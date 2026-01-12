bedeckt
Federica Brignone wird an den Olympischen Spielen wohl dabei sein

epa12478443 Federica Brignone from Italy pictured during a press event prior the FIS Alpine Ski World Cup season in Soelden, Austria, 24 October 2025. The Alpine Skiing World Cup season 2025/26 will b ...
Federica Brignone träumt weiterhin von den Olympischen Spielen.

«Sicher, dass sie teilnehmen wird»: Brignone wird wohl rechtzeitig für Olympia fit

Nach ihrem schweren Sturz im April 2025 ist Federica Brignone auf dem Weg zurück. Bei den Olympischen Spielen im eigenen Land könnte die Italienerin zurückkehren, bestätigt ihr Bruder.
12.01.2026, 15:3912.01.2026, 15:39

Gross war der Schock vor neun Monaten, als Federica Brignone an den italienischen Meisterschaften stürzte und sich unter anderem das Kreuzband riss. Von Anfang an war klar, dass die Olympischen Spiele im eigenen Land zu einem Wettkampf gegen die Zeit werden. Nun scheint es positive Nachrichten aus dem Umfeld der amtierenden Gesamtweltcupsiegerin zu geben.

«Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir sicher, dass Federica an den Olympischen Spielen teilnehmen wird», sagt ihr Trainer und Bruder Davide Brignone gegenüber der Gazzetta dello Sport, aber er stellt auch klar, dass wie in den letzten neun Monaten von Tag zu Tag entschieden werde.

Der Sturz von Federica Brignone.Video: extern/la gazzetta dello sport

Eher unwahrscheinlich ist, dass Brignone vor den Spielen in Cortina noch im Weltcup zu sehen sein wird, wie Gianluca Rulfi, Technischer Direktor des italienischen Frauenskisports, erklärt: «Für mich würde das weder in Tarvisio noch danach Sinn machen, einschliesslich des Riesenslaloms in Kronplatz am Dienstag, dem 20. Januar. Wir haben geplant, am 24. und 25. Januar nach Cortina zurückzukehren, um die Piste mit den Speed-Fahrerinnen zu testen, und sie wird auch dabei sein.»

Auch aus sportlicher Sicht könnte es für die 35-Jährige Nachteile geben, sollte sie in dieser Saison noch im Weltcup an den Start gehen. Denn dann verliert sie ihr Protected Ranking für die nächste Saison und müsste dann mit höheren Startnummern rechnen. Rulfi hat bereits eine Alternative bereit: «Ein Kompromiss, um ihre Verfassung zu testen, wäre, ein paar Abfahrten als Vorläuferin zu absolvieren.»

FILE - Italy&#039;s Federica Brignone smiles on the podium after winning the women&#039;s World Cup overall at the World Cup Finals, March 27, 2025, in Sun Valley, Idaho. (AP Photo/John Locher, File) ...
Vor einem Jahr gewann Brignone den Gesamtweltcup.

Sollte sie die ganze Saison auf einen Weltcup-Start verzichten, könnte Brignone im nächsten Winter von einer Startnummer in der Top-Gruppe profitieren.

Mit Blick auf Olympia sagt ihr Bruder: «Im Sport gibt es keine Abkürzung. Wir können nur alles richtig machen und sehen, wie es läuft. Wenn es darauf ankommt, muss Federica gut darin sein, den Schmerz zu überwinden, wenn sie wirklich etwas bei den Spielen erreichen will.»

Im glorreichen Palmarès der Italienerin fehlt noch eine olympische Goldmedaille. Die erste Chance dazu in Cortina könnte es am 8. Feburar geben, dann steht die Abfahrt an. Auch im Super-G und Riesenslalom würde eine fitte Brignone zu den ganz grossen Medaillenkandidaten gehören. (riz)

