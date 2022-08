Offiziell hĂ€tten sich die Behörden aber nicht entschuldigt, verlautet die Betroffene auf ihrem TikTok-Kanal. Man habe zwar eine öffentliche Entschuldigung und die Übergabe eines Geschenkkorbes angekĂŒndigt, dies aber kurzerhand wieder abgesagt. Der Grund: Man wolle nicht noch mehr Zeit von ihr verschwenden, so die Betroffene. (lzo)

Die Bewohnerin hat das Video der ganzen Aktion auf TikTok gestellt, wo es in kĂŒrzester Zeit millionenfach geklickt wurde und viral ging. So haben die Beamten auf diesen Fail reagiert:

Peinliche Aktion fĂŒr zwei Polizisten im US-Bundesstaat Florida: Bei einer ZwangsrĂ€umung in Land o' Lakes bohren die beiden mithilfe eines zivilen UnterstĂŒtzers das Schloss des falschen Hauses auf. Die Besitzerin interveniert lautstark ĂŒber die Gegensprechanlage, bis den Beamten der Fehler bewusst wird.

Riesen-Fail: Polizei will Haus rĂ€umen – dann bemerken sie den Fehler

Der begnadete Acro-Paraglider Kevin Philipp verhindert einen Sturz in den Tod nur knapp. Bei starken Turbulenzen geht einer seiner Tricks gewaltig schief. Verfangen in den Leinen seines Paragliders versucht er, in einem Wettlauf gegen die Zeit seinen Notschirm zu ziehen. (nbe)