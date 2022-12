Slalom der Frauen, Sestriere 1. Wendy Holdener (SUI) 1:56,29

2. Mikaela Shiffrin (USA) +0,47

3. Petra Vlhova (SVK) +0,70

...

13. Aline Danioth (SUI) +2,87

16. Elena Stoffel (SUI) +3,35

20. Nicole Good (SUI) +3,68

24. Michelle Gisin (SUI) +3,86 Out: Anita Gulli (ITA)

Die grössten Konkurrentinen bezwungen: Holdener schlägt in Sestriere Shiffrin und Vlhova. Bild: keystone

Wendy Holdener gewinnt schon wieder einen Slalom und schlägt Shiffrin und Vlhova klar

Wendy Holdener lässt beim Slalom in Sestriere bei erster Gelegenheit dem Premierensieg in ihrer Paradedisziplin gleich den zweiten Triumph folgen.

Holdener, die in Killington, Vermont, im 106. Weltcup-Slalom erstmals zuoberst auf dem Podest gestanden hatte, setzte sich im Piemont mit 0,47 Sekunden Vorsprung vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin durch. Rang 3 ging an die Slowakin Petra Vlhova (0,70 Sekunden zurück), die nach dem ersten Lauf noch mit 24 Hundertsteln Vorsprung vor Holdener geführt hatte.

Holdeners Siegesfahrt in Sestriere. Video: SRF

Die 29-jährige Schwyzerin schaffte es damit als erste Schweizerin seit Vreni Schneider (1994), zwei Weltcup-Slaloms hintereinander zu gewinnen. Vor zwei Wochen in den USA hatte Holdener – nach zuvor je 15 zweiten und dritten Plätzen in Weltcup-Slaloms – den Sieg noch mit der Schwedin Anna Swenn Larsson geteilt.

«Es ist unglaublich. Ich habe gehört, dass Mikaela Shiffrin führt und wusste deshalb, dass ich alles auspacken musste. Ich wollte einen stärkeren Schlussabschnitt zeigen und das ist mir gelungen. Das ist unglaublich schön. Ich bin noch nie so gut in eine Saison gestartet. Ich war unglaublich nervös, weil ich in den Trainings gute Leistungen gezeigt habe. Insgesamt hat am Ende wohl der saubere zweite Lauf den Unterschied gemacht. Ich bin sehr gut gestanden und habe keine Fehler gemacht.» Wendy Holdener

Weltcup-Punkte gab es in Sestriere zudem gleich für vier weitere Schweizerinnen. Aline Danioth (13. Rang) klassierte sich in einem Weltcup-Slalom erstmals seit fast drei Jahren wieder in den Top 15. Hinter der 24-jährigen Urnerin reihten sich Elena Stoffel (16.), Nicole Good (20.) und Michelle Gisin (24.) ein.

Hingegen Camille Rast, Mélanie Meillard und Aline Höpli hatten die Teilnahme am Finaldurchgang der besten 30 Fahrerinnen verpasst. Lorina Zelger schied im ersten Lauf aus.

Im Frauen-Weltcup stehen in der kommenden Woche die Speedrennen in St. Moritz an. Auf der Piste Corviglia finden am Freitag und Samstag je eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G statt. (abu/sda)