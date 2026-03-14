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Für wen endet die Saison? Die Rückspiele des Play-In im Liveticker

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Für wen endet heute die Saison? Die Rückspiele des Play-In

14.03.2026, 16:1114.03.2026, 16:16

Im Rückspiel der ersten Runde des Play-In kann der EV Zug die Playoffs fixieren. Zuhause haben die Zentralschweizer 5:2 gewonnen, nun müssen die Rapperswil-Jona Lakers zuhause mit drei Toren Differenz gewinnen, um zumindest in eine Verlängerung zu kommen.

Der Sieger dieses Duells steht in den Playoff-Viertelfinals. Der Verlierer erhält eine zweite Chance gegen den Sieger des Duells Bern – Biel. Das Hinspiel gewannen die Seeländer 4:3, am Samstag muss der SCB also ein Tor aufholen.

Inhaltsverzeichnis
SCRJ Lakers – EV ZugSC Bern – EHC Biel

Die Highlights beider Spiele ab 22.15 Uhr im Free-TV auf TV24

SCRJ Lakers – EV Zug

Hinspiel 2:5

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Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

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SC Bern – EHC Biel

Hinspiel 3:4

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