Ski live: Riesenslalom in Schladming – Nachtpremiere in Ticker und TV

Schweizer brillieren in Schladming auch ohne Odermatt – Meillard führt vor Caviezel

Loïc Meillard schnuppert im Nacht-Riesenslalom in Schladming am ersten Weltcupsieg in einer klassischen Disziplin. Der Neuenburger führt nach dem ersten Lauf mit beträchtlichem Vorsprung vor Gino Caviezel.

Der brillante Lauf von Meillard im Video. Video: SRF

Meillard zauberte eine Fahrt auf die spiegelglatte Planai, mit der er die ausländische Konkurrenz um mindestens eine Sekunde distanzierte. Einzig Teamkollege Caviezel hielt den Rückstand mit 64 Hundertsteln einigermassen in Grenzen.

Platz 3 belegt nach dem halben Pensum der Norweger Henrik Kristoffersen mit 1,06 Sekunden Rückstand, gefolgt vom Österreicher Manuel Feller (+1,52 s) und dem Slowenen Zan Kranjec (+1,65 s).

Mit der Doppelführung federten die Schweizer das Forfait von Teamleader Marco Odermatt bestmöglich ab. Odermatt, der vier der sechs bisherigen Riesenslaloms des Winters gewonnen hat, trat nicht an, weil er dem seit Kitzbühel lädierten Knie mehr Zeit zur Genesung geben muss.

Livio Simonet (24.), Thomas Tumler (25.) und Semyel Bissig (30.) komplettieren das Schweizer Quintett im zweiten Lauf des ersten Flutlicht-Riesenslaloms fernab von Are. Der letzte Schweizer Doppelsieg im Riesenslalom datiert vom März 2021, als Odermatt in Kranjska Gora vor Meillard triumphierte.

Der zweite Lauf beginnt um 20.45 Uhr. (dab/sda)