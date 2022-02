Der norwegische Vortagessieger Henrik Kristoffersen greift am Nachmittag von Position 8 aus an. Olympiasieger Clément Noël schied erneut aus - wie Luca Aerni, Marc Rochat, Sandro Simonet und Reto Schmidiger.

Die Schweizer Alpinen gehen in Garmisch-Partenkirchen mit einer Doppelführung in den zweiten Lauf des zweiten Slaloms. Loïc Meillard greift als klarer Leader nach dem Sieg, Ramon Zenhäusern liegt im geteilten 2. Rang.

Schweizerinnen verpassen das Podest in Crans-Montana – Nufer wird Vierte

Die Schweizer Speedfahrerinnen verpassen am Heim-Weltcup in Crans-Montana in der ersten von zwei Abfahrten den Sprung auf das Podest. Priska Nufer rast mit Startnummer 30 auf den 4. Platz. Nufer, die sich an den Olympischen Spielen in Peking mit einem Start in der Kombination begnügen musste, fehlten knapp vier Zehntel zum ersten Podestplatz im Weltcup. Hinter der 30-jährigen Obwaldnerin folgten Joana Hählen, Michelle Gisin und Corinne Suter auf den Plätzen 6, 7 und 10.