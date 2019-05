Unvergessen

Ski

Dénériaz schnappt Walchhofer 2006 Olympia-Gold weg



Die Ösis reiben schon gierig die Hände – da klaut ein Franzose einfach «ihr» Abfahrts-Gold

12. Februar 2006: Abfahrts-Gold liegt bereit für Michael Walchhofer – da ist Antoine Dénériaz doch tatsächlich so frech und schnappt es ihm weg. Zuviel für die Nerven unserer österreichischen Freunde.

Vorhang auf, herrrreinspaziert meine Damen und Herren! Geniessen Sie die Vorführung des Zirkus ORF mit Dompteur Robert Seeger und Clown Armin Assinger. Das Duo bietet Wortwitz und Körpereinsatz auf höchstem Niveau.

Der Franzose Antoine Dénériaz schickt sich in der Olympia-Abfahrt in Turin 2006 mit Startnummer 30 an, den Österreicher Michael Walchhofer noch vom ersten Platz zu verdrängen. Während Seeger der Profi bleibt, der er Zeit seiner Reporterkarriere ist, legt Ex-Weltcupsieger Assinger jegliche Zurückhaltung ab und wird zum Fan.

Es ist ein grosser Genuss, Assinger bei seinem Leiden zuzuschauen.

Kurz nach dem Start «Schau, wie der die Stecken eini tuet!»

Bild: AP

22,75 s «Hey! Hu! Hu! Ganslhaut-Alarm!»

1:02,90 s «Der ist schnell! Bist du deppert?!»

Bild: AP

Zehn Sekunden später «Ja spinnt denn der?! Foahrt der do abe wie die gsengte Sau! Muess es so sogn. Unwoarscheinlich!»

Zwei Atemzüge darauf «Ja Wahnsinn. Der foahrt, du! I fang a schwitzn!»

Bild: AP

Hoffnung nach 1:25 Min «Leichter Fehler! Aber sofort korrigiert. Fährt wieder sauber auf zwei Schi durch die Kurven und ist vorn.»

In der zweitletzten Kurve «Der holt des. Wenn er jetzt nicht niederliegt, dann holt er's!»

Bild: KEYSTONE

1:48,80 Min «Boah!»

Antoine Dénériaz schafft den Exploit. Überlegen wird der Franzose mit 72 Hundertstelsekunden Vorsprung Abfahrts-Olympiasieger.

Bild: AP

Michael Walchhofer (links) bleibt die Silbermedaille. Über Bronze freut sich der Berner Oberländer Bruno Kernen.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

