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Loic Meillard ist zum ersten Mal Vater geworden

Bronze medalist Loic Meillard of Switzerland poses with his two medals next to Zoe Chastan, Communications Manager Alpine Skiing for Swiss-Ski Federation during the medals ceremony of the men&#039;s G ...
Zoé Chastan und Loic Meillard wurden zum ersten Mal Eltern.Bild: keystone

Es ist ein Mädchen: Loic Meillard ist zum ersten Mal Vater geworden

27.05.2026, 10:1727.05.2026, 10:17

Skifahrer Loic Meillard und seine Frau Zoé Chastan sind zum ersten Mal Eltern geworden. Dies verkündete der Schweizer am Mittwochmorgen auf Instagram. Seine frischgeborene Tochter wird mit den Worten «Willkommen zuhause, kleines Mädchen» begrüsst. Dazu wurde ein Bild geteilt, auf dem man ein kleines Füsschen der Frischgeborenen in einer Hand sieht.

Erst vor etwas mehr als einem Monat machten die frischgebackenen Eltern öffentlich, dass sie geheiratet haben. Seit mehreren Jahren sind Meillard und Chastan – die zuletzt acht Jahre als Kommunikationsverantwortliche bei Swiss-Ski gearbeitet hat – ein Paar.

Für Meillard ist es ein Jahr mit vielen Highlights. Erst noch im Februar gewann der 29-Jährige Olympiagold im Slalom, Silber in Team-Kombination und Bronze im Riesenslalom. Am Tag, als sich Meillard zu Gold schlängelte, verkündete das SRF-Duo Stefan Hofmänner und Beat Feuz, dass seine Frau schwanger sei.

Meillard gewann in seiner Karriere bisher neun Weltcuprennen und wurde vor etwas mehr als einem Jahr gleich zweimal Weltmeister. (riz)

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