Der Moment des Wahnsinns: Pepe rastet gegen Getafe komplett aus



Bild: ARMANDO BABANI/EPA/KEYSTONE

Der Moment des Wahnsinns: Pepe rastet gegen Getafe komplett aus

21. April 2009: Képler Laveran Lima Ferreira, besser bekannt als «Pepe», ist kein Kind von Traurigkeit. Doch was er sich am 32. Spieltag der Saison 2008/09 in der Partie gegen Getafe erlaubt, stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten.

jonatan schäfer

Pepe kommt am 26. Februar 1983 im brasilianischen Maceio zur Welt. Beim Stadtverein Alagoano Corinthians nimmt seine Fussballerkarriere ihren Anfang. Mit 18 Jahren verlässt er auf eigene Faust sein Heimatland in Richtung Portugal und landet über Marítimo Funchal beim FC Porto. Im Jahr 2007 lässt er sich in Portugal einbürgern und wechselt für 30 Millionen Euro zu Real Madrid.

Dass Pepes brasilianische Wurzeln oftmals vergessen gehen, liegt nicht nur daran, dass er seit dem November 2011 insgesamt 92 Spiele für die portugiesische Nationalmannschaft absolviert hat. Auch an seiner Spielweise deutet nichts darauf hin, dass er aus dem Herkunftsland von «joga bonito» – wörtlich übersetzt: «spiele schön» – kommt.

Bild: EPA/EFE

Er gilt als Hitzkopf und Simulant, teilt gerne aus (11 Rote Karten holt er in seiner Karriere) – und kann nicht einstecken. Mit dieser Mischung zieht er den Zorn der Fussballwelt auf sich. Dabei geraten seine unbestrittenen fussballerischen Qualitäten oftmals in den Hintergrund. Pepe ist zwar kein filigraner Techniker, überzeugt jedoch mit unglaublicher Kopfball- und Zweikampfstärke sowie einem gescheiten Stellungsspiel.

Theater auf der grossen Bühne

In den «Clásicos» gegen Erzrivale Barcelona kocht das Blut des Portugiesen jeweils besonders heiss: Im Januar 2012 tritt er willentlich auf Lionel Messis Hand, bei Rudelbildungen ist er praktisch immer an vorderster Front anzutreffen.

Unvergessen bleiben auch seine Schauspieleinlagen im Final der Champions League gegen Stadtrivale Atlético Madrid. Dazu konnte sich auch Dauer-Twitterer Gary Lineker einen bitterbösen Kommentar nicht verkneifen.

Pepe is an enormous dick. — Gary Lineker (@GaryLineker) 28. Mai 2016

Gegen das, was am 21. April 2009 im Heimspiel gegen Getafe passiert, sind jedoch sämtliche andere Vorfälle Bagatellen. Noch acht Runden sind in der Meisterschaft zu spielen, Barcelona führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf Real Madrid an. Die Königlichen brauchen gegen den späteren Absteiger Getafe einen Sieg, um im Meisterrennen nicht entscheidend zurückgebunden zu werden.

Der doppelte Tritt gegen Casquero

Doch das Unterfangen gestaltet sich schwieriger als erwartet: Higuaín und Guti machen zwar zweimal einen Rückstand wieder wett, lange Zeit sieht es jedoch danach aus, dass Getafe einen Punkt aus dem Santiago Bernabéu entführt. Als in der 86. Minute Getafes Javier Casquero im Zweikampf mit Pepe innerhalb des Strafraumes zu Boden geht und einen Elfmeter fordert, sieht der Portugiese rot.

Mit voller Wucht tritt Pepe den am Boden liegenden Casquero gleich zweimal. Noch während ihm der Schiedsrichter die Rote Karte zeigt, drückt er den Spanier nach unten und rammt ihm das Knie in den Rücken. Als Casqueros Mitspieler ihm zu Hilfe eilen, lässt er von seinem Opfer ab – jedoch nicht ohne ihm noch auf den Fuss zu treten. In der Folge kriegt auch noch Albín eine verpasst, ehe sich Pepe wieder Casquero zuwendet. Erst das Eingreifen von Sergio Ramos und Casillas beendet den Wahnsinn.

Den anschliessenden Elfmeter vergibt der gefoulte Casquero mit einem schwachen Heber – und für Getafe kommt es gar noch bitterer: Trotz des Spielausschlusses gegen Pepe gelingt Higuaín der entscheidende Treffer in den Schlussminuten und Real Madrid gewinnt das Derby mit 3:2.

Die Meisterträume platzen jedoch kurz darauf jäh: Nach dem 2:6-Debakel im «Clásico» am 34. Spieltag brechen die Madrilenen ein, verlieren die verbleibenden vier Partien allesamt und beenden die Meisterschaft neun Punkte hinter dem Erzrivalen auf Rang 2.

Doch der Ausraster von Pepe bleibt nicht ohne Nachspiel. Der Portugiese wird für zehn Spiele gesperrt und handelt sich den Ruf ein, der ihn bis heute verfolgt. Dabei wird der Privatmann Pepe von Mitspielern und Trainern als komplett anderer Mensch beschrieben. Bernd Schuster, der ihn damals als Trainer von Porto zu Real holte, meinte nach dem Messi-Vorfall im Jahr 2012:

«Er hatte seine Nerven nicht im Griff. Dabei ist Pepe ein netter, umgänglicher Kerl. Nur wenn er das weisse Hemd überzieht, dreht er durch.»

Später macht Pepe jedoch primär mit sportlichen Erfolgsmeldungen auf sich aufmerksam. 2014, 2016 und 2017 gewinnt er mit Real Madrid die Champions-League-Trophäen zehn, elf und zwölf, im Jahr der «Undécima» kommt mit dem Gewinn der Europameisterschaft in Frankreich der wohl grösste Titel seiner Karriere hinzu. Im Endspiel gegen die Gastgeber führt Pepe Portugal nach dem Ausfall von Cristiano Ronaldo zum Sieg und wird zum «Player of the Match» gekürt.

Bild: GEORGI LICOVSKI/EPA/KEYSTONE

Seit Sommer 2017 ist seine Zeit bei Real Madrid allerdings vorbei. Der Portugiese wechselte ablösefrei zu Besiktas Istanbul, mittlerweile spielt er für seine alte Liebe FC Porto.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

