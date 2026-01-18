wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Federica Brignone steht vor Comeback im Ski-Weltcup

Federica Brignone from Italy, left, and Lara Gut-Behrami from Switzerland, pictured during a press event prior the FIS Alpine Ski World Cup season in Soelden, Austria, on Friday, October 24, 2025. The ...
Federica Brignone blickt ihrem Comeback entgegen.Bild: keystone

Brignone steht vor Comeback im Ski-Weltcup – für ein Rennen ist sie bereits gemeldet

18.01.2026, 14:3918.01.2026, 14:39

Federica Brignone steht vor ihrem Comeback in den Weltcup. Die 35-jährige Italienerin ist für den Riesenslalom in Kronplatz am Dienstag gemeldet, wird sich laut dem italienischen Skiverband aber kurzfristig entscheiden, ob sie am Rennen teilnimmt, oder nicht.

Damit erhöhen sich die Chancen auf eine Olympia-Teilnahme der Dominatorin der Vorsaison weiter. Brignone hatte sich Anfang April an den italienischen Meisterschaften einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Zudem riss sie sich das Kreuzband.

Davor war Brignone die grosse Figur der letzten Saison gewesen. Sie gewann den Gesamtweltcup, zehn Weltcuprennen und wurde Weltmeisterin im Riesenslalom. (sda/afp)

«Sicher, dass sie teilnehmen wird»: Brignone wird wohl rechtzeitig für Olympia fit
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
1 / 29
Die meisten Siege im Ski-Weltcup

Seit 1967 werden Skirennen im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Diesen Fahrerinnen und Fahrern gelangen mindestens 30 Siege.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kommentatoren feiern Odis Lauberhorn-Sieg
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schmid mit Sieg und starker Leistung gegen Josi – Devils verlieren trotz Meier-Tor
Akira Schmid gewinnt das Schweizer Duell mit den Vegas Golden Knights gegen Roman Josi und die Nashville Predators, die anderen Eidgenossen müssen als Verlierer vom Eis.
Schmid, der als einer der drei besten Spieler der Partie ausgezeichnet wurde, zeigte 27 Paraden und verhalf seiner Mannschaft so zu einem klaren 7:2-Sieg. Für die Golden Knights ist es der siebte Triumph in Folge.
Zur Story