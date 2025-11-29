Nebel
Ski alpin: Camille Rast fährt in Copper Mounatin in die Top 5

Frauen-Riesenslalom in Copper Mountain
1. Alice Robinson (NZL) 1:58.91
2. Julia Scheib (AUT) +0.96
3. Thea Louise Sternjesund (NOR) +1.08
5. Camille Rast (SUI) +1.41
18. Wendy Holdener (SUI) +2.59
26. Vanessa Kasper (SUI) +3.02
Switzerland&#039;s Camille Rast reacts after her run during a World Cup women&#039;s giant slalom skiing race, Saturday, Nov. 29, 2025, in Copper Mountain. (AP Photo/Robert F. Bukaty) United States Wo ...
Camille Rast holt sich in Copper Mountain ein erstes Top-Resultat.Bild: keystone

Rast fährt in Copper Mounatin in die Top 5 – Robinson siegt überlegen

29.11.2025, 22:54

Die Siegerin des Weltcup-Riesenslaloms in Copper Mountain heisst Alice Robinson. Die Neuseeländerin gewinnt zwei Tage vor ihrem 24. Geburtstag überlegen vor der Österreicherin Julia Scheib. Dritte wird die Norwegerin Thea Louise Stjernesund.

Die fantastische Siegesfahrt von Robinson.Video: SRF

Für die verletzte Schweizer Riesenslalom-Teamleaderin Lara Gut-Behrami springt in Copper Mountain Camille Rast in die Bresche. Die Walliserin wird beim fünften Weltcup-Sieg von Robinson Fünfte.

Beim Riesenslalom-Auftakt Ende Oktober in Sölden hatte Teamleaderin Gut-Behrami die Schweizer Bilanz mit ihrem 3. Rang entscheidend aufgebessert. So, wie sie das im letzten Winter in dieser Disziplin fast immer getan hatte. Die Tessinerin hatte in der Saison 2024/25 in neun Riesenslaloms 378 Weltcup-Punkte gesammelt – und damit fast so viele wie das restliche Swiss-Ski-Team zusammen.

In Copper Mountain im US-Bundesstaat Colorado war es an Camille Rast, eine Schlappe für die Schweizerinnen zu verhindern. Im ersten Lauf noch etwas zu verhalten unterwegs und im 10. Zwischenrang klassiert, vermochte die 26-jährige Walliserin im Final ihre Zurückhaltung abzulegen.

Rasts tolle Fahrt im 2. Lauf.Video: SRF

Die Devise lautete Angriff, allerdings habe sie «nicht überall ein gutes Feeling» gehabt, so Rast im SRF-Interview. Deshalb war sie «froh, im Ziel grün gesehen zu haben». Rast verbesserte sich um fünf Positionen auf den 5. Platz. Damit schaffte sie ihr bestes Riesenslalom-Ergebnis seit genau einem Jahr, als sie in Killington – und damit ebenfalls in den USA – Dritte geworden war.

Camille Rast: «Es ist ein guter Schritt nach vorne.»Video: SRF

Wie in Sölden sicherten sich Wendy Holdener (18.) und Vanessa Kasper (26.) auch im zweiten Riesenslalom der Saison Punkte. Die Bündnerin Kasper befand sich zur Halbzeit als 17. auf Kurs zu ihrem besten Ergebnis in einem Weltcup-Riesenslalom, ehe sie im Finaldurchgang noch neun Positionen einbüsste. (pre/sda)

