenslaloms in Kronplatz nur Mikaela Shiffrin geschlagen geben. Die Amerikanerin schreibt mit ihrem 83. Weltcup-Sieg das nächste Kapitel Ski-Geschichte.

Gut-Behrami zog im hochstehenden Duell mit Shiffrin, die sich mit ihrem vierten Riesenslalom-Sieg in diesem Winter zur alleinigen Rekordgewinnerin bei den Frauen machte, um 45 Hundertstel den Kürzeren. Dritte wurde die Italienerin Federica Brignone mit fast schon anderthalb Sekunden Rückstand.

Lara Gut-Behramis hervorragende Fahrt im 2. Lauf. Video: SRF

Die Reihenfolge auf den ersten drei Positionen hatte schon nach dem ersten Durchgang Bestand gehabt. Der Rückstand von Gut-Behrami hatte lediglich 13 Hundertstel betragen. Und als die Tessinerin im zweiten Lauf Brignone die Führung mit fast einer Sekunde Vorsprung entriss, stieg die Hoffnung auf den zweiten Riesenslalom-Sieg in diesem Winter nach jenem von Ende November in Killington, Vermont, weiter an.

Das sagt die Rekordsiegerin: «Ich werde ein bisschen Zeit brauchen, um zu wissen, was ich sagen soll. Es waren die besten Bedingungen, die wir in diesem Winter hatten, vielen Dank an die Helferinnen und Helfer. Mehr kann ich noch gar nicht sagen.»

Doch Shiffrin hatte eine starke Antwort parat. Erneut fuhr sie Bestzeit und liess mit ihren nunmehr 83 Weltcup-Siegen auch ihre Landsfrau Lindsey Vonn hinter sich. Zur absoluten Bestmarke des Schweden Ingemar Stenmark fehlen der Überfliegerin noch drei erste Plätze.

Mikaela Shiffrin unterbietet Gut-Behrami noch. Video: SRF

Gut-Behrami war einmal mehr klar beste Schweizerin. Die zwei weiteren Finalistinnen aus dem Team von Swiss-Ski, Michelle Gisin und Andrea Ellenberger, fanden sich im Schlussklassement auf den Plätzen 22 und 26 wieder.

«Ich bin nach wie vor auf der Suche nach dem guten Schwung. Vieles passt schon, aber ich muss es einfach mal von oben bis unten durchziehen.» Michelle Gisin

Ist weiterhin auf der Suche nach ihrer Topform: Michelle Gisin. Bild: keystone

(nih/sda)