wechselnd bewölkt-3°
DE | FR
burger
Sport
Ski

So erlebte Mikaela Shiffrin das emotionale Comeback von Aleksander Kilde

Norway&#039;s Aleksander Aamodt Kilde, right, embraces Mikaela Shiffrin after his run during a World Cup men&#039;s super-G skiing race, Thursday, Nov. 27, 2025, in Copper Mountain. (AP Photo/John Loc ...
Nach seinem ersten Weltcup-Rennen nach fast zwei Jahren schliesst Aleksander Kilde seine Verlobte Mikaela Shiffrin in den Arm.Bild: keystone

Shiffrin-Tränen bei emotionalem Kilde-Comeback: «Es war ein Traum»

Nach fast zwei Jahren Leidenszeit feiert Aleksander Kilde beim Super-G in Copper Mountain sein Comeback. Platz 24 ist dabei mehr als ein Lebenszeichen des 33-jährigen Norwegers.
28.11.2025, 06:3728.11.2025, 06:37

Mit Startnummer 22 und einem Rückstand von 1,25 Sekunden auf den siegreichen Marco Odermatt überquert Aleksander Kilde die Ziellinie. Im Zielraum von Copper Mountain hält sich Mikaela Shiffrin die Hände vors Gesicht, kämpft mit den Tränen. Es sind aussergewöhnliche Szenen, die sich am Donnerstag beim Auftakt in die Speed-Saison in Nordamerika abspielen. Sie tragen einer Leidenszeit Rechnung, die im Januar 2024 ihren Anfang nahm.

Die Comebackfahrt von Aleksander Kilde.Video: SRF

Damals stürzte Aleksander Kilde bei der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen im Ziel-S schwer und zog sich so gravierende Verletzungen zu, dass seine Karriere auf dem Spiel stand. Eine klaffende Fleischwunde am rechten Unterschenkel und eine komplexe Verletzung der linken Schulter setzten ihn lange ausser Gefecht. Während der Rehabilitation kam eine Infektion in der Schulter hinzu, die ihn weit zurückwarf. Den Glauben an eine Rückkehr gab er nie auf, Schritt für Schritt, Gewicht für Gewicht feilte er an seinem Comeback.

Odermatt verhindert ÖSV-Dreifachsieg – Kilde mit solidem Comeback, Shiffrin weint

Nun, 683 Tage nach seinem folgenschweren Sturz in Wengen, war es so weit. Unter grossem Jubel der Zuschauer und den Augen seiner Verlobten Mikaela Shiffrin kehrte er auf die Rennstrecke zurück. «Wahnsinn. Es war so schön zum Fahren, ein Traum», sagte er im Zielraum gegenüber SRF. Schon die ganze Woche sei er nervös gewesen. «Nun habe ich viele Emotionen.»

Emotional berührt war auch Shiffrin. «Es war schon sehr speziell, dass ich bei seinem Comeback dabei sein konnte. Ich bin sehr stolz auf ihn», sagte die beste Skifahrerin der Geschichte, die am Samstag und Sonntag in Copper Mountain ebenfalls im Einsatz steht.

Switzerland&#039;s Marco Odermatt, right, embraces Norway&#039;s Aleksander Aamodt Kilde after Kilde&#039;s run during a World Cup men&#039;s super-G skiing race, Thursday, Nov. 27, 2025, in Copper Mo ...
Auch die Konkurrenz freut sich, dass Kilde wieder da ist.Bild: keystone

Shiffrin sei für ihn der Fels in der Brandung gewesen, sagte Kilde. «Sie hat mich vom ersten Tag an unterstützt. Nicht nur persönlich, sondern auch als Athletin. Ich bin froh, dass ich so viel mit ihr teilen kann. Die Unterstützung, die ich von ihr gekriegt habe, war Wahnsinn. Ich liebe sie.»

Das Interview mit Aleksander Kilde und Mikaela Shiffrin.Video: SRF

(nih/sda)

Interview
Ski-Star Marco Odermatt: «Das alles ist weit weg von Vergnügen»
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Abfahrts-Weltmeister seit 1985
1 / 23
Die Abfahrts-Weltmeister seit 1985
1985 in Bormio: Pirmin Zurbriggen (SUI) vor Peter Müller (SUI) und Doug Lewis (USA).
quelle: imago-images.de
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Fitnesstracker-Träger denken, sie seien besser als du!»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trotz dominantem Auftritt: Lausanne verliert in der Conference League erstmals
Im vierten Spiel der Conference League verliert Lausanne-Sport erstmals. Bei Lech Poznan in Polen gibt es eine unnötige 0:2-Niederlage.
Da sie nicht in der Lage waren, ihre Dominanz zu Beginn der zweiten Halbzeit zu nutzen, wurden die Lausanner in der 68. Minute durch den Nigerianer Taofeek Ismaheel bestraft, der Goalie Karlo Letica mit einem wuchtigen Abschluss bezwang.
Zur Story