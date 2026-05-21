Video: watson/lucas zollinger

Russische Zivilbevölkerung hat Angst und beklagt sich wegen ukrainischer Drohnenangriffe

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Aktuell kommt es vermehrt zu ukrainischen Drohnenangriffen auf Russland. Am vergangenen Wochenende machte die Ukraine vor allem die Region Moskau zum Ziel. Und das offenbar mit Erfolg. Auf Social Media kursieren etliche Videos von russischen Zivilistinnen und Zivilisten, die sich über die Angriffe beklagen.

Die Einwohnerinnen und Einwohner der russischen Hauptstadt äussern Wut, Angst und sogar Zweifel an der russischen Führung. Andere wiederum machen der Ukraine Vorwürfe und finden es ungerecht, nun selbst zum Ziel von Drohnenangriffen zu werden. Wir haben euch ein paar der Videos zusammengeschnitten und untertitelt:

Video: watson/lucas zollinger

Der bislang grösste ukrainische Drohnenangriff auf Russland fand in der Nacht auf den 17. Mai statt. Über 550 Drohnen sollen zum Einsatz gekommen sein, die meisten hatten die Region Moskau zum Ziel.

Neben Rüstungs- und Technologiebetrieben und der Moskauer Ölraffinerie im Bezirk Kapotnjadie sollen dabei auch zwei Wohnhäuser getroffen worden sein, schreibt die deutsche Newsplattform t-online. Die russischen Behörden meldeten infolge der Angriffe mehrere Tote und Verletzte.

Russland hatte zuvor selbst seine Drohnenangriffe auf die Ukraine in den vergangenen Wochen wieder intensiviert. Zuletzt waren bei einem grossen Angriff auf Kiew über 20 Menschen gestorben, darunter auch Kinder. (lzo)

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