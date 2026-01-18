Federica Brignone blickt ihrem Comeback entgegen. Bild: keystone

Brignone steht vor Comeback im Ski-Weltcup – für ein Rennen ist sie bereits gemeldet

Federica Brignone steht vor ihrem Comeback in den Weltcup. Die 35-jährige Italienerin ist für den Riesenslalom in Kronplatz am Dienstag gemeldet, wird sich laut dem italienischen Skiverband aber kurzfristig entscheiden, ob sie am Rennen teilnimmt, oder nicht.

Damit erhöhen sich die Chancen auf eine Olympia-Teilnahme der Dominatorin der Vorsaison weiter. Brignone hatte sich Anfang April an den italienischen Meisterschaften einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Zudem riss sie sich das Kreuzband.

Davor war Brignone die grosse Figur der letzten Saison gewesen. Sie gewann den Gesamtweltcup, zehn Weltcuprennen und wurde Weltmeisterin im Riesenslalom. (sda/afp)