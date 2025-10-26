wechselnd bewölkt
Ski-Alpin-Weltcup 2025/26: Gesamtweltcup und alle Ranglisten

Alle Ranglisten des Ski Alpin Weltcups 2025/26: Gesamtweltcup, Männer, Frauen und alle Disziplinen (Slalom, Riesenslalom, Super-G und Abfahrt).
Wie viele Kristallkugeln holt die Schweiz?Bild: keystone/fis

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

26.10.2025, 15:00

Von Ende Oktober bis März wird im Skiweltcup nicht nur um Punkte gefahren, sondern auch um die heissbegehrten Kristallkugeln. Damit du den Überblick behältst, findest du hier die Übersicht zum Klassement vom Gesamtweltcup und auch den einzelnen Disziplinen.

Inhaltsverzeichnis
GesamtweltcupDisziplinenwertung FrauenDisziplinenwertung MännerNationenwertung

Gesamtweltcup

Der Fahrer und die Fahrerin, welche nach dem Weltcupwinter jeweils am meisten Punkte gesammelt haben, erhalten die grosse Kristallkugel. In der letzten Saison waren Marco Odermatt und Federica Brignone die Besten.

Disziplinenwertung Frauen

In jeder Disziplin werden noch die kleinen Kristallkugeln verteilt. Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone gewann im letzten Winter die Kugel in der Abfahrt und im Riesenslalom. Im Super-G war Lara Gut-Behrami die Beste und Zrinka Ljutic sammelte im Slalom am meisten Punkte. So sieht es aktuell in den verschiedenen Disziplinen bei den Frauen aus:

Disziplinenwertung Männer

Wie viele kleine Kristallkugeln gehen in diesem Winter an die Schweizer Männer? In der letzten Saison sicherte sich Marco Odermatt gleich drei Kugeln. In den Disziplinenwertungen Abfahrt, Super-G und Riesenslalom führte kein Weg an Odi vorbei. Im Slalom war der Norweger Henrik Krisoffersen die grosse Figur. So sieht es aktuell in den verschiedenen Disziplinen aus:

Nationenwertung

Zwanzig Jahre lang war Österreich die beste Nation im Skiweltcup. Doch seit der Saison 2019/20 konnte sich das ÖSV-Team nur noch einmal (2021/22) die Kugel sichern. Dafür kehrte die Schweiz seither an die Spitze der Nationenwertung zurück. Seit 1972 war immer Österreich oder die Schweiz das beste Land. Vor 53 Jahren ging diese Ehre an Frankreich.

Mehr zu Ski Alpin:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Das könnte dich auch noch interessieren:
