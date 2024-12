Auch gegen Juventus Turin kann Manchester City nicht gewinnen. Bild: keystone

Die Krise von ManCity wird immer grösser – ab jetzt ist verlieren verboten

In der Liga zehn Verlustpunkte hinter Liverpool und seit drei Spielen ohne Sieg in der Champions League. Die gestrige 0:2-Niederlage gegen Juventus Turin war der nächste Tiefschlag für Manchester City.

Ein Sieg, zwei Unentschieden, sieben Niederlagen und 23 Gegentore, das ist die erschreckende Bilanz von Manchester City aus den letzten zehn Pflichtspielen. In der Premier League scheint der Meisterzug für die Skyblues bereits abgefahren und in der Champions League muss der amtierende englische Meister um die Qualifikation für die K.o.-Phase zittern.

Das erste Gegentor bei der 0:2-Niederlage gegen Juventus Turin war sinnbildlich für die schlechte Verfassung von Manchester. Zunächst scheiterte Federico Gatti mit einem Seitfallzieher noch an Torwart Ederson, doch Manchester brachte den Ball nur halbherzig aus dem Strafraum und so kam Kenan Yildiz unbedrängt zu einer weiteren Flanke und Dusan Vlahovic köpfte nochmals auf das Gehäuse. Wieder war Ederson dran, doch er parierte den Ball nur halbherzig und so überquerte das Spielgerät knapp die Linie.

Das 1:0 durch Dusan Vlahović. Video: SRF

In der Folge konnte der Champions-League-Sieger aus der vorletzten Saison nicht mehr reagieren und kassierte nach einem herrlichen Seitfallzieher von Weston McKennie noch das 0:2. Damit war das Spiel entschieden und nach sechs von acht Spieltagen steht City nur auf dem 22. Platz.

Weston McKennie erzielt das zweite Tor für Juventus Turin. Video: SRF

Strichkampf gegen PSG

So droht Manchester City in der Champions League der Super-Gau. Im nächsten Spiel wartet Paris Saint-Germain, welche aktuell nicht einmal in den Top-24 ist. Damit kommt es in der Königsklasse zum Strichkampf zwischen City und PSG. Am letzten Spieltag der Champions-League-Ligaphase trifft Manchester auf Brügge, die Belgier haben aktuell zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Skyblues.

Bereits am Sonntag kommt es zum grossen Krisen-Derby gegen Manchester United. Der Stadtrivale von City steckt allerdings schon die ganze Saison in einer Krise und befindet sich aktuell nur auf dem 13. Platz in der Premier League.

Am Sonntag treffen Erling Haaland und Manchester City auf den grossen Stadtrivalen. Bild: keystone

Für Manchester City ist ein Sieg schon fast Pflicht, wenn sie in den ersten vier der Liga bleiben möchte, denn von hinten könnten gleich vier Mannschaften den Serienmeister überholen. In der Formtabelle, in welcher die letzten fünf Spiele berücksichtigt werden, liegt das Team von Trainer Pep Guardiola auf dem drittletzten Platz.

Fans dürfen nicht früher aus dem Stadion

Kurz vor Schluss hatten einige Fans von Manchester City genug vom Spiel gesehen und versuchten das Stadion zu verlassen, wie der englische Journalist Mark Ogden mitteilte. Allerdings ist das Unterfangen schwieriger als gedacht im Stadion von Juventus Turin.

Der Stadionspeaker von Juve teilte über Lautsprecher mit, dass die Zuschauer auf ihren Plätzen ausharren müssen, bis es ihnen gestattet wird, das Stadion zu verlassen.