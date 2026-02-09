freundlich
Olympia 2026: Gregor Deschwanden holt Bronze im Skisprung

epa12721149 Gregor Deschwanden of Switzerland reacts in the Men&#039;s Normal Hill of the Ski Jumping competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Predazzo, Italy, 09 February 2026 ...
Gregor Deschwanden ist erst der dritte Schweizer Skispringer, der eine Olympia-Medaille gewinnt.Bild: keystone

«Flieg, Gregor, flieg!»: Deschwanden holt zu seiner eigenen Überraschung Bronze

Gregor Deschwanden sichert sich an den Olympischen Spielen sensationell Bronze auf der Normalschanze. In einer bisher schwierigen Saison ruft der Schweizer sein Potenzial am Tag X ab.
09.02.2026, 21:0209.02.2026, 21:23

Bereits nach dem ersten Durchgang und einer Weite von 105 m lag die ganz grosse Überraschung in der Luft. Der 34-jährige Luzerner lag bei Halbzeit nur 0,1 Punkte hinter dem Bronzeplatz. Mit seinem zweiten Sprung auf 107 m (Schanzenrekord) legte er sogar nochmals zu. Am Ende reichte es hinter dem deutschen Olympiasieger Philipp Raimund, der an Höhenangst leidet, und dem Polen Kacper Tomasiak punktgleich mit dem Japaner Ren Nikaido zu Platz 3.

Gregor Deschwanden stellt Schanzenrekord auf.Video: SRF

«Ich habe es mir selber fast nicht zugetraut», sagte ein emotionaler Medaillengewinner danach beim SRF, «ich habe mein Zeug nicht mal mitgenommen für die Medaillenfeier, weil ich dachte, ich wäre doch zu weit weg.» So musste Deschwanden gar die Schweizer Teamjacke von einem Kollegen ausleihen, um für die Zeremonie ausgerüstet zu sein. «Ich wusste, dass es reichen kann, wenn ich Topsprünge mache, aber am Ende kam es sehr überraschend», führte Deschwanden aus und bilanzierte: «Zweimal Bestweite mit zwei Toplandungen. Manchmal braucht es etwas Glück und ich bin unglaublich froh, dass mein Tag genau heute war.»

Aus der Rubrik «Das glaubst du nicht»: Der Skispringer mit der Höhenangst

Deschwanden, der Ende Februar 35 Jahre alt wird, hat eine schwierige Saison hinter sich. Nachdem er im letzten Jahr noch Sechster im Gesamtweltcup war, steht er aktuell auf dem 24. Platz. «Die Saison ist so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Jetzt nehme ich die Medaille. Es ist Hammer, dass es so geklappt hat», so der überglückliche Deschwanden.

Das Interview mit Deschwanden.Video: SRF

Deschwanden ist nach Walter Steiner (Silber 1972 in Sapporo) und Doppel-Doppel-Olympiasieger Simon Ammann (2002 Salt Lake City und 2010 Vancouver) erst der dritte Schweizer Skispringer, der an Olympischen Spielen eine Medaille gewinnt.

Der Siegessatz von Philipp Raimund.Video: SRF

Auch die anderen Schweizer waren in der Entscheidung mit dabei. Der erst 19-jährige Felix Trunz machte in dieser sieben Ränge gut und klassierte sich bei seiner Olympia-Premiere im guten 18. Rang. Sandro Hauswirt konnte mit seinem zweiten Sprung nicht mehr ganz an den ansprechenden Versuch aus dem ersten Durchgang anknüpfen. Er büsste neun Ränge ein und flog in der Endabrechnung auf Platz 29. (nih/sda)

Der 1. Sprung von Gregor Deschwanden.Video: SRF
«I mues hüt ächli usenäh»: Von Allmen lässt Nef nach Olympiasieg alleine feiern
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 35
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Schon vor ihrem letzten Run wusste Superwoman Mathilde Gremaud, dass sie erneut Olympiasiegerin ist – Action lieferte sie trotzdem noch.
quelle: www.imago-images.de / imago images
